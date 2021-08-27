Росія акредитувала першого дипломата уряду талібів

Росія почала акредитацію дипломатів уряду Афганістан, після того, як влада в цій країні перейшла до рук радикального ісламського руху "Талібан". Перший афганський дипломат прибув до РФ у лютому та вже отримав акредитацію у міністерстві закордонних справ Росії, повідомив глава зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров у четвер, 31 березня.

На думку Лаврова, адміністрації талібів "вдається впоратись із утриманням держави на плаву". Головною проблемою для визнання уряду талібів є "його недостатня репрезентативність", вважає глава МЗС Росії.

Водночас учасники зустрічі країн-сусідів Афганістану, що відбулася в Китаї (у які бере участь Росія, що не межує з Афганістаном) у спільній заяві закликали талібів поважати права жінок, дітей та етнічних меншин, а також застосувати "більш помітні заходи" з метою відмежуватися від терористичних сил. Верховний суд Росії на початку 2003 року визнав радикальний рух терористичною організацією, діяльність "Талібану" заборонена на території РФ.

Глава ООН Антоніо Гутерріш у четвер, 31 березня, наголосив, що економіка Афганістану ризикує потрапити в "смертельну спіраль" без термінової допомоги, адже деякі афганці вимушені продавати своїх дітей та частини тіла, аби вижити. Цю заяву Гутерріш зробив на віртуальній конференції донорів для Афганістану. ООН планує зібрати для цієї країни 4,4 мільярда доларів.

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Таліби встановили контроль над Афганістаном

Радикальний ісламістський рух "Талібан" на тлі виведення військ НАТО з Афганістану у 2021 році брав під контроль все більше регіонів країни, у багатьох випадках не зустрівши спротиву. Президент Ісламської Республіки Ашраф Гані залишив країну. У вересні таліби оголосили про встановлення контролю над усім Афганістаном про створення перехідного уряду.

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