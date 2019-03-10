Російські інтернет-тролі змінюють стратегію з втручання у вибори в США

Російські інтернет-тролі змінюють свою стратегію, аби втрутитися у вибори президента США в 2020 році. "Ми бачимо, як вони розповсюджують контент замість того, щоб просто самостійно його створювати", - заявив Джон Халтквіст, експерт американської фірми FireEye, котра спеціалізується на кібербезпеці. Таким чином, контент "не обов'язково недостовірний", а отже, це створює тролям можливість "сховатися за кимось", зазначає Халтквіст у інтерв'ю виданню Bloomberg, опублікованому в суботу, 9 березня.

Крім того, хакери можуть зламувати комп'ютери і використовувати їх для створення величезної кількості фейковий акаунтів у соцмережах і керування ними, зазначив у свою чергу представник американської компанії Symantec Кандід Вуеест. За спостереженнями експерта, у 2018 році за допомогою фейковий акаунтів створювалося менше контенту, ніж роком раніше. Водночас кількість самих фейковий акаунтів стала збільшуватися. Тролі можуть використовувати цей прийом задля поширення повідомлень, що сіють розбіжності, зазначає експерт.

Соціальні мережі залишаються основним каналом закордонного впливу на американські вибори, заявив раніше директор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей, виступаючи на конференції з питань кібербезпеки. За його словами, "зловмисна кампанія з іноземної експансії" лише посилюється під час виборчих циклів.