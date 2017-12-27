Російська омбудсменка Москалькова прибула до Києва

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова у п'ятницю, 23 серпня, приїхала до Києва, повідомили агентству "Інтерфакс" у пресслужбі омбудсменки.

"Сьогодні вночі Тетяна Миколаївна вилетіла до Києва, перебуває зараз там", - розповіли у пресслужбі. Водночас у відомстві зазначили, що їм не відомо про мету візиту омбудсменки до української столиці.

Російські ЗМІ анонсують обмін полоненими з Україною

Останніми днями російські ЗМІ дедалі частіше публікують матеріали з посиланням на власні джерела, які стверджують, що Україна та Росія вже попередньо домовилися про обмін утримуваних осіб.

Зокрема російська агенція "Інтерфакс" з посиланням на джерело повідомила, що п'ять ув'язнених в РФ громадян України вже перевели до СІЗО "Лєфортово". За даними агенції, йдеться про Павла Гриба, Володимира Балуха, Миколу Карпюка, Станіслава Клиха та Олександра Кольченка. Однак адміністрація "Лєфортово" не надала підтвердження цій інформації.

Російська газета "Коммерсант" також з посиланням на анонімне джерело написала, що "Росія та Україна вийшли на фінальну стадію узгодження обміну утримуваних в обох країнах осіб", цей обмін, як стверджує видання, має статися до кінця серпня. Згідно з даними "Коммерсанта", очікується, що до України повинні повернутися моряки, захоплені Росією минулого року у Керченській протоці. За інформацією ЗМІ, ув'язненого українського режисера Олега Сенцова у переліку осіб, яких планують обміняти, немає.

Водночас агенція "РБК" з посиланням на джерело повідомила про попередній запланований обмін 33 українців на 33 росіян. Адвокат Валентин Рибін у коментарі "РБК" і "ТАСС" заявив, що його підзахисні Максим Одінцов, Олександр Баранов і Євген Мефедов, обвинувачені Україною в дезертирстві і державній зраді, проходять юридичну процедуру оформлення обміну утримуваними особами з РФ. Водночас головний редактор українського відділення "РИА Новости", за даними ЗМІ, нібито не значиться у списку на обмін.

Обмін полоненими: історія повернення додому Найбільший обмін полоненими 27 грудня 2017 року відбувся найбільший за час війни на Донбасі обмін полоненими між українською стороною і самопроголошеними "ЛНР/ДНР". Називалися різні цифри. За даними ГПУ, зрештою на підконтрольні Україні території повернулись 73 особи, яких тримали в ув'язненні у сепаратистських утвореннях. Іншій стороні Київ передав 233 людей.

Обмін полоненими: історія повернення додому До "ЛНР/ДНР" вирішили повернутись не всі Серед переданих "ЛНР/ДНР" немає вбивць та осіб, що скоїли інші тяжкі злочини та не підпадають під процедуру помилування, заявили у Києві. Та не всі з них вирішили повертатись на територію самопроголошених республік. Українська сторона мала передати сепаратистам 306 осіб, однак частина відмовилася їхати під час обміну. Одна людина навпаки не захотіла повертатися на підконтрольну Києву територію.

Обмін полоненими: історія повернення додому "Парад полонених" у Донецьку (2014 рік) 24 серпня 2014 року бойовики провели у Донецьку "парад полонених". Це ганебне явище привернуло увагу як Києва, так і міжнародної спільноти до українських заручників, яких утримували сепаратисти. За їхню долю взялись родичі, волонтери, правозахисники. Пізніше Юрій Букія та Роман Лановий, яких провели під дулами автоматів Донецьком, скажуть DW, що завдяки цьому вони залишились живі - їх побачили.

Обмін полоненими: історія повернення додому Місяці очікування Понад три тисячі людей були звільнені з полону бойовиків протягом 2014-2015 років. Однак наприкінці 2015-го процес переговорів щодо обміну полоненими цілковито перенесли у Мінськ, з українського боку його "монополізувала" СБУ. На думку аналітиків, політизація процесу і стала причиною, яка застопорила обмін полоненими. Родичі довгими місяцями чекали на бодай яку звістку про рідних.

Обмін полоненими: історія повернення додому 2016 рік - обміни забуксували Про кого і про що саме домовлялись переговірники, як правило, не розголошувалося. Обміни проводились, зокрема, у присутності представників Червоно Хреста, які тримали їхні дані у таємниці. Приміром, станом на листопад 2016 року СБУ заявляла, що бойовики утримували 108 осіб. Обмінювати "ДНР/ЛНР" готові були лише кілька десятків, а просили повернути до них кілька сотень.

Обмін полоненими: історія повернення додому Скалічений, але вдома Володимир Жемчугов став відомим на всю Україну після того, як в YouTube з’явився відеоролик, де проросійський пропагандист Грехем Філліпс знущається над Володимиром під час обміну полоненими. Жемчугов у 2015-му підірвався на міні на Луганщині, втратив зір, слух, обидві руки і потрапив у полон "ЛНР". Тільки через рік - у вересні 2016-го - він повернувся додому.

Обмін полоненими: історія повернення додому Крапля за краплею Наприкінці 2016 року "ДНР" передала українській стороні двох жінок - Анжеліку Преснякову і Ольгу Сворак. Через кілька днів українська влада в односторонньому порядку передала самопроголошеній "ДНР" 15 людей, які перебували під кримінальним переслідуванням в Україні. За даними СБУ, їх раніше затримали за участь у незаконних угрупованнях. Передача відбувалась у нейтральній зоні.

Обмін полоненими: історія повернення додому Мить, на яку сподівались Обмін, що відбувся 27 грудня 2017 року, вважають проривом. Утім, за даними Служби безпеки України, в полоні сепаратистів на Донбасі досі залишаються ще 103 людини. Бойовики вже підтвердили утримання у полоні понад 20 затриманих. Переговори щодо їх звільнення тривають.

Обмін полоненими: історія повернення додому Сотні людей, про долю яких не знають взагалі Крім того, є ще величезна кількість тих, кого вважають зниклими безвісти: за даними СБУ, це 403 людини, волонтери ж заявляють про майже 700 людей.



Дивитись відео 02:58 Поділитись Обійми та сльози: як родичі зустрічали військовополонених (28.12.2017) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2q1pk Обійми та сльози: як родичі зустрічали військовополонених (28.12.2017)