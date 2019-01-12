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Станіслав Клих
Тема
Станіслав Клих - український журналіст та історик, колишній політв'язень у Росії.
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Докладно
Восьмеро звільнених з Росії українців перебувають у лікарні
Восьмеро звільнених з Росії українців перебувають у лікарні
Спеціальної допомоги потребує Клих. Сенцов одразу залишив лікарню. Сущенко пройде обстеження амбулаторно.
Політика
09.09.2019
9 вересня 2019 р.
Медведчук про полонених: дата обміну ще невідома (30.08.2019)
Медведчук про полонених: дата обміну ще невідома (30.08.2019)
"Переговори успішні", але точна дата обміну полоненими ще невідома. Про це заявив депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук у Москві після того, я бачився в СІЗО "Лефортове" з українськими бранцями Кремля Миколою Карпюком та Станіславом Клихом.
Політика
30.08.2019
30 серпня 2019 р.
00:57 хв.
Медведчук і Рабінович зустрілися із Клихом і Карпюком
Медведчук і Рабінович зустрілися із Клихом і Карпюком
Віктор Медведчук і Вадим Рабінович зустрілися із українськими в'язнями в РФ Станіславом Клихом і Миколою Карпюком.
Політика
30.08.2019
30 серпня 2019 р.
Російська омбудсменка Москалькова прибула до Києва
Російська омбудсменка Москалькова прибула до Києва
Російська омбудсменка Тетяна Москалькова приїхала до Києва. Про мету її візиту не повідомляється.
Політика
23.08.2019
23 серпня 2019 р.
Денісова закликає з'ясувати інформацію про голодування Клиха
Денісова закликає з'ясувати інформацію про голодування Клиха
Українська омбудсменка просить російську колегу перевірити інформацію, чи справді Станіслав Клих оголосив голодування.
Політика
24.05.2019
24 травня 2019 р.
Денісова: В Росії - понад 80 українських політв'язнів
Денісова: В Росії - понад 80 українських політв'язнів
Сенцов, Клих, Сущенко та інші - понад 80 українців перебувають у в'язницях РФ за політичні погляди, повідомила Денісова.
Політика
12.01.2019
12 січня 2019 р.
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