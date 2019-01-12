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Станіслав Клих

Тема

Станіслав Клих - український журналіст та історик, колишній політв'язень у Росії.

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Докладно

Звільнених українців після повернення в Україну було перевезено до медичного центру "Феофанія".

Восьмеро звільнених з Росії українців перебувають у лікарні

Восьмеро звільнених з Росії українців перебувають у лікарні

Спеціальної допомоги потребує Клих. Сенцов одразу залишив лікарню. Сущенко пройде обстеження амбулаторно.
Політика9 вересня 2019 р.
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Медведчук про полонених: дата обміну ще невідома (30.08.2019)

Медведчук про полонених: дата обміну ще невідома (30.08.2019)

"Переговори успішні", але точна дата обміну полоненими ще невідома. Про це заявив депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук у Москві після того, я бачився в СІЗО "Лефортове" з українськими бранцями Кремля Миколою Карпюком та Станіславом Клихом.
Політика30 серпня 2019 р.00:57 хв.
Віктор Медведчук і Вадим Рабінович

Медведчук і Рабінович зустрілися із Клихом і Карпюком

Медведчук і Рабінович зустрілися із Клихом і Карпюком

Віктор Медведчук і Вадим Рабінович зустрілися із українськими в'язнями в РФ Станіславом Клихом і Миколою Карпюком.
Політика30 серпня 2019 р.
Російська омбудсменка Тетяна Москалькова приїхала до Києва

Російська омбудсменка Москалькова прибула до Києва

Російська омбудсменка Москалькова прибула до Києва

Російська омбудсменка Тетяна Москалькова приїхала до Києва. Про мету її візиту не повідомляється.
Політика23 серпня 2019 р.
Станіслав Клих і Микола Карпюк під час суду. Клих (ліворуч) демонструє сліди катувань (фото з архіву)

Денісова закликає з'ясувати інформацію про голодування Клиха

Денісова закликає з'ясувати інформацію про голодування Клиха

Українська омбудсменка просить російську колегу перевірити інформацію, чи справді Станіслав Клих оголосив голодування.
Політика24 травня 2019 р.
Понад 80 громадян України перебувають у в’язницях Росії за свої політичні погляди. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова

Денісова: В Росії - понад 80 українських політв'язнів

Денісова: В Росії - понад 80 українських політв'язнів

Сенцов, Клих, Сущенко та інші - понад 80 українців перебувають у в'язницях РФ за політичні погляди, повідомила Денісова.
Політика12 січня 2019 р.
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