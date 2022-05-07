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"Роснефть" - російська нафтова компанія.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Роснефть". "Роснефть" є найбільшою російською нафтовою компанією. Контрольний пакет акцій належить державній російській компанії "Роснефтегаз". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Компанії Gazprom Germania та Rosneft Deutschland відіграють ключову роль у системі енергопостачання ФРН. Влада країни хоче забезпечити надійність поставок енергоносіїв на тлі суперечки з РФ щодо газу, пише Handelsblatt.
Ексочільницю МЗС Австрії Карін Кнайсль, яка найбільше "прославилася" танцями з Володимиром Путіним на своєму весіллі у серпні 2018, номінували до ради директорів російського концерну "Роснефть". Дивіться, як вона тоді вальсувала.
"Роснефть", "Газпромнефть" і "Сургутнефтегаз" вимагають від західних покупців нафти оплати не в доларах, а в євро, а також сплати усіх штрафів у разі, якщо на заваді угодам стануть санкції США, передає агенція Reuters.