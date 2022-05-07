"Роснефть"

Ґергард Шредер і Володимир Путін - небезпечна дружба (03.03.3022)

Колишній канцлер Німеччини Ґергард Шредер, по суті, опинився в політичній ізоляції. Після вторгнення РФ в Україну Шредер засудив війну, але не того, хто її розпочав і кого він багато років називає своїм другом.