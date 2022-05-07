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"Роснефть"

"Роснефть" - російська нафтова компанія.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Роснефть". "Роснефть" є найбільшою російською нафтовою компанією. Контрольний пакет акцій належить державній російській компанії "Роснефтегаз". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Італія затримала розкішну яхту Шехерезада, яку пов'язують з Путіним

Італія затримала розкішну яхту "Шехерезада", яку пов'язують з Путіним 07.05.2022

В італійському порту Марина-ді-Каррара затримали яхту за 700 мільйонів доларів, формальним власником якої є, за даними ЗМІ, екскерівник "Роснефти", а реальним - Володимир Путін.
Міністр фінансів ФРН готовий позбавити Ґергарда Шредера держфінансування

Міністр фінансів ФРН готовий позбавити Ґергарда Шредера держфінансування 30.04.2022

Через тривалі ділові зв'язки ексканцлера Німеччини з Росією неможливо, щоб його офіс утримували на кошти німецьких платників податків, підкреслив Крістіан Лінднер.
Ексканцлер ФРН Шредер розповів, коли піде з посади у Роснефть

Ексканцлер ФРН Шредер розповів, коли піде з посади у "Роснефть" 23.04.2022

Ґергард Шредер є головою ради директорів російського концерну "Роснефть" і станом на 60-й день війни РФ проти України не відмовився від цієї посади.

У ФРН вивчають можливість націоналізації дочок Газпрому і Роснефти - ЗМІ

У ФРН вивчають можливість націоналізації "дочок" "Газпрому" і "Роснефти" - ЗМІ 01.04.2022

Компанії Gazprom Germania та Rosneft Deutschland відіграють ключову роль у системі енергопостачання ФРН. Влада країни хоче забезпечити надійність поставок енергоносіїв на тлі суперечки з РФ щодо газу, пише Handelsblatt.

Світові концерни позиціонують себе проти агресії Росії (07.03.2022) 07.03.2022

Не лише світова політика, а й міжнародний бізнес займає дедалі активнішу позицію щодо війни Росії проти України і запроваджує низку безпрецедентних болісних заходів проти РФ. Перелік - у відео DW.

Ґергард Шредер і Володимир Путін - небезпечна дружба (03.03.3022) 03.03.2022

Колишній канцлер Німеччини Ґергард Шредер, по суті, опинився в політичній ізоляції. Після вторгнення РФ в Україну Шредер засудив війну, але не того, хто її розпочав і кого він багато років називає своїм другом.
У Франції конфіскували яхту глави Роснефти

У Франції конфіскували яхту глави "Роснефти" 03.03.2022

Як повідомляють агенції, французька влада конфіскувала яхту, яка належить компанії, що пов'язана з главою "Роснефть" Ігорем Сечіним в рамках санкцій ЄС, запроваджених через напад Росії на Україну.

Коментар: Авторитарні примани для західних політиків від Баку і Москви

Коментар: Авторитарні примани для західних політиків від Баку і Москви 05.03.2021

Лобізм на користь Азербайджану в ПАРЄ, який закидають німецькому депутату Фішеру, та робота ексголови МЗС Австрії Кнайссль на "Роснефть" серйозно загрожують європейським демократіям, вважає оглядач FAZ Райнгард Фезер.

Від танців з Путіним до ради директорів концерну "Роснефть" (04.03.2021) 04.03.2021

Ексочільницю МЗС Австрії Карін Кнайсль, яка найбільше "прославилася" танцями з Володимиром Путіним на своєму весіллі у серпні 2018, номінували до ради директорів російського концерну "Роснефть". Дивіться, як вона тоді вальсувала.

Роснефть програла апеляцію на санкції ЄС

"Роснефть" програла апеляцію на санкції ЄС 17.09.2020

Європейський суд справедливості відхилив апеляцію компанії "Роснефть" на економічні санкцій Євросоюзу, запроваджені проти Росії за її дії проти України.
Як ексканцлер Шредер у подкасті обізвав посла України та що пишуть про це німецькі ЗМІ

Як ексканцлер Шредер у подкасті обізвав посла України та що пишуть про це німецькі ЗМІ 26.05.2020

Колишній канцлер Німеччини і голова ради директорів компанії "Роснефть" Ґергард Шредер завів подкаст. У першому випуску резонанс серед іншого викликав його різкий випад на адресу посла України.
Анексія Криму: посол України у ФРН пропонує Ґергарду Шредеру парі

Анексія Криму: посол України у ФРН пропонує Ґергарду Шредеру парі 04.05.2020

Колишній канцлер Німеччини Ґергард Шредер побачить повернення анексованого Росією Криму ще за свого життя, заявляє посол України у ФРН Андрій Мельник.
Курс рубля і ціни акцій компаній РФ різко впали після обвалу цін на нафту

Курс рубля і ціни акцій компаній РФ різко впали після обвалу цін на нафту 09.03.2020

Курс рубля щодо долара впав до чотирирічного мінімуму. На тлі обвалу цін на нафту різко втратили в ціні й акції російських енергетичних концернів.
Посол України у ФРН: Влада не відповідальна за сайт Миротворець

Посол України у ФРН: Влада не відповідальна за сайт "Миротворець" 22.11.2018

Колишній німецький канцлер Ґергард Шредер опинився в списку скандального сайту "Миротворець" через його дружні зв'язки з російською владою, пояснив посол України у ФРН Андрій Мельник.
Нафтові компанії РФ хочуть перекласти збитки через санкції на західних партнерів - Reuters

Нафтові компанії РФ хочуть перекласти збитки через санкції на західних партнерів - Reuters 09.11.2018

"Роснефть", "Газпромнефть" і "Сургутнефтегаз" вимагають від західних покупців нафти оплати не в доларах, а в євро, а також сплати усіх штрафів у разі, якщо на заваді угодам стануть санкції США, передає агенція Reuters.
У Росії внаслідок аварії вертольота загинули 18 людей

У Росії внаслідок аварії вертольота загинули 18 людей 04.08.2018

Гелікоптер Мі-8 перевозив вахтовиків нафтового родовища у північному Сибіру. Екіпаж і пасажири загинули.

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