Безпілотник спричинив пожежу на Рязанському НПЗ - ЗМІ

Міноборони РФ повідомило про шість перехоплених безпілотників на території трьох областей. У російських Telegram-каналах пишуть про пожежу на Рязанському нафтопереробному заводі внаслідок влучання дрону.

Рязанську область РФ в ніч проти середи, 1 травня, атакували безпілотники. Неофіційні російські новинні канали повідомляють про пожежу на Рязанському нафтопереробному заводі після атаки, зазначають в агенції Reuters. Це підтверджує і російський Telegram-канал "Baza", близький до спецслужб.

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Губернатор Рязанської області Павло Малков підтвердив атаку в своєму Telegram. "Рязанська область зазнала атаки безпілотного літального апарата. За попередньою інформацією постраждалих немає, проводиться перевірка", - написав він. У міністерстві оборони РФ заявили, що російські сили протиповітряної оборони (ППО) перехопили шість БпЛА над трьома областями. "Три над територією Воронезької області, один над територією Рязанської області, один над територією Бєлгородської області та один над територією Курської області", - написали у Telegram міністерства. Губернатори російських областей зазначають, що обійшлось без жертв та пошкоджень.

Нафтопереробний завод в Рязанській області належить "Роснафті" і переробляє близько 5,8 відсотка всієї переробленої нафти в Росії. Він є частою мішенню українських ударів, зазначають у Reuters.

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