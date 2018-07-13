 Роковини катастрофи MH17: ЄС закликає Росію визнати відповідальність | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.07.2018

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Новини

Роковини катастрофи MH17: ЄС закликає Росію визнати відповідальність

Глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні закликала Росію співпрацювати у рамках розслідування катастрофи рейсу MH17 над Донбасом.

З часу катастрофи MH17 минуло чотири роки

З часу катастрофи MH17 минуло чотири роки

Верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні у вівторок, 17 липня, підтвердила заклик Євросоюзу до Росії узяти на себе відповідальність за катастрофу рейсу MH17 у 2014 році та "повноцінно співпрацювати у рамках розслідування цієї катастрофи".

"ЄС цілковито підтримує резолюцію Радбезу ООН 2166, яка вимагає притягнення до відповідальності винних у збитті рейсу MH17 17 липня 2014 року, а також повноцінної співпраці усіх держав з метою визначити відповідальних", - ідеться в заяві глави європейської дипломатії.

Нагадаємо, 24 травня цього року об'єднана слідча група з розслідування катастрофи літака рейсу МН17 авіакомпанії Malaysian Airlines підтвердила, що літак було збито із зенітного ракетного комплексу "Бук", завезеного на контрольовану проросійськими сепаратистами територію Донбасу з Росії. Літак було збито рівно чотири роки тому - 17 липня 2014 року.

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