Роковини катастрофи MH17: ЄС закликає Росію визнати відповідальність

Глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні закликала Росію співпрацювати у рамках розслідування катастрофи рейсу MH17 над Донбасом.
Верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні у вівторок, 17 липня, підтвердила заклик Євросоюзу до Росії узяти на себе відповідальність за катастрофу рейсу MH17 у 2014 році та "повноцінно співпрацювати у рамках розслідування цієї катастрофи".
"ЄС цілковито підтримує резолюцію Радбезу ООН 2166, яка вимагає притягнення до відповідальності винних у збитті рейсу MH17 17 липня 2014 року, а також повноцінної співпраці усіх держав з метою визначити відповідальних", - ідеться в заяві глави європейської дипломатії.
Нагадаємо, 24 травня цього року об'єднана слідча група з розслідування катастрофи літака рейсу МН17 авіакомпанії Malaysian Airlines підтвердила, що літак було збито із зенітного ракетного комплексу "Бук", завезеного на контрольовану проросійськими сепаратистами територію Донбасу з Росії. Літак було збито рівно чотири роки тому - 17 липня 2014 року.
Єнс Столтенберг під час виступу перед Парламентською асамблеєю НАТО у Варшаві наголосив також на загрозах, які виходять від Росії для членів Альянсу. (28.05.2018)
Експерти Bellingcat закликали Росію обґрунтувати слова першого заступника постійного представника РФ при ООН, який заявив, що твердження слідства у справі MH17 спираються на фейки. (10.06.2018)