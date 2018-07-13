Роковини катастрофи MH17: ЄС закликає Росію визнати відповідальність

Верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні у вівторок, 17 липня, підтвердила заклик Євросоюзу до Росії узяти на себе відповідальність за катастрофу рейсу MH17 у 2014 році та "повноцінно співпрацювати у рамках розслідування цієї катастрофи".

"ЄС цілковито підтримує резолюцію Радбезу ООН 2166, яка вимагає притягнення до відповідальності винних у збитті рейсу MH17 17 липня 2014 року, а також повноцінної співпраці усіх держав з метою визначити відповідальних", - ідеться в заяві глави європейської дипломатії.

Нагадаємо, 24 травня цього року об'єднана слідча група з розслідування катастрофи літака рейсу МН17 авіакомпанії Malaysian Airlines підтвердила, що літак було збито із зенітного ракетного комплексу "Бук", завезеного на контрольовану проросійськими сепаратистами територію Донбасу з Росії. Літак було збито рівно чотири роки тому - 17 липня 2014 року.