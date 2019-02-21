Розслідування Мюллера щодо РФ може завершитися до 3 березня - ЗМІ

Генеральний прокурор США Вільям Барр, який очолює міністерство юстиції країни, може оголосити про завершення розслідування, яке проводить щодо втручання Росії в президентські вибори в США спецпрокурор Роберт Мюллер, вже наприкінці лютого - на початку березня цього року. Про це в середу, 20 лютого, повідомив американський телеканал CNN з посиланням на неназвані джерела.

За його даними, після завершення росзслідування Конгресу нададуть резюме конфіденційної доповідді Мюллера. Телеканал, однак, не виключає, що ці терміни можуть зсунутися через підготовку до запланованої на 27-28 лютого зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина. Як зазаначає CNN, міністерство юстиції не хоче відвертати увагу від дипломатичних зусиль Білого дому.

Мандат спецпрокурора Мюллера передбачає, що він повинен відзвітувати про підсумки своєї роботи перед Барром. Водночас правила не вимагають доповіді перед Конгресом або її широкого оприлюднення. Барр раніше дав зрозуміти, що міністерство юстиції проти того, щоб компрометуюча інформація була оприлюднена до висунення федеральних обвинувачень.

Нагадаємо, що 14 лютого Сенат США затвердив на посаді генерального прокурора Вільяма Барра, кандидатуру якого висунув президент країни Дональд Трамп.