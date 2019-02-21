 Розслідування Мюллера щодо РФ може завершитися до 3 березня - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.02.2019

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Новини

Розслідування Мюллера щодо РФ може завершитися до 3 березня - ЗМІ

У міністерстві юстиції США можуть оголосити про завершення розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо Росії до 3 березня, повідомляють американські ЗМІ.

Роберт Мюллер

Роберт Мюллер

Генеральний прокурор США Вільям Барр, який очолює міністерство юстиції країни, може оголосити про завершення розслідування, яке проводить щодо втручання Росії в президентські вибори в США спецпрокурор Роберт Мюллер, вже наприкінці лютого - на початку березня цього року. Про це в середу, 20 лютого, повідомив американський телеканал CNN з посиланням на неназвані джерела.

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Новим генпрокурором США призначений Вільям Барр, який на початку 90-х вже обіймав цю посаду. Демократи критикують його через можливість втручання у розслідування зв'язків Трампа з Москвою. (14.02.2019)

Розслідування можливого втручання Росії у передвиборну боротьбу в США за допомогою зв'язків зі штабом Дональда Трамп близьке до завершення, заявив виконувач обов'язків міністра юстиції США Метью Вітекер. (29.01.2019)

За його даними, після завершення росзслідування Конгресу нададуть резюме конфіденційної доповідді Мюллера. Телеканал, однак, не виключає, що ці терміни можуть зсунутися через підготовку до запланованої на 27-28 лютого зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина. Як зазаначає CNN, міністерство юстиції не хоче відвертати увагу від дипломатичних зусиль Білого дому.

Мандат спецпрокурора Мюллера передбачає, що він повинен відзвітувати про підсумки своєї роботи перед Барром. Водночас правила не вимагають доповіді перед Конгресом або її широкого оприлюднення. Барр раніше дав зрозуміти, що міністерство юстиції проти того, щоб компрометуюча інформація була оприлюднена до висунення федеральних обвинувачень.

Нагадаємо, що 14 лютого Сенат США затвердив на посаді генерального прокурора Вільяма Барра, кандидатуру якого висунув президент країни Дональд Трамп. 

  • Твіт Трампа від 11 січня 2017 року

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    "Росія ніколи не намагалася використати важелі тиску щодо мене"

    "Росія ніколи не намагалася використати важелі тиску щодо мене. Я не маю нічого спільного з Росією - ні угод, ні кредитів, нічого!" Відомий твіт тоді ще новообраного президента США Дональда Трампа від 11 січня 2017 році звучить дуже категорично. Утім, у Вашингтоні не вщухають скандали довкола можливох зв'язків оточення Трампа з Росією, а ЗМІ публікують все нові й нові подробиці.

  • Ляльки Дональда Трампа та Гілларі Клінтон

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Публікація вкраденої переписки

    Перші звинувачення у намаганні Кремля втрутитися в американські вибори пролунали ще влітку 2016 року, у розпал передвиборчої боротьби. Демократична партія закинула спецслужбам РФ злам своїх серверів. Ціллю публікації вкраденої переписки називали підтримку Трампа. Останній відреагував на це прямим зверненням до Росії знайти "втрачені 30 тисяч електронних листів" його опонентки Гілларі Клінтон.

  • Карикатура на Трампа та Путина

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Компромат на Трампа?

    Напередодні першої після його обрання президентом США прес-конференції Дональда Трампа 11 січня американські ЗМІ повідомили, що спецслужби країни поінформували тодішнього главу держави Обаму та самого Трампа про можливу наявність у Кремля компромата на мільярдера. У Кремлі це повідомлення одразу ж заперечили.

  • Трамп на конкурсі Міс Всесвіту 2013 року в Москві

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Компромат на Трампа? Подробиці

    Згідно з досьє, складеним колишнім працівником британської спецслужби, у 2013 році Трамп провів у Москві конкурс "Міс Всесвіт" і ніби влаштував у отелі Ritz-Carlton сексуальну оргію, матеріалами про яку володіють спецслужби РФ. Цей компромат Кремль міг би використати для шантажування президента США. Трамп відкинув цю інформацію як "фейкову". Незалежного підтвердження наведених у досьє даних немає.

  • Майкл Флінн

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Екс-радник Трампа - на російських гонорарах?

    Майкл Флінн займав посаду радника президента США меньше місяця. 13 лютого він був відправлений у відставку після появи інформації про те, що, не маючи відповідних повноважень, обговорював телефоном санкції Вашингтона проти РФ з послом Росії у США Сергієм Кисляком і приховав це від віце-президента Майка Пенса. Пізніше з'ясувалося, що Флінн отримував від російських компаній гонорари.

  • Джеймс Комі

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Звільнений за активність у розслідуванні зв'язків з Росією?

    Діяльність Флінна стала приводом для розслідувань, одне з яких очолював тоді ще директор ФБР Джеймс Комі. На початку травня він був звільнений Трампом - за те, що "не був здатним ефективно керувати Бюро". Сам же Комі впевнений, що справжня причина має відношення до "російського розслідування". У одному зі своїх інтерв'ю Трамп і сам визнав зв'язок звільнення з цим розслідуванням.

  • Джаред Кушнер

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Зять Трампа теж замішаний?

    Коло тих, кого стосується розслідування зв'язків з Росією постійно розширюється. У кінці травня з'явилися повідомлення, що зять Дональда Трампа і старший радник президента США Джаред Кушнер є фігурантом розслідування можливого втручання Росії у вибори глави американської держави у 2016 році. Його веде спеціальний прокурор Роберт Мюллер.

  • Зустріч Дональда Трампа з Сергієм Лавровим і Сергієм Кисляком у Білому домі

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Трамп викрив таємну інформацію?

    Сам президент США лише підливає олії у вогонь. Приводом для нового скандалу стала його зустріч з міністром закордоних справ РФ Сергієм Лавровим і послом РФ у США Сергієм Кисляком у Білому домі 10 травня. У ході зустрічі Трамп, як стверджували ЗМІ, розкрив росіянам дані найвищого рівня таємності, отримані від ізраїльської розвідки, наразивши таким чином на небезпеку агентурну мережу ізраїльтян.

  • Графіті Трампа з Путіним

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Кремель заперечує все

    Президент Росії Володимир Путін назвав звинувачення на адресу Трампа про розголошення таємної інформації "політичною шизофренією" і заявив, що Москва готова надати Конгресу США записи розмови президента США з главою МЗС Росії. Що стосується всіх інших звинувачень, то Кремель заперечує своє втручання у виборчу кампанію президента США у 2016 році.

  • Дональд Трамп

    Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

    Сам президент теж під слідством?

    Видання The Washington Post опублікувало 14 червня нову вибухову інформацію. А саме, що об'єктом розслідування є дії не лише оточення Трампа, але і сам президент США. Спецпрокурор Роберт Мюллер вирішив визначити, чи не намагався Трамп перешкодити правосуддю в справі російського втручання у вибори в США.

    Автор: Юрій Шейко, Михайло Бушуєв, Вікторія Ковальова


DW.COM

Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа

У США не вщухають скандали довкола можливих зв'язків оточення Дональда Трампа з Росією. У ЗМІ лунають все нові й нові викриття, які президент Сполучених Штатів заперечує. DW зібрала найгучніші з них. (16.06.2017)  

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