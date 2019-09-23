 Розведення сил у Золотому: крок до миру на Донбасі чи капітуляція? (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 24.09.2019

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Розведення сил у Золотому: крок до миру на Донбасі чи капітуляція? (відео)

Після Станиці Луганської до розведення сил готуються ще на двох "пілотних" ділянках фронту, серед яких Золоте на Луганщині. Дехто з місцевих радіє, а дехто боїться, що до них прийдуть бойовики. Репортаж DW із Золотого.

Наслідки обстрілів у Золотому в серпні 2015 року

Наслідки обстрілів у Золотому в серпні 2015 року

Сьогодні у селищі Золоте значно спокійніше, ніж на початку війни. Втім, стрілянину тут все одно можна почути ледь не щоночі. Тож, вікна залишаються заклеєні скотчем - щоб не поранило уламками скла, якщо шибки раптом виб’є вибуховою хвилею від чергового "прильоту". Заяви Володимира Зеленського про розведення сил тут сприйняли по-різному. Одні вважають це кроком до миру, інші - капітуляцією.

DW.COM

Україна в односторонньому порядку відкрила КПВВ "Золоте"

На пункті пропуску побудовані потужні бетонні укриття для відвідувачів та працівників, повідомили у штабі ООС. (24.03.2019)  

Пристайко: Умовою "нормандської зустрічі" є письмове погодження "формули Штайнмаєра"

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Переговори з Путіним і сепаратистами: що про це думають жителі Донбасу (відео)

Володимир Зеленський закликав Володимира Путіна провести переговори щодо врегулювання війни на Дондасі. У Кремлі пообіцяли подумати. Як ставляться до таких переговорів жителі прифронтових районів - у репортажі DW. (09.07.2019)  

Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській

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Ukraine OSZE in Luhansk

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