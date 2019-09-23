Розведення сил у Золотому: крок до миру на Донбасі чи капітуляція? (відео)

Сьогодні у селищі Золоте значно спокійніше, ніж на початку війни. Втім, стрілянину тут все одно можна почути ледь не щоночі. Тож, вікна залишаються заклеєні скотчем - щоб не поранило уламками скла, якщо шибки раптом виб’є вибуховою хвилею від чергового "прильоту". Заяви Володимира Зеленського про розведення сил тут сприйняли по-різному. Одні вважають це кроком до миру, інші - капітуляцією.