Розведення сил у Золотому: крок до миру на Донбасі чи капітуляція? (відео)

Після Станиці Луганської до розведення сил готуються ще на двох "пілотних" ділянках фронту, серед яких Золоте на Луганщині. Дехто з місцевих радіє, а дехто боїться, що до них прийдуть бойовики. Репортаж DW із Золотого.
Сьогодні у селищі Золоте значно спокійніше, ніж на початку війни. Втім, стрілянину тут все одно можна почути ледь не щоночі. Тож, вікна залишаються заклеєні скотчем - щоб не поранило уламками скла, якщо шибки раптом виб’є вибуховою хвилею від чергового "прильоту". Заяви Володимира Зеленського про розведення сил тут сприйняли по-різному. Одні вважають це кроком до миру, інші - капітуляцією.
На пункті пропуску побудовані потужні бетонні укриття для відвідувачів та працівників, повідомили у штабі ООС. (24.03.2019)
Для проведення переговорів в нормандському форматі сторони мають письмово погодити "формулу Штайнмаєра" та розвести війська на трьох контрольних ділянках, повідомив очільник українського МЗС Вадим Пристайко. (20.09.2019)
Володимир Зеленський закликав Володимира Путіна провести переговори щодо врегулювання війни на Дондасі. У Кремлі пообіцяли подумати. Як ставляться до таких переговорів жителі прифронтових районів - у репортажі DW. (09.07.2019)