РНБО - Рада національної безпеки і оборони України.

Раду національної безпеки і оборони (РНБО) утворили в серпні 1996 року за указом президента України Леоніда Кучми, який замінив Раду оборони і Раду національної безпеки, що функціонували з початку набуття незалежності України. Діяльність органу регулюється відповідним законом України. До її функцій, серед іншого, входить дорадча, координаційна, контрольна та аналітична діяльність, спрямована на захист національної безпеки та оборони держави. Головою РНБО є президента України. За організацію роботи відповідає секретар РНБО.