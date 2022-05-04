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РНБО

РНБО - Рада національної безпеки і оборони України.

Раду національної безпеки і оборони (РНБО) утворили в серпні 1996 року за указом президента України Леоніда Кучми, який замінив Раду оборони і Раду національної безпеки, що функціонували з початку набуття незалежності України. Діяльність органу регулюється відповідним законом України. До її функцій, серед іншого, входить дорадча, координаційна, контрольна та аналітична діяльність, спрямована на захист національної безпеки та оборони держави. Головою РНБО є президента України. За організацію роботи відповідає секретар РНБО.

Гаряча фаза війни не закінчиться в травні - секретар РНБО Данілов

Гаряча фаза війни не закінчиться в травні - секретар РНБО Данілов 04.05.2022

На думку Олексія Данілова, війна з Росією триває вже 30 років, а її гаряча фаза, яка почалася 24 лютого, не закінчиться в травні.

Кремлівський мандат: чого чекати від заборони проросійських партій в Україні

Кремлівський мандат: чого чекати від заборони проросійських партій в Україні 29.04.2022

В Україні зупинили діяльність проросійських політсил. Які шанси у їхніх членів та сповідуваних ними ідей залишитися у політичному житті держави - у матеріалі DW.
Російські військові розпочали наступ на Донбасі - РНБО

Російські військові розпочали наступ на Донбасі - РНБО 18.04.2022

Війська РФ розпочали наступ в трьох областях Сходу України, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Прорватися їм вдалося лише у двох місцях, зокрема в Кремінній на Луганщині.
Усю Київську область звільнено від російських окупантів - міноборони

Усю Київську область звільнено від російських окупантів - міноборони 02.04.2022

Росія 38-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежила за подіями суботи, 2 квітня.
Папа Римський роздумує над візитом до Києва

Папа Римський роздумує над візитом до Києва 02.04.2022

Росія 38-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями суботи, 2 квітня.
Данілов заперечив причетність ЗСУ до вибухів на нафтобазі у Бєлгороді

Данілов заперечив причетність ЗСУ до вибухів на нафтобазі у Бєлгороді 01.04.2022

Інцидент у Бєлгороді є наслідком "накопичення протиріч" в Росії, стверджує секретар РНБО Олексій Данілов.
Технології, що рятують життя: як дізнатися про повітряні тривоги в Україні

Технології, що рятують життя: як дізнатися про повітряні тривоги в Україні 29.03.2022

Щодня по всій території України лунають повітряні тривоги. Українські та закордонні програмісти у найстисліші терміни розробили програми для кращого інформування та захисту населення. Подробиці - у DW.

В Україні призупинили діяльність політсил ОПЗЖ та Партія Шарія

В Україні призупинили діяльність політсил ОПЗЖ та "Партія Шарія" 20.03.2022

Враховуючи повномасштабне вторгнення Росії, РНБО ухвалила рішення призупинити будь-яку діяльність на території України низки партій, які мають зв'язки з країною-агресором.
З України до Польщі в'їхало більше мільйона біженців

З України до Польщі в'їхало більше мільйона біженців 07.03.2022

Росія веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями понеділка, 7 березня.
Верховна Рада запровадила в Україні надзвичайний стан

Верховна Рада запровадила в Україні надзвичайний стан 23.02.2022

Депутати затвердили введення надзвичайного стану по всій території України, окрім Донецької та Луганської областей, де і так діє спеціальний режим.
В Україні ініціюють введення надзвичайного стану

В Україні ініціюють введення надзвичайного стану 23.02.2022

На території України, крім Донецької та Луганської областей, планують запровадити режим надзвичайного стану. Рішення має затвердити Верховна Рада України.

Верховна Рада підтримала введення санкцій проти депутатів Держдуми

Верховна Рада підтримала введення санкцій проти депутатів Держдуми 23.02.2022

Верховна Рада ухвалила постанову про запровадження персональних санкцій проти депутатів Держдуми, які підтримали визнання "ЛДНР". Санкції розглядатиме РНБО.
Зеленський: Причин для безсонної ночі немає

Зеленський: Причин для безсонної ночі немає 22.02.2022

Президент України записав відеозвернення до українців після визнання Путіним "ДНР" і "ЛНР".

РНБО: Є великий ризик провокацій з боку РФ на Донбасі

РНБО: Є великий ризик провокацій з боку РФ на Донбасі 18.02.2022

Олексій Данілов попереджає про загрозу провокацій на непідконтрольному Донбасі, як-то підриву будинків чи автобусів, щоб звинуватити в них Україну та для ескалації ситуації.

Зеленський закликав олігархів, які вилетіли з України, повернутися

Зеленський закликав олігархів, які вилетіли з України, повернутися 14.02.2022

Спершу на брифінгу з канцлером Німеччини, а згодом у відеозверненні до українців Володимир Зеленський закликав олігархів і нардепів, які вилетіли з України, повернутися до країни протягом доби.

Данілов: Ми не вбачаємо, що наступ РФ може статися найближчими днями

Данілов: Ми не вбачаємо, що наступ РФ може статися найближчими днями 14.02.2022

Після закритої наради у Верховній Раді секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що наразі не бачить підстав для того, щоб говорити, що широкомасштабне вторгнення РФ може відбутися 16 чи 17 лютого.

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