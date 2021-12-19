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Ринок землі

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ринок землі".

В Україні нараховується понад 40 мільйонів гектарів сільськогосподарських угідь. Мораторій на продаж землі триває від 2002 року. Аграрний ринок функціонує через оренду, що призводить до меншої продуктивності та інвестицій. Міжнародний валютний фонд (МВФ) називає земельну реформу однією з ключових умов продовження співпраці з Києвом. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Світовий банк схвалив 300 млн євро позики Україні на відновлення економіки

Світовий банк схвалив 300 млн євро позики Україні на відновлення економіки 19.12.2021

Україна отримає позику в 300 мільйонів євро для подолання наслідків COVID-19. Від початку пандемії Світовий банк надав Україні 2,3 мільярда доларів.
Кількість угод на ринку землі в Україні перевищила 60 тисяч

Кількість угод на ринку землі в Україні перевищила 60 тисяч 10.12.2021

Ще на початку жовтня угод купівлі-продажу земель сільгосппризначення було трохи більше 25 тисяч. За числом правочинів лідирують Харківська, Полтавська, Київська, Вінницька та Хмельницька області.
Кількість угод на ринку землі в Україні перевищила 25 тисяч

Кількість угод на ринку землі в Україні перевищила 25 тисяч 05.10.2021

Ще наприкінці серпня таких угод було укладено 10,7 тисячі. За кількістю підписаних з 1 липня договорів купівлі-продажу сільськогосподарської землі лідирують Київщина та Полтавщина.

Ринок землі в Україні: укладено вже 6,5 тисячі угод

Ринок землі в Україні: укладено вже 6,5 тисячі угод 15.08.2021

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, з часу запуску ринку землі укладено уже 6,5 тисячі земельних угод.
Ринок землі: в Україні з 1 липня уклали дві тисячі угод купівлі-продажу землі

Ринок землі: в Україні з 1 липня уклали дві тисячі угод купівлі-продажу землі 26.07.2021

Ідеться про угоди щодо ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 3,27 тисячі гектарів, повідомляє міністерство аграрної політики і продовольства.
Жінки-фермерки в Україні: чому їх так мало? (відео)

Жінки-фермерки в Україні: чому їх так мало? (відео) 21.07.2021

Жінок-фермерок в Україні значно менше, ніж чоловіків. З якими викликами їм доводиться стикатися і чому ризикнули зайнятися тваринництвом та рослинництвом? DW відвідала два "жіночі" фермерства на Полтавщині.

Земельна реформа: як фермерки на Полтавщині показують, хто на селі головний (20.07.2021) 20.07.2021

Жінок-фермерок в Україні набагато менше, ніж чоловіків. З якими викликами їм доводиться стикатися і чому ризикнули зайнятися тваринництвом та рослинництвом? DW відвідала два "жіночі" фермерства на Полтавщині.

Німецький фермер в Україні про земельну реформу (відео)

Німецький фермер в Україні про земельну реформу (відео) 13.07.2021

Німецький фермер Йоганн Венцль уже майже 20 років успішно веде аграрний бізнес на українських чорноземах. Репортаж DW про німецький підхід до відкриття ринку землі в Україні.

Продавати чорноземи зараз не треба - німецький фермер в Україні про земельну реформу (13.07.2021)  13.07.2021

Німецький фермер Йоганн Венцль майже 20 років успішно веде аграрний бізнес на чорноземах в Україні. Попри відкриття ринку землі, він не радить селянам продавати свої паї. Репортаж DW з села Роги на Черкащині. 

Відкриття ринку землі: чого бояться українські фермери? (01.07.2021) 01.07.2021

1 липня землевласники України отримують можливість продати свої земельні паї. Фізичні особи зможуть купити по 100 гектарів. Відкриття ринку не викликає захвату у дрібних та середніх фермерів. Чи виправдані їхні побоювання?
Відкриття ринку землі: як це відбуватиметься й чого чекати українцям

Відкриття ринку землі: як це відбуватиметься й чого чекати українцям 01.07.2021

В Україні з 1 липня запускається ринок сільськогосподарської землі. До чого бути готовим та коли зросте ціна на землю, з'ясовувала DW.
Відкриття ринку землі: чого бояться українські фермери? (відео)

Відкриття ринку землі: чого бояться українські фермери? (відео) 22.06.2021

1 липня землевласники України отримають можливість продавати свої земельні паї. Відкриття ринку не викликає захвату у фермерів, які прогнозують хаос та "земельні війни". Чи виправдані такі побоювання?
Юлія Тимошенко хоче ініціювати референдум щодо продажу землі

Юлія Тимошенко хоче ініціювати референдум щодо продажу землі 01.06.2021

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко та її однопартійці передали в ЦВК документи для реєстрації ініціативної групи з організації референдуму про заборону продажу сільськогосподарської землі.
Ринок землі: США просять Україну про антикорупційні гарантії

Ринок землі: США просять Україну про антикорупційні гарантії 24.05.2021

У посольстві США закликають Україну ухвалити підзаконні акти, що завадили б корупції при запровадженні земельної реформи.
Рада ухвалила важливий для земельної реформи закон

Рада ухвалила важливий для земельної реформи закон 18.05.2021

Верховна Рада України ухвалила важливий для земельної реформи закон, який затвердив порядок продажу земельних ділянок на електронних аукціонах.

Як розкрадають землю в Україні (відео)

Як розкрадають землю в Україні (відео) 16.02.2021

НАЗК проаналізувало найпоширеніші корупційні схеми розкрадання землі сільськогосподарського призначення. Дивіться, як їх привласнювали, поки діяв мораторій на продаж землі.
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