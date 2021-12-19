На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ринок землі".

В Україні нараховується понад 40 мільйонів гектарів сільськогосподарських угідь. Мораторій на продаж землі триває від 2002 року. Аграрний ринок функціонує через оренду, що призводить до меншої продуктивності та інвестицій. Міжнародний валютний фонд (МВФ) називає земельну реформу однією з ключових умов продовження співпраці з Києвом. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.