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ЕкономікаУкраїна

Купив землю з окопами: хто і чому купує землю під час війни?

Вікторія Покатілова
18 квітня 2024 р.

Якби не війна, ринок землі в Україні був би вдвічі більшим, вважають агроаналітики. Та попри ризики українці все одно купують землю. Кому це вигідно і чи подорожчають угіддя - DW пояснили експерти, продавці і покупці землі.

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