Купив землю з окопами: хто і чому купує землю під час війни?

ЕкономікаУкраїнаКупив землю з окопами: хто і чому купує землю під час війни?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoЕкономікаУкраїнаВікторія Покатілова18.04.202418 квітня 2024 р.Якби не війна, ринок землі в Україні був би вдвічі більшим, вважають агроаналітики. Та попри ризики українці все одно купують землю. Кому це вигідно і чи подорожчають угіддя - DW пояснили експерти, продавці і покупці землі. https://p.dw.com/p/4egQsРеклама