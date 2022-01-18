Купив землю з окопами: хто і чому купує землю під час війни?

Вікторія Покатілова

18.04.2024 18 квітня 2024 р.

Якби не війна, ринок землі в Україні був би вдвічі більшим, вважають агроаналітики. Та попри ризики українці все одно купують землю. Кому це вигідно і чи подорожчають угіддя - DW пояснили експерти, продавці і покупці землі.