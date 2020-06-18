 Республіканці застерегли Трампа щодо виведення військ із ФРН: посилить Путіна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.06.2020

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Республіканці застерегли Трампа щодо виведення військ із ФРН: посилить Путіна

Плани президента США Дональда Трампа щодо скорочення американського військового контингенту в Німеччині наразилися на критику і серед його однопартійців у Конгресі.

Американські військові на авіабазі Вісбаден-Ербенгайм

Американські військові на авіабазі "Вісбаден-Ербенгайм" (архівне фото)

Частина конгресменів від Республіканської партії закликала американського президента Дональда Трампа переглянути оголошені раніше плани скорочення американського військового контингенту в ФРН. У вівторок, 23 червня, вони оприлюднили відкритого листа до Трампа із відповідним закликом. Серед підписантів - провідний представник Республіканської партії у комітеті із закордонних справ Палати представників Майкл Макккол, а також ще п'ятеро республіканців з цього комітету.

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На думку підписантів листа, виведення частини американських військ "завдасть шкоди національній безпеці США", повідомляє агентство новин dpa. У листі конгресменів зазначається, що вони підтримують зусилля Трампа домогтися справедливого розподілу тягаря всередині НАТО й так само вважають, що оборонні видатки Німеччини є занизькими. "Утім, ми побоюємося, що це часткове виведення військ США не переконає Берлін в необхідності витрачати більше (на оборону. - Ред.), і водночас завдасть шкоди стратегічним інтересам Сполучених Штатів", - йдеться у листі.

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Конгресмен Адам Кінзінгер, який також є підписантом листа, окремо заявив, що підтримує намір посилити позиції США в інших країнах-членах НАТО, однак це не має відбуватися на шкоду Німеччині.

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Видання New York Times раніше повідомило, що частину американських військових з ФРН мають намір передислокувати в Польщу, ще частину - в інші країни НАТО, а частину - повернуть у США.

Посилення позицій Путіна

Конгресмени у листі застерегли також, що часткове виведення військ з Німеччини може посилити позиції президента Росії Володимира Путіна. За їхніми словами, зараз не відповідний час для заходів, що можуть "дати привід режиму Путіна поставити під питання довіру до системи стримування НАТО або ж посіяти сумніви серед союзників по НАТО та партнерів щодо відданості США принципу нашої колективної безпеки".

Конгресмени запевняють, що мирна та процвітаюча Європа - також і в інтересах США, а противники на кшталт Росії та Китаю намагаються використати тріщини у трансатлантичних відносинах. Тож, стверджують підписанти листа, викликає занепокоєння той факт, що союзники не були поінформовані про плани з виведення частини військ.

Суперечливі наміри Трампа

Нагадаємо, минулого понеділка Трамп підтвердив наміри скоротити число дислокованих у Німеччині військових США до 25 тисяч. На сьогодні у ФРН перебувають 34500 американських військових. Скороченням контингенту Трамп хоче покарати Берлін за, на його думку, недостатній рівень видатків на оборону. Під час виступу в Талсі перед прибічниками останніми вихідними він також виявив нерозуміння, чому США мають захищати Німеччину від Росії, якщо Берлін платить Москві мільярди доларів за енергоносії.

Демократи в Конгресі вже заявили про намір на законодавчому рівні заблокувати часткове виведення американських військ з Німеччини. Як головнокомандувач Трамп може наказати виведення військ, однак для реалізації цих планів необхідні кошти, виділення яких має схвалити Конгрес.

Різко розкритикував плани Трампа колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес, а також генсек НАТО Єнс Столтенберг.

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