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Ремдесивір

Ремдесивір - противірусний препарат. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ремдесивір".

Препарат ремдесивір був розроблений американською біотехнологічною компанією Gilead Sciences для боротьби з лихоманкою Ебола, а пізніше показав ефективність у боротьбі зі збудниками коронавірусів SARS і MERS.

Коронавірус: які медикаменти допомагають від COVID-19, а які - ні?

Коронавірус: які медикаменти допомагають від COVID-19, а які - ні? 19.01.2021

За час пандемії у ЗМІ згадувались назви різних медикаментів і засобів, на які покладали надії під час лікування хвороби COVID-19. Однак не завжди сподівання справджувалися. Головне - в огляді DW.
ВООЗ не рекомендує застосовувати ремдесивір при COVID-19

ВООЗ не рекомендує застосовувати ремдесивір при COVID-19 20.11.2020

Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує застосовувати ремдесивір при лікуванні хворих на COVID-19, оскільки не має доказів ефективності цих ліків.
Лікарі ЄС висловили сумнів щодо ефективності ремдесивіру

Лікарі ЄС висловили сумнів щодо ефективності ремдесивіру 13.11.2020

Провідні реаніматологи Європи сумніваються в ефективності лікування COVID-19 препаратом Remdesivir американського концерну Gilead.

Коронавірус: ремдесивір - не панацея під час лікування COVID-19

Коронавірус: ремдесивір - не панацея під час лікування COVID-19 20.10.2020

Медикамент ремдесивір дещо знижує летальність та скорочує перебіг коронавірусної хвороби COVID-19. Але ці ліки важко назвати проривом і панацеєю під час лікування, що підтверджують попередні дані дослідження ВООЗ.
Коронавірус і грип: як відрізнити і що небезпечніше (відео)

Коронавірус і грип: як відрізнити і що небезпечніше (відео) 10.10.2020

"Коронавірус - те саме, що й грип". "Від масок більше шкоди, ніж користі". "Локдаун нічого не дає". Це найпоширеніші закиди коронавірусних скептиків. DW зібрала дані про коронавірус і грип.
У ЄС перевіряють повідомлення про можливу побічну дію препарату ремдесивір

У ЄС перевіряють повідомлення про можливу побічну дію препарату ремдесивір 03.10.2020

Європейське агентство з лікарських засобів перевіряє інформацію про те, що дехто з пацієнтів з COVID-19, які приймали препарат ремдесивір, згодом мали проблеми з нирками. Нині цей препарат дають президенту США Трампу.
Єврокомісія дозволила лікувати коронавірус в ЄС ремдесивіром

Єврокомісія дозволила лікувати коронавірус в ЄС ремдесивіром 03.07.2020

Препарат рекомендували схвалити для лікування пацієнтів з пневмонією, які потребують кисневу підтримку. Він скорочує госпіталізацію з 15 до 11 днів.
В ЄС рекомендували ремдесивір як препарат для лікування COVID-19

В ЄС рекомендували ремдесивір як препарат для лікування COVID-19 25.06.2020

Європейське агентство з лікарських засобів рекомендувало дозволити використання противірусного препарату ремдесивір для лікування нового коронавірусу.
COVID-19: хайп навколо дексаметазону

COVID-19: хайп навколо дексаметазону 20.06.2020

ВООЗ говорить про "прорив у боротьбі з COVID-19": згідно з дослідженням британських вчених, протизапальний засіб дексаметазон зменшує смертність серед важких пацієнтів. Утім, незалежного підтвердження ще немає.
США схвалили виняткове використання ремдесивіру проти коронавірусу

США схвалили виняткове використання ремдесивіру проти коронавірусу 02.05.2020

Екстрений дозвіл на використання у виняткових випадках ремдесивіру пацієнтами з SARS-CoV-2 видав медичний регулятор США. Повноцінних даних про ефективність препарату поки немає.