Ремдесивір

Коронавірус: які медикаменти допомагають від COVID-19, а які - ні?

За час пандемії у ЗМІ згадувались назви різних медикаментів і засобів, на які покладали надії під час лікування хвороби COVID-19. Однак не завжди сподівання справджувалися. Головне - в огляді DW.