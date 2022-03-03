Рекорди – надзвичайні досягнення у різних сферах життя.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рекорди". Під рекордами розуміють надзвичайні досягнення у різних сферах життя. Колекція світових рекордів міститься в книзі "Світові рекорди Гіннеса". У спорті говорять про світові рекорди, коли йдеться про найвизначніші досягнення в певному виді спорту. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.