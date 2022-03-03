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Рекорди

Рекорди – надзвичайні досягнення у різних сферах життя.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рекорди". Під рекордами розуміють надзвичайні досягнення у різних сферах життя. Колекція світових рекордів міститься в книзі "Світові рекорди Гіннеса". У спорті говорять про світові рекорди, коли йдеться про найвизначніші досягнення в певному виді спорту. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Війна йде, газ тече, ціни зростають. Ринок чекає на ембарго на поставки з Росії?

Війна йде, газ тече, ціни зростають. Ринок чекає на ембарго на поставки з Росії? 03.03.2022

"Газпром" збільшив транзит через Україну, а ціни на газ б'ють рекорди. Сильно дорожчає і нафта. Ажіотажний попит може бути провісником відмови Європи від енергоносіїв із РФ.
Продуктові картки: чи справді це порятунок від високих цін на харчі (відео)

"Продуктові картки": чи справді це порятунок від високих цін на харчі (відео) 21.01.2022

Ціни на продукти харчування в Україні б'ють рекорди. Уряд вдався до державного регулювання цін, а тепер пропонують запровадити ще й "продуктові картки" для малозабезпечених. Що означає ця ідея і чи готова до неї держава?

"Продуктові картки": порятунок від високих цін на харчі чи повернення в СРСР? (20.01.2022) 20.01.2022

Ціни на продукти харчування в Україні б'ють рекорди. Уряд вдався до державного регулювання цін, а тепер пропонують запровадити ще й "продуктові картки" для малозабезпечених. Що означає ця ідея і чи готова до неї держава?

"Ми не залізні": українські лікарі про боротьбу з "ковідом" (23.11.2021) 23.11.2021

"Кожна смерть відображається у когось сивим волоссям, у когось просто розхитаною нервовою системою. Ми ж не залізні, ми не роботи…" Українські лікарі працюють іноді по 42 години поспіль, аби врятувати ковідних хворих.

У Німеччині новий максимум із зараження коронавірусом

У Німеччині новий максимум із зараження коронавірусом 16.11.2021

Показник поширення вірусу SARS-CoV-2, що вказує на кількість нових випадків інфікування на 100 тисяч мешканців Німеччини за останні сім днів, б'є рекорди дев'ятий день поспіль.
COVID-19 в Україні б'є рекорди: як бути далі?

COVID-19 в Україні б'є рекорди: як бути далі? 22.10.2021

В Україні загострюється ситуація з поширенням COVID-19: збільшується кількість хворих і смертей, переповнені реанімації. Натомість рівень вакцинації й надалі низький. Чи стане вся Україна "червоною зоною"?
Понад 600 смертей за добу. В Україні нові рекорди COVID-19

Понад 600 смертей за добу. В Україні нові рекорди COVID-19 22.10.2021

За останню добу від коронавірусної хвороби в Україні померли 614 осіб, зареєстровано понад 23 тисячі нових випадків інфікування. Це рекордні показники за всю епідемію, які фіксуються другий день поспіль.

Рекорди швидкості на німецьких автобанах в минулому? - "Європа у фокусі" (04.10.2021) 04.10.2021

Чому німці бояться обмеження швидкості на дорогах. Як в Австрії тануть льодовики. Навіщо в Греції вино відправляють на морське дно. Для чого дітям з інвалідністю в Чехії створили стартап. Як собаки рятують потопаючих в Італії.
Газ в обхід України: як Росія шантажує Європу (відео)

Газ в обхід України: як Росія "шантажує" Європу (відео) 01.10.2021

Ціни на газ у Європі б’ють рекорди - бракує газу в підземних сховищах. Як "Газпром" шантажує Європу, щоб сертифікувати "Північний потік-2"? І чим загрожує контракт "Газпрому" з Угорщиною?

Газ в обхід України: як Росія "шантажує" Європу (30.09.2021) 30.09.2021

Ціни на газ у Європі б’ють рекорди - бракує газу в підземних сховищах. Як "Газпром" шантажує Європу, щоб сертифікувати "Північний потік-2"? І чим загрожує контракт "Газпрому" з Угорщиною?

"Червону руту" на Донбасі заспівала рекордна кількість виконавців (24.08.2021) 24.08.2021

У Сєвєродонецьку на Луганщині понад 5 тисяч людей заспівали український хіт "Червона рута". Як стверджують організатори, це новий рекорд України.

Коронавірус: у Росії три дні поспіль рекордна кількість жертв

Коронавірус: у Росії три дні поспіль рекордна кількість жертв 14.08.2021

Третю добу поспіль у РФ фіксують рекорди за кількістю жертв пандемії COVID-19. Найбільше померлих - у Москві.
Олімпіада-2020: плавець Михайло Романчук здобув бронзову медаль

Олімпіада-2020: плавець Михайло Романчук здобув бронзову медаль 29.07.2021

Михайло Романчук приніс Україні четверту бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо в запливі на 800 метрів вільним стилем.
Коронавірус в Індії: добове число заражень б'є рекорди

Коронавірус в Індії: добове число заражень б'є рекорди 07.05.2021

Протягом минулої доби в Індії зареєстрували 414,2 тисячі випадки заражень коронавірусом. Уряд Індії досі відмовляється від запровадження локдауну у всій країні.
Коронавірус в Індії: добові рекорди заражень та летальних випадків

Коронавірус в Індії: добові рекорди заражень та летальних випадків 06.05.2021

Лише протягом однієї доби в Індії зареєстрували понад 412 тисяч випадків інфікування COVID-19 та майже чотири тисячі смертей.
Ситуація жахлива: в Індії - 3,7 тисячі жертв коронавірусу за добу

"Ситуація жахлива": в Індії - 3,7 тисячі жертв коронавірусу за добу 02.05.2021

Індія б'є сумні коронавірусні рекорди. Напередодні в країні, де поширюється місцева мутація коронавірусу, зареєстрували понад 400 тисячі випадків заражень за добу. "Аптеці світу" також бракує вакцини.
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