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Рекорди – надзвичайні досягнення у різних сферах життя.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рекорди". Під рекордами розуміють надзвичайні досягнення у різних сферах життя. Колекція світових рекордів міститься в книзі "Світові рекорди Гіннеса". У спорті говорять про світові рекорди, коли йдеться про найвизначніші досягнення в певному виді спорту. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Ціни на продукти харчування в Україні б'ють рекорди. Уряд вдався до державного регулювання цін, а тепер пропонують запровадити ще й "продуктові картки" для малозабезпечених. Що означає ця ідея і чи готова до неї держава?
Ціни на продукти харчування в Україні б'ють рекорди. Уряд вдався до державного регулювання цін, а тепер пропонують запровадити ще й "продуктові картки" для малозабезпечених. Що означає ця ідея і чи готова до неї держава?
"Кожна смерть відображається у когось сивим волоссям, у когось просто розхитаною нервовою системою. Ми ж не залізні, ми не роботи…" Українські лікарі працюють іноді по 42 години поспіль, аби врятувати ковідних хворих.
Чому німці бояться обмеження швидкості на дорогах. Як в Австрії тануть льодовики. Навіщо в Греції вино відправляють на морське дно. Для чого дітям з інвалідністю в Чехії створили стартап. Як собаки рятують потопаючих в Італії.