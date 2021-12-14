 Резолюція Європарламенту: У разі нападу Росію треба відключити від SWIFT | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 16.12.2021

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Україна

Резолюція Європарламенту: У разі нападу Росію треба відключити від SWIFT

Європарламент закликає ввести жорсткі санкції проти Росії, якщо вона нападе на Україну і заморозити "Північний потік-2", незалежно від того, чи відповідає він європейському законодавству.

Plenarsaal Europäisches Parlament in Straßburg

Європарламент закликав Європейську Раду бути готовою без зволікань запровадити жорсткі санкції, якщо Росія спрямує свою армію проти України. Під санкційні обмеження мають потрапити російські військові, причетні до планування ймовірного вторгнення в Україну та люди з найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна, а також члени їхніх родин.

Про це йдеться у резолюції Європарламенту "Ситуація на українському кордоні та на окупованих Росією територіях України", яка була ухвалена сьогодні, 16 грудня, у Страсбурзі. Резолюцію підтримало 548 євродепутатів, 69 проголосували проти.

Санкції мають вплинути на фінансування російської армії

Фінансові активи і майно осіб, які потраплять під санкції, мають бути заморожені, а їм самим - відмовлено у в’їзді на територію країн Євросоюзу, говориться у резолюції. Окрім цього, євродепутати закликають відключити Росію від платіжної системи SWIFT та спрямувати санкційні обмеження "на важливі сектори російської економіки", що "підірве" фінансування розвідувальних служб і армії РФ.

Окрім цього, "у разі нападу Росії на Україну першою і негайною дією ЄС має бути скасування всіх можливостей для подорожей та скасування безвізового режиму для власників російських дипломатичних паспортів, за винятком акредитованих дипломатів".

Євросоюз також повинен терміново розпочати заходи із зменшення своєї залежності від російських енергоносіїв та "виявити відчутнішу енергетичну солідарність з Україною", йдеться у резолюції. У зв’язку з цим депутати закликають європейські інституції та уряди країн-членів Євросоюзу зробити все можливе, аби "газопровід "Північний потік-2" не був введений в експлуатацію, незалежно від того, чи відповідає він певним пунктам положень Газової директиви ЄС".

Скупчення російських військ неподалік кордону з Україною (Фото з супутника, листопад 2021 року)

Скупчення російських військ неподалік кордону з Україною (Фото з супутника, листопад 2021 року)

Не йти на поступки Москві за рахунок України

Європарламент засудив "значне нарощування російських збройних сил вздовж кордонів з Україною" і відкинув "будь-які виправдання Росії з цього приводу". Євродепутати вважають, що Москва зумисне створює ескалацію, щоб таким чином отримувати "політичні поступки від Заходу за рахунок України". "Компроміси або дії з умиротворення з боку Заходу будуть сприйматись російською стороною як слабкість і лише підштовхуватимуть її до подальшої ескалації своїх агресивних підходів", - застерігають депутати у резолюції.

У Брюсселі вважають, що стягнення російських військ до українського кордону треба сприймати як "елемент гібридної війни", яку Росія веде проти ЄС та "його однодумців", метою якої є створення "хаосу та неспокою".  При цьому Європарламент наголошує: вибір країною будь-яких альянсів не потребує схвалення третьої сторони.  Тому законодавці не визнають правомірними намагання Росії "включити деякі країни до своєї "сфери впливу".

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Докладно

Plenarsaal Europäisches Parlament in Straßburg

Європарламент: У разі нападу відключити Росію від SWIFT

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