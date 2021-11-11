Радіо Свобода – інтернет-портал та радіостанція, які фінансуються Конгресом США.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Радіо Свобода". Радіо Свобода була заснована 1950 року як Радіо Вільна Європа (Radio Free Europe). Спочатку мовлення велося на Болгарію, Чехію, Угорщину, Польщу та Румунію. 1953 року була заснована сестринська радіостанція, яка під назвою Радіо Звільнення (Radio Liberation) розпочалося мовлення на Радянський Союз. 1959 року радіостанція змінила свою назву на Радіо Свобода (Radio Liberty). 1976 року відбулось злиття Радіо Свобода та Радіо вільна Європа (RFE/RL). 1995 року штаб-квартиру радіостанції перенесли з Мюнхена до Праги. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.