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Радіо Свобода

Радіо Свобода – інтернет-портал та радіостанція, які фінансуються Конгресом США.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Радіо Свобода". Радіо Свобода була заснована 1950 року як Радіо Вільна Європа (Radio Free Europe). Спочатку мовлення велося на Болгарію, Чехію, Угорщину, Польщу та Румунію. 1953 року була заснована сестринська радіостанція, яка під назвою Радіо Звільнення (Radio Liberation) розпочалося мовлення на Радянський Союз. 1959 року радіостанція змінила свою назву на Радіо Свобода (Radio Liberty). 1976 року відбулось злиття Радіо Свобода та Радіо вільна Європа (RFE/RL). 1995 року штаб-квартиру радіостанції перенесли з Мюнхена до Праги. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Укрексімбанк поновив на посадах двох нападників на журналістів - ЗМІ

"Укрексімбанк" поновив на посадах двох нападників на журналістів - ЗМІ 11.11.2021

Співробітники державного "Укрексімбанку" Ігор Тельбізов і Олег Осіпов, яких раніше відсторонили від виконання обов'язків і щодо яких відкрили кримінальне проводження, знову на своїх посадах, повідомляє "Радіо Свобода".
Напад на журналістів: підозру вручили головному охоронцю Укрексімбанку

Напад на журналістів: підозру вручили головному охоронцю "Укрексімбанку" 23.10.2021

Підозру начальнику управління безпеки "Укрексімбанку" вручили за результатами аналізу відеозапису, оприлюдненого журналістами "Схем", повідомили DW у прокуратурі.

Кредит у 60 мільйонів доларів: Схеми оприлюднили розслідування про Укрексімбанк

Кредит у 60 мільйонів доларів: "Схеми" оприлюднили розслідування про "Укрексімбанк" 08.10.2021

Журналісти програми "Схеми" оприлюднили розслідування про видачу "Укрексімбанком" кредиту розміром у 60 мільйонів доларів США підприємцю з бізнесом в окупованій Горлівці.
Ефект Стрейзанд для Укрексімбанку: що чекає на Євгена Мецгера?

Ефект Стрейзанд для "Укрексімбанку": що чекає на Євгена Мецгера? 06.10.2021

Голову правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера тимчасово відсторонили від роботи після скандалу із нападом на журналістів. Лунають вимоги про ретельне розслідування інциденту та відставку посадовця.

Голова Укрексімбанку перепросив за напад на журналістів

Голова "Укрексімбанку" перепросив за напад на журналістів 06.10.2021

Через напад на журналістів програми "Схеми" в державному "Укрексімбанку" тимчасово відсторонили його керівника Євгена Мецгера. Він попросив вибачення за свої дії.
У Євросоюзі прокоментували напад на журналістів в Укрексімбанку

У Євросоюзі прокоментували напад на журналістів в "Укрексімбанку" 06.10.2021

У Євросоюзі наголосили, що журналісти мають почуватися безпечно і мати змогу вільно виконувати свою роботу. А повідомлення про напади на представників ЗМІ необхідно ретельно розслідувати, зазначили у Брюсселі.
Голова Укрексімбанку склав повноваження на час розслідування нападу на журналістів

Голова "Укрексімбанку" склав повноваження на час розслідування нападу на журналістів 06.10.2021

Офіс президента України вважає неприпустимими дії керівництва державного "Укрексімбанку", в якому вчинили напад на журналістів. Керівник фінустанови Євген Мецгер склав свої повноваження на період слідства.

Схеми відновили та оприлюднили відео нападу в Укрексімбанку

"Схеми" відновили та оприлюднили відео нападу в "Укрексімбанку" 06.10.2021

Журналісти програми "Схеми" відновили видалене відео нападу під час інтерв'ю в "Укрексімбанку" на картках із обох камер, на які вівся запис. На відео видно й сам момент нападу співробітника банку на оператора.
Поліція розслідує напад на журналістів Схем в Укрексімбанку

Поліція розслідує напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку" 05.10.2021

На журналістів програми "Схеми", за їхніми даними, напали під час інтерв'ю в "Укрексімбанку". У банку ці звинувачення відкидають. Поліція відкрила кримінальне провадження.
У Білорусі - чергова хвиля обшуків і затримань журналістів

У Білорусі - чергова хвиля обшуків і затримань журналістів 16.07.2021

Силовики провели обшуки в журналістів телеканалу "Белсат" і "Радіо Свобода". Кількох працівників ЗМІ затримали. Обшуки у правозахисників, журналістів, у офісах ЗМІ та неурядових організацій Білорусі тривають третій день.
Названі ймовірні імена тих, хто створив Новачок для Навального

Названі ймовірні імена тих, хто створив "Новачок" для Навального 23.10.2020

До розробки хімзброї в РФ причетні центр "Сигнал" в Москві та НДІ військової медицини в Санкт-Петербурзі. Технології можуть відстрочувати і маскувати дію отрути, пишуть The Insider та Bellingcat.
Влада Білорусі позбавляє акредитації журналістів, які працюють на західні ЗМІ

Влада Білорусі позбавляє акредитації журналістів, які працюють на західні ЗМІ 29.08.2020

МЗС Білорусі відкликало акредитацію у російських і білоруських журналістів, які працюють на німецький телеканал ARD, британську телерадіомовну корпорацію BBC, медіакорпорацію "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" та інші.
Розслідування масштабної афери в енергетиці: журналісти передали записи НАБУ

Розслідування масштабної афери в енергетиці: журналісти передали записи НАБУ 29.03.2019

Журналісти програми "Схеми" передали НАБУ записи, на яких ґрунтувалося їхнє розслідування масштабної афери в енергетиці, до якої причетний народний депутат від БПП Ігор Кононенко.
За підпалом центру угорців в Ужгороді стоїть журналіст з ФРН - ЗМІ

За підпалом центру угорців в Ужгороді стоїть журналіст з ФРН - ЗМІ 14.01.2019

Підозрюваний у скоєнні підпалу угорського центру в Ужгороді повідомив, що натхненником злочину був німецький журналіст, відомий своїми прокремлівськими поглядами, інформує "Радіо Свобода".
ЄСПЛ подовжив заборону для України на отримання даних з телефону Седлецької

ЄСПЛ подовжив заборону для України на отримання даних з телефону Седлецької 18.10.2018

Генпрокуратура України і надалі не повинна мати право збирати дані з телефону журналістки "Схем", вирішив Європейський суд з прав людини. Заборона встановлена на необмежений термін.
ЄСПЛ зобов'язав Київ не чіпати телефон журналістки Схем

ЄСПЛ зобов'язав Київ не чіпати телефон журналістки "Схем" 19.09.2018

Седлецька заявила ЄСПЛ про загрозу вільній пресі в Україні. Київ є підписантом Конвенції із захисту прав людини, тож муситиме виконувати рішення суду.

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