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Радіо Свобода – інтернет-портал та радіостанція, які фінансуються Конгресом США.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Радіо Свобода". Радіо Свобода була заснована 1950 року як Радіо Вільна Європа (Radio Free Europe). Спочатку мовлення велося на Болгарію, Чехію, Угорщину, Польщу та Румунію. 1953 року була заснована сестринська радіостанція, яка під назвою Радіо Звільнення (Radio Liberation) розпочалося мовлення на Радянський Союз. 1959 року радіостанція змінила свою назву на Радіо Свобода (Radio Liberty). 1976 року відбулось злиття Радіо Свобода та Радіо вільна Європа (RFE/RL). 1995 року штаб-квартиру радіостанції перенесли з Мюнхена до Праги. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Співробітники державного "Укрексімбанку" Ігор Тельбізов і Олег Осіпов, яких раніше відсторонили від виконання обов'язків і щодо яких відкрили кримінальне проводження, знову на своїх посадах, повідомляє "Радіо Свобода".
Офіс президента України вважає неприпустимими дії керівництва державного "Укрексімбанку", в якому вчинили напад на журналістів. Керівник фінустанови Євген Мецгер склав свої повноваження на період слідства.
МЗС Білорусі відкликало акредитацію у російських і білоруських журналістів, які працюють на німецький телеканал ARD, британську телерадіомовну корпорацію BBC, медіакорпорацію "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" та інші.