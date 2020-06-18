Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня

Верховна Рада України у середу, 15 липня, призначила чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на неділю 25 жовтня 2020 року. За ухвалення проєкту постанови проголосували 326 депутатів.

Документом передбачено, що вибори депутатів парламенту Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, в окремих районах міст, селах і селищах Донецької та Луганської областей не проводяться.

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Також не проводяться вибори депутатів обласних рад у Донецькій і Луганській областях у зв'язку з неможливістю забезпечення представництва в них спільних інтересів територіальних громад, сіл і селищ, міст Донецької та Луганської областей.

Коли можливі вибори в ОРДЛО

Вибори на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та в окремих районах, містах, селищах і селах Донецької та Луганської областей, згідно з текстом постанови, будуть призначені "в установленому окремими законами порядку та строки", за низки умов. Зокрема, для цього необхідним є "припинення тимчасової окупації та збройної агресії Російської Федерації проти України", а саме: виведення усіх незаконних збройних формувань, керованих, контрольованих і фінансованих Російською Федерацією, російських окупаційних військ, їх військової техніки з території України, відновлення повного контролю України за державним кордоном України, роззброєння всіх незаконних збройних формувань та найманців, які діють на тимчасово окупованих територіях України.

Окрім того, умовою для проведення виборів в ОРДЛО названо відновлення конституційного ладу та правопорядку на тимчасово окупованих територіях України та забезпечення безпеки громадян України, які проживають на відповідних територіях, після повноцінного завершення на цих територіях процедур з роззброєння, демілітаризації та реінтеграції відповідно до стандартів ООН та ОБСЄ.