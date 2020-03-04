Рада затвердила уряд Дениса Шмигаля з кількома вакансіями

Народні депутати Верховної Ради України затвердили новий склад уряду, запропонований новим прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Під час голосування в середу, 4 березня, новий склад Кабміну підтримали своїми голосами 277 законодавців.

Так, зокрема Михайло Федоров обійняв пост віцепрем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації України. Олексій Резніков отримав крісло віцепрем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України призначено Вадима Пристайка. Дотепер в уряді Олексія Гончарука Пристайко обіймав пост міністра закордонних справ.

Парламентарі залишили посаду міністра внутрішніх справ за Арсеном Аваковим. На чолі мін'юсту залишився Денис Малюська. Міністерство фінансів очолив Ігор Уманський, який раніше тривалий час працював на посаді першого заступника міністра фінансів України. Владислав Криклій отримав портфель міністра інфраструктури. Посаду міністра розвитку громад і територій у новому уряді обійматиме Олексій Чернишов.

МОЗ замість Зоряни Скалецької очолив Ілля Ємець. Вадим Гутцайт очолив міністерство молоді й спорту. Єдиною жінкою у новому уряді поки що буде Марина Лазебна, до якої відійшло міністерстві соціальної політики. На посаді очільника міністерства у справі ветеранів затверджено Сергія Бесараба. Міністром Кабінету міністрів замість Дмитра Дубілета став Олег Немчінов.

Пропозиції Зеленського й ваканті посади

Шмигаль зауважив, що у уряді вакантними лишилося чотири міністерських портфелі, а також про плани посилити два напрямки. Він не перерахував вакантних посад, утім, у списку поданих ним кандидатур відсутні міністр енергетики та захисту довкілля, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, міністр освіти і науки та міністр культури України.

Кандидати на посади міністрів оборони та закордонних справ, згідно з Конституцією України, вносяться на розгляд парламенту президентом України. Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді призначити Андрія Тарана на посаду міністра оборони, а Дмитра Кулебу - на посаду міністра закордонних справ країни. За призначення Тарана свої голоси віддали 285, а за призначення Кулеби - 288 народних депутатів.

Після призначення усіх міністрів та голосування окремою постановою за звільнення попереднього складу уряду Денис Шмигаль склав присягу та таким чином офіційно вступив на посаду прем'єр-міністра.

Демарш "Голосу"

Під час обговорення кандидатів до нового уряду засідання парламенту залишила фракція "Голос" у повному складі. "Фракція "Голос" не підтримуватиме цей цирк і формування уряду Януковича, і я прошу кожного, хто сьогодні голосуватиме за цей уряд, тридцять разів подумати, чи готові ви голосувати за такі "нові" обличчя", - заявила членкиня фракції Олександра Устінова з трибуни парламенту.

Нагадаємо, раніше цього дня ВР відправила у відставку уряд Олексія Гончарука й призначила на посаду прем'єра Дениса Шмигаля.