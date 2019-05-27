Рада затвердила Баканова головою СБУ

Верховна Рада підтримала пропозиції президента України Володимира Зеленського та звільнила голову Служби безпеки України (СБУ) Василя Грицака та призначила на його посаду Івана Баканова, колишнього керівника студії "Квартал 95". Відповідні рішення депутати ухвалили у четвер, 29 серпня.

За призначення Баканова на пленарному засіданні першої сесії парламенту віддали свої голоси 319 депутатів. За декілька хвилин до цього за відставку Грицака проголосувало 333 народних обранця.

До призначення на посаду керівника СБУ Баканов був першим заступником керівника відомства та начальником головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю центрального управління служби. На цей пост його у травні поточного року призначив Зеленський.

Раніше ж Баканов очолював студію "Квартал 95", керував президентською партією "Слуга народу" та передвиборчою кампанією Володимира Зеленського, коли він боровся за посаду президента України.

Баканов закінчив Київський національний економічний університет та Академію праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України.

Нагадаємо, що Грицак оголосив про своє рішення подати у відставку ще 20 травня. Однак 6 червня Верховна Рада так і не звільнила Грицака з його посади. Він був призначений головою СБУ у липні 2014 року за поданням колишнього президента Петра Порошенка.