 Рада запровадила відповідальність за статус ″злодія в законі″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.06.2020

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Новини

Рада запровадила відповідальність за статус "злодія в законі"

Верховна Рада України ухвалила закон щодо припинення діяльності злочинних структур в Україні. Створення та керівництво злочинною організацією каратиметься позбавленням волі на термін до 13 років із конфіскацією майна.

Управління злочинною організацією каратиметься позбавленням волі на значний термін

Керівництво злочинною організацією каратиметься позбавленням волі на значний термін

Верховна Рада України впровадила кримінальну відповідальність за отримання статусу "злодія в законі" та за створення злочинних спільнот, а також участь у них. За відповідний законопроєкт щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою, у четвер, 4 червня, проголосували 236 народних депутатів. "Суть і мета законопроєкту, щоб "злодії в законі" як явище зникли з території України", - сказав голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

Законопроєкт має на меті припинення діяльності злочинних спільнот та їхніх учасників, притягнення до кримінальної відповідальності "злодіїв у законі", а також інших учасників таких спільнот. Зокрема, в законодавство вводиться поняття "особа, яка здійснює злочинний вплив або є особою, яка перебуває в статусі суб'єкта підвищеного злочинного впливу, зокрема у статусі "злодія в законі".

Згідно з новою редакцією статті 255 Кримінального кодексу України, створення злочинної організації, керівництво нею або її структурами карається позбавленням волі на термін від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Участь у злочинній організації карається позбавленням волі на 5-12 років із конфіскацією, аналогічні дії, вчинені службовою особою з використанням службового становища, тягнуть за собою позбавленням волі на 8-13 років із конфіскацією.

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