Рада запровадила відповідальність за статус "злодія в законі"

Верховна Рада України впровадила кримінальну відповідальність за отримання статусу "злодія в законі" та за створення злочинних спільнот, а також участь у них. За відповідний законопроєкт щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою, у четвер, 4 червня, проголосували 236 народних депутатів. "Суть і мета законопроєкту, щоб "злодії в законі" як явище зникли з території України", - сказав голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

Законопроєкт має на меті припинення діяльності злочинних спільнот та їхніх учасників, притягнення до кримінальної відповідальності "злодіїв у законі", а також інших учасників таких спільнот. Зокрема, в законодавство вводиться поняття "особа, яка здійснює злочинний вплив або є особою, яка перебуває в статусі суб'єкта підвищеного злочинного впливу, зокрема у статусі "злодія в законі".

Згідно з новою редакцією статті 255 Кримінального кодексу України, створення злочинної організації, керівництво нею або її структурами карається позбавленням волі на термін від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Участь у злочинній організації карається позбавленням волі на 5-12 років із конфіскацією, аналогічні дії, вчинені службовою особою з використанням службового становища, тягнуть за собою позбавленням волі на 8-13 років із конфіскацією.