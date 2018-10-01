Рада закликала РНБО запровадити санкції проти "112 Україна" та NewsOne

Український парламент рекомендує Раді національної безпеки і оборони України (РНБО) запровадити санкції стосовно компаній, які входять до структури власності телеканалів "112 Україна" та NewsOne. У четвер, 4 жовтня, відповідну постанову підтримали 229 народних депутатів, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Санкції мають стосуватися мовників "Аріадна ТВ", "Новий формат ТВ", "ТВ Вибір", "Телерадіокомпанія "112-ТВ", "Лідер ТВ", "Партнер ТВ", які зазначені в структурі власності телеканалу "112 Україна", та компанії "Новини 24 години", яка є здійснює мовлення під логотипом NewsOne.

Згідно з рішенням парламенту, ліцензії та дозволи на діяльність цих підприємств мають бути анульовані. Також їм мають заборонити використання радіочастотного ресурсу України. Окрім того, санкції мають передбачати тимчасове обмеження використання та розпорядження майном, запобігання виведенню капіталів за межі України, припинення виконання економічних та фінансових зобов'язань.

Також санкції мають містити заборону на угоди щодо цінних паперів, емітентами яких є зазначені юрособи, на видачу дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави.

Водночас народні депутати виступають за припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави або вивезення з України валютних цінностей, а також обмеження видачі готівкових коштів за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави.

Ця постанова була зареєстрована у відповідь на петицію про "Припинення антиукраїнської діяльності телеканалу "112 Україна" і NewsOne" на сайті парламенту. Вона набрала майже 26 тисяч голосів при 10 тисячах, мінімально необхідних.

Влітку "Радіо Свобода" опублікувало розслідування, в якому йдеться, що канал "112 Україна" викупив німецький бізнесмен, який, імовірно, є його номінальним власником. Справжнім покупцем нібито став лідер руху "Український вибір - право народу" Віктор Медведчук. Одночасно екс-заступник голови адміністрації колишнього президента Віктора Януковича Андрій Портнов, який мешкає у Відні, повідомив, що власник телеканалу NewsOne Євген Мураєв передав йому канал в управління на три роки.