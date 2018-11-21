Рада в першому читанні підтримала зміни до Конституції про курс на ЄС і НАТО

Понад 300 народних депутатів Верховної Ради підтримали в першому читанні зміни до Конституції про курс на вступ до Євросоюзу та НАТО. Раніше КС надав позитивний висновок щодо конституційності цього законопроекту.
Народні депутати України підтримали внесений раніше законопроект про закріплення в Конституції України курсу на вступ до Європейського Союзу (ЄС) та Північноатлантичного альянсу (НАТО). За прийняття цього законопроекту в першому читанні у четвер, 22 листопада, проголосували 311 депутатів Верховної Ради.
Перед голосуванням до парламентарів звернувся президент України Петро Порошенко. Він, зокрема, пов'язав анексію Росією Криму та агресію на Донбасі з нереалізованою можливістю України набути членства в НАТО до цих подій. Порошенко висловив переконання, що Україна зможе досягти необхідних стандартів та стати членом обох об'єднань. "Україна обов'язково стане повноправним членом НАТО і повноправним членом Європейського Союзу", - запевнив він.
Раніше Конституційний суд України надав позитивний висновок щодо цього законопроекту. Один з пунктів цього законопроекту передбачає також виключення пункту про можливість оренди військами іноземних держав військових баз в Україні.
Рівень підтримки українцями НАТО знижується. Про це свідчать соцопитування. Які причини? Радянські догми, пропаганда позаблокового статусу та розчарування, кажуть опитані DW експерти. (13.09.2018)
Доцільний крок чи піар з прицілом на вибори - ініціатива президента Порошенка зафіксувати у Конституції вступ України до НАТО та ЄС викликає запитання. Оглядачі ідею підтримують, однак не без скепсису. (29.06.2018)