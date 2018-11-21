Рада в першому читанні підтримала зміни до Конституції про курс на ЄС і НАТО

Народні депутати України підтримали внесений раніше законопроект про закріплення в Конституції України курсу на вступ до Європейського Союзу (ЄС) та Північноатлантичного альянсу (НАТО). За прийняття цього законопроекту в першому читанні у четвер, 22 листопада, проголосували 311 депутатів Верховної Ради.

Перед голосуванням до парламентарів звернувся президент України Петро Порошенко. Він, зокрема, пов'язав анексію Росією Криму та агресію на Донбасі з нереалізованою можливістю України набути членства в НАТО до цих подій. Порошенко висловив переконання, що Україна зможе досягти необхідних стандартів та стати членом обох об'єднань. "Україна обов'язково стане повноправним членом НАТО і повноправним членом Європейського Союзу", - запевнив він.

Раніше Конституційний суд України надав позитивний висновок щодо цього законопроекту. Один з пунктів цього законопроекту передбачає також виключення пункту про можливість оренди військами іноземних держав військових баз в Україні.