Рада Безпеки ООН застерегла від загрози гуманітарної катастрофи в сирійському Ідлібі

Рада Безпеки (РБ) ООН за підсумками екстреного засідання щодо Сирії висловила "значну занепокоєність" новою ескалацією збройного протистояння в провінції Ідліб. Можливе проведення повномасштабної військової операції в регіоні загрожує обернутися гуманітарною катастрофою, наголосили 11 з 15 учасників закритого засідання Радбезу ООН у Нью-Йорку в п'ятницю, 10 травня. Серед іншого вони закликали всі сторони збройного протистояння в Ідлібі дотримуватися міжнародного гуманітарного права і захищати цивільне населення.

Раніше із закликом скликати екстрене засідання РБ ООН з метою обговорити ситуацію в Сирії виступили Німеччина, Бельгія та Кувейт. Водночас заяву Радбезу ООН, підготовлену за підсумками зустрічі, не підтримали Росія, Індонезія, Китай і Південно-Африканська Республіка, передає агенція новин AFP.

Близько 150 тисяч біженців

Нині, за даними ООН, близько 150 тисяч людей залишили непідконтрольні сирійському уряду провінції Ідліб та Хама, рятуючись від загострення бойових дій.

Як повідомлялося, з кінця квітня російські військово-повітряні сили спільно з авіацією сирійський урядових військ завдали серію ударів з повітря в Ідлібі та Хамі. Росія разом з Іраном вважається найближчим союзником сирійського президента Башара Асада. Дамаск стверджує, що метою цих атак є знищення об'єктів ісламістів. Натомість представники ООН і Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) зазначають, що від бомбардувань постраждали школи та медичні заклади.

У провінціях Ідліб та Хама проживають близько трьох мільйонів цивільних, у тому числі й мільйон дітей.