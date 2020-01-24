Після Brexit Великобританія не має наміру дотримуватися стандартів ЄС
Про плани Лондона відмовитися від стандартів ЄС свідчить текст промови британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, яку він має виголосити перед підприємцями.
Борис Джонсон не бачить підстав для дотримання Великобританією стандартів ЄС у низці сфер
Після нещодавнього виходу з ЄС - так званого Brexit - Великобританія не буде дотримуватися стандартів Євросоюзу в таких сферах як захист довкілля, права працівників і державні економічні субсидії. Такі висновки можна зробити, прочитавши витяги з промови прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона на тему Brexit. Уривки з цього документа були оприлюднені в ніч на понеділок, 3 лютого. Саму промову Джонсон має виголосити в першій половині дня перед підприємцями та дипломатами.
Очікується, що Борис Джонсон розкриє в цьому виступі цілі, яких він намагатиметься досягти на майбутніх переговорах про подальший розвиток відносин між Лондоном і Брюсселем. Згідно з опублікованими пасажами промови, для Великобританії немає сенсу прописувати в угоді дотримання стандартів ЄС. Однак це не означає взагалі скасування будь-якого регулювання в означених сферах. "Великобританія дотримуватиметься найвищих стандартів у цих сферах, що багато в чому будуть кращі за ті, що в ЄС, - і це без примусу укладати якийсь договір", - наголошується в одному з місць промови, яке наводить агенція новин AFP.
Питання торгівлі
За даними інформагентства Bloomberg, Джонсон збирається заявити, що на переговорах з Євросоюзом він волів би досягти домовленостей на рівні торговельної угоди ЄС з Канадою, однак буде готовий задовольнятися і більш загальним договором, як-от торговельна угода ЄС з Австралією.
За інформацією джерела агентства, команда Джонсона буде готова вийти з переговорів і без угоди. Це буде означати, що після завершення перехідного періоду наприкінці 2020 року торговельні відносини між Великобританією і ЄС будуть регулюватися загальними правилами Світової організації торгівлі (СОТ), які передбачають наявність мит, доти, доки не буде врегульовано питання про їхнє можливе зниження.
Джонсон в черговий раз підкреслить, що в разі встановлення з Євросоюзом торговельних відносин, подібних до тих, що прописані в торговельній угоді з Канадою, Великобританія не буде визнавати над собою юрисдикцію європейських судів, підкреслив співрозмовник агентства Bloomberg.
Цілі ЄС на переговорах з Великобританією
Нагадаємо, що Великобританія покинула ЄС в ніч на суботу, 1 лютого. Протягом перехідного періоду, що триватиме до кінця 2020 року, в звичайному житті жителів країни не буде помітно жодних істотних змін у зв'язку з цим кроком. Однак за цей час сторонам необхідно домовитися про подальші відносини, в першу чергу в сфері двосторонньої торгівлі.
Брюссель домагається підписання торговельної угоди з Лондоном, заснованої на рівній конкуренції (Level Playing Field) і принципі "жодних мит, жодних квот, жодного демпінгу". Ключовими питаннями на переговорах також повинні стати риболовля, безпека і доступ до баз даних.
Теоретично Борис Джонсон до кінця липня 2020 року може попросити Брюссель про продовження перехідного періоду ще на два роки, проте керівник британського уряду вже заявив, що не збирається цього робити.
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Британці куплять менше німецьких авто
До Великобританії досі відправляли кожен п’ятий експортований з Німеччини автомобіль. Особливо важливим ринком збуту вона була для BMW: баварський автобудівник продавав там 10 відсотків своєї продукції. Ймовірне запровадження під час Brexit імпортних мит призведе до подорожчання німецьких машин, слабкий фунт стерлінгів іще більше знизить їхню цінову конкурентоспроможність.
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Нові шанси для товарів Made in UK
Аби підтримати вітчизняних виробників, Лондон може удатися до девальвації фунта та зниження корпоративних податків. Від цього виграють німецькі фірми з британськими заводами. BMW, наприклад, належить фабрика з виробництва Mini. Ця культова малолітражка - улюблене авто не менш культового комедійного персонажа Містера Біна. Попит на цю машину після Brexit збільшиться.
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Машинобудівників турбує збут
Для такої ключової галузі німецької економіки, як машинобудування, Великобританія досі була після США, Китаю та Франції четвертим за значенням ринком збуту. Brexit перекриє (принаймні на якийсь час) безмитний доступ до нього. Попит на продукцію з Німеччини, зокрема, на вітрогенератори для численних морських вітропарків поблизу британських берегів, може помітно знизитися.
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Франкфурт чекає на банкірів з Лондона
Франкфурту-на-Майні Brexit обіцяє велику вигоду: нові робочі місця, високий попит на офісну та житлову нерухомість, зростання купівельної спроможності у місті. Адже багатьом банкірам, інвесторам та страхувальникам, зацікавленим в єдиному ринку ЄС, доведеться переїхати з Лондона, де вони працювали досі, на континент. Чимала частина з них, ймовірно, обере фінансову столицю Німеччини.
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Злиття бірж під питанням
Brexit ускладнить і без того задовге злиття двох ключових фондових бірж Європи: франкфуртської Deutsche Börse і лондонської LSE. План розміщення штаб-квартири об’єднаної компанії у Лондоні, який як фінансовий центр нині опиниться за межами єдиного ринку ЄС, виглядає малопереконливим. Однак зрив угоди підірве зусилля Франкфуртської біржі щодо укріплення своєї глобальної ролі.
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Британські туристи залишаться вдома
Британці - одні з найактивніших туристів в Європі. Але якщо Brexit послабить їхню економіку і валюту, то багатьом поїздки на теплі моря будуть вже не по кишені. Це потішить німецьких відпускників, адже на курортах буде менше конкуренції за лежаки біля басейнів, але вдарить по фінансових показниках туристичного гіганта TUI, для якого британський виїздний туризм надзвичайно важливий.
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Тури до Лондона будуть доступнішими
Чим нижче буде курс фунта, тим краще для німецьких туристів з євро в кишені. Адже вони обожнюють Лондон з його численними пам’ятками та люблять подорожувати британською глибинкою. Тим краще також і для німецьких батьків, які мріють відправити дітей на навчання або хоча би на мовні курси до Англії.
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Де гроші, там і наука
Завдяки членству в ЄС Великобританія отримувала з Брюсселя значні кошти на наукові дослідження. Brexit може підірвати фінансування фундаментальної науки, і тоді багатьом вченим, які приїхали до Англії з усього світу, доведеться, можливо, перебиратися до лабораторій та інститутів інших країн. Від цього "відтоку мізків", напевно, виграє Німеччина, яка витрачає все більше грошей на науку.
Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє
Берліну не сподобається "податковий рай"
Плани перетворити Великобританію на ледь не "податковий рай" для бізнесу не сподобаються канцлерці ФРН Анґелі Меркель та її міністру фінансів Вольфґанґу Шойбле. Вони наполягають у ЄС на суворій фінансовій дисципліні та збалансованих бюджетах, а британці хочуть заманювати фірми з Європи та усієї планети вкрай низькими податковими ставками - попри дефіцит бюджету та держборг, що збільшується.