Після Brexit Великобританія не має наміру дотримуватися стандартів ЄС

Після нещодавнього виходу з ЄС - так званого Brexit - Великобританія не буде дотримуватися стандартів Євросоюзу в таких сферах як захист довкілля, права працівників і державні економічні субсидії. Такі висновки можна зробити, прочитавши витяги з промови прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона на тему Brexit. Уривки з цього документа були оприлюднені в ніч на понеділок, 3 лютого. Саму промову Джонсон має виголосити в першій половині дня перед підприємцями та дипломатами.

Очікується, що Борис Джонсон розкриє в цьому виступі цілі, яких він намагатиметься досягти на майбутніх переговорах про подальший розвиток відносин між Лондоном і Брюсселем. Згідно з опублікованими пасажами промови, для Великобританії немає сенсу прописувати в угоді дотримання стандартів ЄС. Однак це не означає взагалі скасування будь-якого регулювання в означених сферах. "Великобританія дотримуватиметься найвищих стандартів у цих сферах, що багато в чому будуть кращі за ті, що в ЄС, - і це без примусу укладати якийсь договір", - наголошується в одному з місць промови, яке наводить агенція новин AFP.

Питання торгівлі

За даними інформагентства Bloomberg, Джонсон збирається заявити, що на переговорах з Євросоюзом він волів би досягти домовленостей на рівні торговельної угоди ЄС з Канадою, однак буде готовий задовольнятися і більш загальним договором, як-от торговельна угода ЄС з Австралією.

За інформацією джерела агентства, команда Джонсона буде готова вийти з переговорів і без угоди. Це буде означати, що після завершення перехідного періоду наприкінці 2020 року торговельні відносини між Великобританією і ЄС будуть регулюватися загальними правилами Світової організації торгівлі (СОТ), які передбачають наявність мит, доти, доки не буде врегульовано питання про їхнє можливе зниження.

Джонсон в черговий раз підкреслить, що в разі встановлення з Євросоюзом торговельних відносин, подібних до тих, що прописані в торговельній угоді з Канадою, Великобританія не буде визнавати над собою юрисдикцію європейських судів, підкреслив співрозмовник агентства Bloomberg.

Цілі ЄС на переговорах з Великобританією

Нагадаємо, що Великобританія покинула ЄС в ніч на суботу, 1 лютого. Протягом перехідного періоду, що триватиме до кінця 2020 року, в звичайному житті жителів країни не буде помітно жодних істотних змін у зв'язку з цим кроком. Однак за цей час сторонам необхідно домовитися про подальші відносини, в першу чергу в сфері двосторонньої торгівлі.

Брюссель домагається підписання торговельної угоди з Лондоном, заснованої на рівній конкуренції (Level Playing Field) і принципі "жодних мит, жодних квот, жодного демпінгу". Ключовими питаннями на переговорах також повинні стати риболовля, безпека і доступ до баз даних.

Теоретично Борис Джонсон до кінця липня 2020 року може попросити Брюссель про продовження перехідного періоду ще на два роки, проте керівник британського уряду вже заявив, що не збирається цього робити.