Після конфузу Трамп хоче відмовитися від пресконференцій щодо коронавірусу

Дональд Трамп заявив, що його щоденні пресконференції стосовно пандемії COVID-19 "не варті часу і зусиль". Він звинуватив журналістів у тому, що вони ставлять йому лише "недоброзичливі запитання".
Президент США Дональд Трамп вважає, що його щоденні пресконференції стосовно пандемії COVID-19 не варті його часу. Трамп закинув журналістам провідних американських ЗМІ, що вони ставлять йому "лише недоброзичливі запитання, а потім відмовляються точно повідомляти правду чи факти".
Президент США переконаний, що медіа "отримують рекордні рейтинги, а американці не отримують нічого, крім фейкових новин". "Не вартує часу та зусиль!" - написав Трамп ввечері у суботу, 25 квітня, у соцмережі Twitter.
Трамп проводив пресконференції у Білому домі з членами урядової робочої групи ледь не щодня, часом вони тривали понад дві години.
Черговий конфуз на пресконференції
На пресконференції 23 квітня президент США запропонував лікування світлом та ін'єкціями з антисептиками. Свою пропозицію він озвучив нібито на основі результатів дослідження вчених, зазначивши, що це йому видається цікавим. Утім, у дослідженні йшлося, що світло та дезінфекційні засоби вбивають вірус на поверхні, а не в людському тілі.
Ця пропозиція щодо ін'єкцій антисептиків викликала здивування експертів та насмішки. Після цього на пресконференції 24 квітня Трамп виступав лише 19 хвилин і не дав можливості ставити запитання, зазначає агентство новин AFP.
Відреагував на конфуз і ймовірний суперник Трампа на президентських виборах США від Демократичної партії Джо Байден, який прокоментував заяву президента США у Twitter. "Я не можу повірити, що маю це сказати, але, будь ласка, не пийте відбілювач", - написав Байден.
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