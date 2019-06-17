Під час військових навчань в Ірані ракета влучила в корабель: 19 загиблих

На навчаннях, які військово-морські сили Ірану проводили в Оманській затоці, в один із іранських кораблів випадково влучила ракета. Унаслідок інциденту загинуло 19 моряків, ще 15 осіб дістали поранення. Про це в понеділок, 11 травня, повідомило командування іранської армії.

Сам інцидент стався 10 травня біля міста Джаск на півдні країни. За даними військових, ракета влучила в допоміжне судно "Конарак", яке було відбуксироване до берега. Триває розслідування обставин інциденту.

Читайте також: Іран заявив про запуск на орбіту першого військового супутника, у США обурені

Як повідомляє агентство AFP, Іран придбав "Конарак" у Нідерландах ще перед Ісламської революцією 1979 року. Судно завдовжки 47 метрів важить 447 тонн, на його озброєнні перебувають крилаті ракети.