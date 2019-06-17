 Під час військових навчань в Ірані ракета влучила в корабель: 19 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.05.2020

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Новини

Під час військових навчань в Ірані ракета влучила в корабель: 19 загиблих

На військових навчаннях в Оманській затоці ракета випадково влучила в іранський корабель. Унаслідок інциденту загинуло 19 моряків.

Іранський корабель Конарак (архівне фото)

Іранський корабель "Конарак" (архівне фото)

На навчаннях, які військово-морські сили Ірану проводили в Оманській затоці, в один із іранських кораблів випадково влучила ракета. Унаслідок інциденту загинуло 19 моряків, ще 15 осіб дістали поранення. Про це в понеділок, 11 травня, повідомило командування іранської армії.

Сам інцидент стався 10 травня біля міста Джаск на півдні країни. За даними військових, ракета влучила в допоміжне судно "Конарак", яке було відбуксироване до берега. Триває розслідування обставин інциденту.

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Як повідомляє агентство AFP, Іран придбав "Конарак" у Нідерландах ще перед Ісламської революцією 1979 року. Судно завдовжки 47 метрів важить 447 тонн, на його озброєнні перебувають крилаті ракети.

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