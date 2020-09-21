 Підозрюваній у відправці листа з рицином Трампу висунуто обвинувачення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.09.2020

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Підозрюваній у відправці листа з рицином Трампу висунуто обвинувачення

Затриману раніше громадянку Канади обвинуватили в погрозах президенту США. Авторка листа з рицином називає Дональда Трампа "мерзенним тираном" і "клоуном".

Білий дім

Громадянці Канади, затриманій раніше в справі листа з рицином для президента США Дональда Трампа, висунуто обвинувачення у погрозах главі держави. 53-річну жінку доставили до федерального суду в Буффало в штаті Нью-Йорк у вівторок, 22 вересня, передає інформагенція AFP.

Як випливає з обвинувального акта, авторка листа назвала Трампа "мерзенним тираном" і "клоуном". Крім того, у листі вона закинула главі Білого дому, що той "веде США до катастрофи". Тим часом суддя від імені канадки подав клопотання про її невинуватість, що дає жінці більше прав на даному етапі розгляду. Сама підсудна була небагатослівна, попрохавши через франкомовного перекладача, щоб її представляв призначений судом адвокат.

Згідно з даними поліції Канади і органів юстиції США, жінка відправила листи з рицином не тільки Трампу, а й у штат Техас, співробітникам пенітенціарних установ, де вона в 2019 році відбувала покарання після затримання за незаконне володіння зброєю.

Нагадаємо, 19 вересня Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США повідомило про перехоплення листа з рицином. Підозрілий конверт, відправлений з Канади, виявили співробітники служби поштового контролю при Білому домі. Через два дні стало відомо про затримання підозрюваної в Буффало.

За даними Служби митного і прикордонного контролю Сполучених Штатів, жінка в'їхала в країну з канадської провінції Онтаріо. На момент затримання вона мала при собі вогнепальну зброю.

Рицин - потужний токсин, який навіть у невеликих дозах може призвести до смерті. Раніше листи з рицином надсилали також попереднику Трампа в Білому домі Бараку Обамі та сенатору Роджеру Вікеру.

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