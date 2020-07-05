Пів року пандемії COVID-19 - проміжні підсумки науковців

Пів року тому, а саме в середині січня, Китай уперше офіційно визнав поширення в місті Ухань нового коронавірусу. DW підбиває проміжні підсумки того, що вже відомо про коронавірус SARS-CoV-2, а також щодо поступу в боротьбі зі збудником, який викликає захворювання COVID-19.

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Походження вірусу

На той час, коли Китай офіційно визнав поширення нового коронавірусу, судячи з усього, минуло вже кілька тижнів від моменту першої передачі цього збудника від тварини до людини. Спочатку офіційні структури Китаю, схоже, намагалися приховати факти, які стосуються походження SARS-CoV-2. Джерело походження цього вірусу досі однозначно не встановлене. Найбільш імовірною версією є такий інфекційний ланцюг: коронавірус спочатку перескочив від кажана до проміжного господаря, яким міг бути, наприклад, єнот, а вже потім - до людини. Так розпочалася пандемія, яка триває досі.

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Особливості вірусу

Китайські вірусологи в рекордно короткий термін розшифрували геном нового коронавірусу. Вже 21 січня вони оприлюднили інформацію про структуру його геному, а трьома днями пізніше - його детальний опис. Ця інформація дала можливість медикам та мікробіологам в усьому світі розпочати пошук медикаментів та вакцини проти SARS-CoV-2.

Типовими для вірусу є спайкові протеїни (ACE2), які знаходяться на його поверхні. Вони відіграють вирішальну роль під час зчеплення вірусу із клітиною господаря. Через це більшість розробок медикаментів для лікування COVID-19 і вакцини проти вірусу концентруються на пошуку можливостей зв'язати, заблокувати чи якимось іншим чином нейтралізувати ці протеїни.

Модель коронавірусу: найприкметнішими є спайкові протеїни (S), які формують короноподібні виступи

Як вірус передається

Ученим уже вдалося з'ясувати, що вірус особливо добре закріплюється в носогорлі й легенях людини. Тож найбільшу небезпеку, окрім прямого зараження через контакт з інфікованою поверхнею, становлять аерозолі. Вони особливо добре поширюються за допомогою кондиціонерів, які активно використовуються, наприклад, у м'ясній промисловості.

Велику небезпеку становлять закриті приміщення, у яких перебуває багато людей. Саме через це вжиті під час локдауну обмежувальні заходи - такі як закриття розважальних закладів і скасування ярмарків та інших масових заходів - виявилися дуже дієвими у стримуванні інфекції.

Найбільшми ланцюжками зараження коронавірусом виявилися так звані "події-суперпоширювачі".

Засоби захисту рота і носа - маски й респіратори - нині використовуються у майже всіх країнах світу. Однак багато медиків висловлюють сумніви в тому, чи здатна більшість людей використовувати ці засоби захисту в повсякденному житті таким чином, аби вони запобігали потенційному поширенню вірусу.

За їхніми словами, куди ефективнішим є миття рук, дотримання дистанції і постійне ретельне провітрювання.

Навіть з огляду на те, що деякі домашні тварини на кшталт котів, тхорів або хом'яків можуть заразитися коронавірусом від людини, у подальшому поширенні інфекції вони, за даними останніх досліджень, значної ролі не відіграють.

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Симптоми і групи ризику

На самому початку поширення коронавірусу ширилася й теза про те, що новий вірус не набагато небезпечніший за сезонний грип. Нині ж медпрацівники роблять висновок, що за небезпекою COVID-19 можна радше прирівняти до спустошливої "іспанки" 1918 року. Хоч багато людей хворіє на COVID-19 безсимптомно, у деяких випадках хвороба протікає дуже важко.

У яких саме випадках це відбувається, важко визначити однозначно. До групи підвищеного ризику належать люди, які вже мають інші захворювання, літні люди, особи з другою групою крові та чоловіки.

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За висновками патологоанатомів, які обстежували жертв COVID-19, люди, які страждають від підвищеного кров'яного тиску, діабету, раку, ниркової недостатності, цирозу печінки і серцево-судинних захворювань, наражаються на найбільшу небезпеку важкого перебігу COVID-19. Однак загалом від важкого перебігу хвороби не застрахований ніхто.

Перебіг хвороби

Легкі форми захворювання на COVID-19 можуть нагадувати застуду. Типовими симптомами є біль у горлі, проблеми з диханням, втрата нюху і відчуття смаку. У випадку важкого перебігу можливе небезпечне для життя мультиорганне захворювання. Часто воно призводить до сепсису - часом смертельно небезпечної надмірної реакції імунної системи, яка атакує власні тканини та органи.

У тому, наскільки важко протікає хвороба, велику роль відіграє те, наскільки сильно імунна система реагує на збудника.

Лікування COVID-19

На початку пандемії COVID-19 багатьом пацієнтам із важким перебігом хвороби завчасно робили штучну вентиляцію легень (інтубацію), однак вони все одно помирали.

Тим часом лікарі інтенсивної терапії відійшли від стандартної вентиляції, прислухавшись до висновків колег про те, що штучна вентиляція легень створює на них надмірний тиск, від якого більше шкоди, аніж користі.

Поки пацієнти здатні дихати самостійно, їм дають кисень, але не підключають до апаратів ШВЛ. Інтубацію нині застосовують лише за крайньої потреби.

У багатьох випадках, якщо перебіг хвороби COVID-19 призвів до пошкодження нирок, пацієнтам також потрібен діаліз. Окрім того, у відділеннях інтенсивної терапії більшу увагу приділяють іншим органам, які постраждали від захворювання.

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Процес одужання у спеціальних клініках прискорюють, прописуючи пацієнтам антитіла із крові тих, хто вже одужав від COVID-19.

Загалом хворим на COVID-19 пацієнтам після інтенсивної терапії потрібна довготривала індивідуальна реабілітація, яка враховує попередні захворювання і можливу шкоду, завдану різним органам.

Ліків від COVID-19 поки немає

Єдиний фармацевтичний медикамент, який скорочує перебіг хвороби, це ремдесівір. Через це на нього на ринку - великий попит.

Однак він не є панацеєю. У випадку пацієнтів, які отримують кисень, цей препарат скорочує термін лікування до кількох днів. Однак він не підвищує їхні шанси на виживання.

Лікарі намагаються застосовувати проти коронавірусу й інші медикаменти, наявні на ринку. Наприклад, протизапальний засіб дексаметазон, протигрипозний препарат авіган або протималярійний медикамент гідроксихлорохін. У випадку перших двох препаратів дієвість і безпека їхнього прийому ще не доведені остаточно, а у випадку третього існують сильні сумніви.

Розробка вакцини

У світі тривають щонайменше 160 проєктів розробки вакцини проти коронавірусу (станом на 29 червня 2020 року). Їх можна розділити на три типи вакцини: живі вакцини, мертві вакцини і РНК-вакцини.

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У випадку останніх науковці досліджують новий напрямок, адже донині жодну подібну вакцину ніде не використовують. Обидві вакцини, які проходять різні стадії випробувань у Німеччині, - це РНК-вакцини.

Окрім того, існує вже дозволена вакцина від туберкульозу, спрямована не окремо проти SARS-CoV-2, а на зміцнення вродженого імунітету людини. Дослідники Інституту інфекційної біології імені Макса Планка в Берліні намагаються генетично вдосконалити її.

За даними ВООЗ, станом на кінець червня 2020 року п'ять вакцин у світі перебувають у фазі 1 випробування на людях, коли перевіряють безпеку препарату. Сім вакцин - у комбінованій фазі 1/фазі 2, на якій перевіряють також відповідь імунної системи, і лише одна вакцина перебуває у третій фазі випробувань, на якій досліджується ефективність проти збудника на практиці.

Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу? Гладити чи не гладити - ось у чому питання Дослідники ветеринарного науково-дослідного інституту в китайському Харбіні довели, що новий коронавірус може розмножуватися в організмі котів. Ці тварини можуть передавати вірус іншим представникам свого виду. Однак інфікування відбувається не так легко, вважають дослідники під керівництвом ветеринара Хуалана Чена, який опублікував результати дослідження 31 березня в журналі BioRxiv.

Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу? Не хвилюйтеся передчасно! Власникам котів не варто впадати в паніку, адже організм тварин швидко виробляє антитіла до вірусу, тому вони можуть бути заразними лише упродовж короткого проміжку часу. Однак людям похилого віку та особам із хронічними захворюваннями все ж варто тимчасово обмежити свободу пересування домашніх тварин. Здорові ж люди мають ретельно мити руки після того, як погладили своїх улюбленців.

Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу? Собак виправдали На відміну від котів, організм собак виявився несприятливим природним резервуаром для розмноження вірусу, ідеться у дослідженні. Тож любителям погуляти з песиками чи потренувати їхню спритність можна видихнути з полегшенням!

Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу? Хто кого тут може заразити? Цій домашній свинці, що прогулюється Римом, не потрібно боятися собаки. Однак і в песика немає причин уникати поросятка. Ветеринари запевняють, що і свині навряд чи годяться на роль природного резервуара для коронавірусу.

Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу? Тхір на карантині Гірше справи у тхорів. Хуалан Чен експериментував і з цими тваринами й дійшов висновку, що SARS-CoV-2 може розмножуватися в них так само, як і в котах. Передача вірусу між тваринами відбувається шляхом крапельного інфікування. Лікарі виявили вірус у мазках із горла й носа тхорів та котів, але не виявили жодних слідів інфекції в легенях тварин.

Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу? Чи становлять небезпеку кури? Експерти також закликають не панікувати власників птахів, як-то продавця курей з Уханю на фото. У людей немає причин турбуватися, оскільки кури практично мають імунітет до SARS-CoV-2. Це ж стосується й качок та інших видів птиці.

Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу? Коли небезпеку становить людина Не тільки люди можуть заражатися від звірів, буває й навпаки. Чотирирічна малайзійська тигриця Надя з Нью-Йоркського зоопарку отримала позитивний результат тесту на коронавірус. "Це, наскільки нам відомо, - перший випадок передачі захворювання COVID-19 від людини до дикої тварини", - повідомив старший ветеринар зоопарку журналові National Geographic.

Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу? Чи є звинувачення на адресу кажанів безпідставними? Кажани вважаються найбільш вірогідним природним резервуаром розмноження SARS-CoV-2. Однак ветеринари припускають, що в Ухані у грудні 2019 року між кажанами й людиною був ще один посередник у передачі вірусу. Можливо, це були тхори або коти?

Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу? Чи все ж таки даний підозрюваний? Панголінів також вважають можливим джерелом поширення нового коронавірусу. Хай там як, дослідники з Гонконгу, Китаю та Австралії виявити в організмі малайзійського панголіна вірус, надзвичайно схожий на SARS-CoV-2. Результати дослідження були опубліковані 26 березня в журналі Nature. Панголінами незаконно торгують на китайських ринках диких тварин. Автор: Фабіан Шмідт, Олексій Яковійчук



Коли нарешті з'явиться вакцина?

Оптимісти сподіваються, що вакцина проти коронавірусу надійде на ринок ще до кінця року. Інші говорять про наступний рік. Однак насправді ніхто не може з певністю сказати, чи з'явиться на ринку вакцина, призначена для масового використання, і коли це станеться.

Якщо вакцина пройде випробування, забезпечити її масове виробництво буде не так легко. Одна з переваг РНК-вакцини полягає в тому, що її можна доволі швидко виробляти.

Фармакологічні концерни на кшталт Serum Institute of India вже зараз готують великі виробничі потужності, хоча й не знають, який саме препарат вони вироблятимуть.

Коли з'явиться колективний імунітет?

Все більше людей в світі інфікуються коронавірусом - станом на 7 липня налічувалося понад 11 мільйонів підтверджених випадків зараження. Однак населення Землі, що становить 7,8 мільярда, ще далеке від того, аби кількість захворювань спричинила появу колективного імунітету.

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Окрім того, і досі неясно, чи мають пацієнти, які одужали від COVID-19, тривалий імунітет до вірусу. Наявність антитіл проти вірусу у крові можна виявити за допомогою серологічного тесту. Генний аналіз мазка, натомість, може продемонструвати, чи є людина хворою й заразною для оточуючих.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Заражені дверні ручки Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Обережно в їдальні! Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Чи варто боятися імпортних товарів? Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Посилка з вірусами Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Що робити з домашніми улюбленцями? Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Невже й городина небезпечна? Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Морозу вірус не боїться Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Тримайтеся осторонь дичини! У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто. Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков

