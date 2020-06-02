 Коронавірус: чи впливає група крові на перебіг COVID-19 | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 10.06.2020

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Світ

Коронавірус: чи впливає група крові на перебіг COVID-19

Чому перебіг COVID-19 у багатьох людей різниться: хтось має серйозні ускладнення і навіть помирає, а хтось не виявляє жодного симптому хвороби? Одна з гіпотез - на це може впливати група крові.

Вчені припускають, що носії першої групи крові мають менший ризик важкого перебігу COVID-19

Вчені припускають, що носії першої групи крові мають менший ризик важкого перебігу COVID-19

Чому деякі люди навіть не помічають, що були інфіковані коронавірусом SARS-CoV-2 у той час, як декому доводиться рятувати життя за допомогою апарату штучної вентиляції легенів, а дехто помирає? Через цю велику різницю у перебігу хвороби дуже складно встановити, скільки людей насправді були інфіковано і скільки вже виробили імунітет до коронавірусу. Відповідно, кількість випадків, які залишилися поза увагою лікарів та дослідників, є високою.

Німецькі та норвезькі вчені вирішили проаналізувати те, як співвідноситься з перебігом хвороби COVID-19група крові пацієнтів, і дійшли вражаючих, хоча й нині лише проміжних результатів. Причиною відмінностей у тому, як хвороба впливає на організм пацієнтів, може бути їхня група крові. Вчені дослідили, яку саме роль вона може відігравати у випадках особливо важкого перебігу COVID-19.

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Загадка коронавірусу

Дослідники проаналізували дані 1610 пацієнтів, які мали викликану коронавірусом дихальну недостатність. Йдеться про людей, що проживали в епіцентрах епідемій у Італії та Іспанії, в яких COVID-19 лютував особливо сильно: Мілана, Монци, Мадрида, Сан-Себастьяна та Барселони. Усі пацієнти мали особливо важкий перебіг хвороби, а дехто внаслідок неї помер.

Науковці досліджували молекули ДНК хворих, і поряівняли генетичні особливості, помічені у ході дослідження, з пробами 2205 здорових людей.

Вчені досліджували ДНК пацієнтів з Іспанії та Італії, які особливо важко перенесли COVID-19

Вчені досліджували ДНК пацієнтів з Іспанії та Італії, які особливо важко перенесли COVID-19

З'ясувалось, що люди з групою крові ІІ - за сучасною класифікацією її також називають групою крові А - вірогідно мають більш високий ризик перенести хворобу у важкій формі. А саме: вдвічі у порівнянні з людьми з групою крові І (групою крові О, за сучасною класифікацією).

У Німеччині другу групу крові мають 43 відсотки населення. І для цих людей ймовірність того, що у разі зараження коронавірусом їм знадобиться киснева маска чи навіть штучна вентиляція легенів, є вдвічі вищою, ніж для тих, хто має першу групу крові. Утім, це не означає, що останні мають імунітет від коронавірусу - результати дослідження свідчать тільки про те, що небезпека перехворіти COVID-19 у тяжкій формі у них найменша. В Німеччині близько 41 відсотка людей мають першу групу крові, яка, до речі, як донорська є універсальною, тобто такою, що підходить усім реціпієнтам, незалежно від їхньої групи крові.

 

Третя та четверта групи крові - за сучасною класифікацією, групи B та AB - є менш поширеними, в Німеччині їх мають 11 та п'ять відсотків людей відповідно. Пацієнти з цими двома групами крові, інфіковані коронавірусом, не показують чітку тенденцію щодо перебігу COVID-19, і у контексті дослідження перебувають між людьми з першою та другою групами крові.

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Вплив групи крові на лікування COVID-19

Якщо висновки дослідження підтвердяться, це допоможе й у розробці різних видів медикаментозної терапії. Підхід, що бере до уваги взаємозв'язок між групою крові та перебігом COVID-19, вже застосовувався щодо інших захворювань.

При малярії, наприклад, вчені також встановили залежність хвороби від різних груп крові. Наразі відомо, що люди із першою групою вкрай нечасто мають гостру форму малярії та відносно добре застраховані від важкого перебігу хвороби. Водночас при інших хворобах найкраще захищені власники інших груп крові. Так, подібне співвідношення було встановлено між другоою групою та чумою.

Крім того, нові спостереження можуть змінити для нинішньої пандемії визначення поняття "група ризику". До цього часу до неї відносили пацієнтів певного віку, тих, хто має хронічні хвороби, курців та інших. Тепер не виключено, що цей підхід зміниться.

Дивитись відео 25:54

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