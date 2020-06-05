Повний вперед: настрої в Італії після відкриття кордонів

Майже три місяці екскурсійні катери судноплавної компанії Navigazione Stefanato стояли наглухо пришвартованими на набережній в італійській комуні Казале-суль-Сіле поблизу Венеції. Причиною цього був жорсткий локдаун в Італії, під час якого капітанам суден було заборонено навіть залишати їхні будинки.

"Ми тішимось, що нарешті знову розпочинаємо роботу", - кажуть Глауко Стефанато і Ніколас Кортезе. Перший круїз - лише для гостей з Італії - прямує до островів Бурано і Мурано у Венеціанській затоці. У компанії розраховують, що мине ще чимало часу, перш ніж перший іноземний турист повернеться до регіону Венеції, попри те, що Італія ще 3 червня відкрила свої кордони для громадян країн Євросоюзу.

"Ми сповнені надії, оскільки вже маємо певну кількість бронювань на це літо", - розповідає Альоска Стефанато, який також працює у цьому невеликому сімейному бізнесі. Компанії вдалося залишитися на плаву, попри втрати близько 70 тисяч доходу у другому кварталі цього року. Інші подібні фірми, які перевозили переважно німців, австрійців та американців до Венеції, і які не були настільки готові фінансово, закрилися назавжди.

Капітани знову на борту: Глауко Стефанато (праворуч) та його онук Ніколас Кортезе

Лише чверть готелів у цьому регіоні знову відкрилися після локдауну, а багато ресторанів і барів досі залишаються зачиненими, оскільки нові правила гігієни вимагають більших зусиль і більшої кількості працівників. Для компанії родини Стефанато дезінфекція фахівцями катера після екскурсії обійдеться у 500 євро. "Коли ми обслуговуємо гостей, ми зобов'язані носити маски", - каже Альоска Стефанато і додає, що до цієї зміни ще потрібно звикнути.

Венеція та острови у її затоці мають знову привернути до себе увагу туристів на вихідних, оскільки багато італійців прагнуть скористатися можливістю здійснити коротку подорож після майже тримісячного локдауну, під час якого подорожувати заборонялося.

На острові Бурано далеко не усі носять маски на вулицях

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Утім, напевно, має минути якийсь час, поки пляжі Ріміні або кемпінги на озері Гарда знову наповняться туристами з Німеччини та Австрії. Адже відпочивальники повинні почуватися у безпеці. "Відновлення туризму є одним з найважливіших завдань уряду", - каже Тереза Корателла з римського аналітичного центру "Європейська рада з міжнародних відносин" (ECFR). "Йдеться не лише про подорожі всередині Італії, але й в ЄС, туристичні місця не повинні зараз конкурувати між собою", - зауважила Корателла у розмові з DW.

Відновлення буде повільним

На її думку, довготривалі економічні, соціальні і політичні наслідки коронавірусної кризи будуть цілком зрозумілими лише після періоду літніх відпусток, у вересні. Багато італійців вважають, що Європейський Союз покинув їх напризволяще, додає експертка. Це, на її думку, здатна змінити амбіційна програма економічного відновлення після коронавірусу.

Місцеві мешканці Бурано сподіваються, що тихе життя острова скоро пожвавиться з поверненням туристів

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо поставив вимогу перед іншими членами ЄС також скасувати запроваджені ними обмеження для подорожей. Німеччина натомість скасує своє попередження щодо подорожей до Італії, як і для інших країн ЄС, лише з 15 червня.

Ді Майо критикує своїх партнерів по ЄС, закликаючи їх не сприймати його "красиву країну" як "військовий шпиталь". Італія особливо постраждала від коронавірусу - від початку епідемії в країні померли близько 33 тисяч осіб з діагнозом COVID-19. Сьогодні епідеміологічні показники у багатьох італійських регіонах є нижчими, ніж, наприклад, у Баварії.

На думку Терези Корателли, необхідно також відновлювати туристичні потоки з інших, неєвропейських регіонів. Зрештою, зазвичай туристи зі США та Азії становлять близько 40 відсотків на туристичному ринку Італії. І хоча 3 червня в найбільшому в Італії аеропорту Ф'юмічіно поряд з Римом приземлилося та піднялося у небо близько ста літаків, що суттєво більше, ніж минулого тижня, до початку пандемії ця кількість була вдесятеро вищою.

На перевалі Бреннер туристів з Італії до Австрії поки не пропускають

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Австрія, яка також є ключовою транзитною країною для туристів з Німеччини, є особливо важливою для туристичних регіонів півночі Італії. Перевал Бреннер в Альпах на кордоні між двома країнами досі залишається закритим для подорожніх з Італії, натомість для туристів, які прямують з Австрії до Італії, він знову відкрився.

Німеччині й Австрії слід відкрити кордони

Італійський євродепутат, представник Народної партії Південного Тиролю Герберт Дорфманн вказує на те, що Італія вдається до односторонніх заходів. На його думку, тепер аналогічні кроки мали б зробити Німеччина та Австрія. Утім, схоже, до що 15 червня здійснити туристичну поїздку з Австрії до Італії, а також з ФРН до Італії, буде непросто. "Після цього (після 15 червня. - Ред.) буде можливість перетинати кордон як раніше", - сказав Дорфманн у коментарі DW.

Відкритий кордон має найбільше значення для Південного Тиролю - прикордонного італійського регіону, який межує з австрійською федеральною землею Тироль. Їм слід співпрацювати у "регіональний і дружній" спосіб, вважає Дорфманн, особливо після того, як поширення коронавірусу по обидва боки від перевалу Бреннер зменшилося.

Політик з Південного Тиролю Герберт Дорфманн

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"У другому кварталі цього року туризм обвалився до нульового рівня, що є для нас катастрофою, - відзначає політик з Південного Тиролю. - Туризм є частиною нашого життя, тому ми раді бачити кордони знову відкритими для людей з Німеччини, Австрії та Швейцарії".

Чи повернеться Меркель до Південного Тиролю?

Дорфманн оптимістично оцінює перспективи відновлення туризму у Південному Тиролі. "Із туризмом на круїзних лайнерах та на заповнених пляжах будуть складнощі, тому, я гадаю, люди вважатимуть більш приємними подорожі у горах", - припускає євродепутат. У туристичному плані гори сприймаються більш безпечними з точки зору ризику заразитися, адже тут легше дотримуватися соціальної дистанції, вказує Дорфманн.

Звісно, великі надії покладаються на повернення до Італійських Альп особливо символічної гості: канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel). Протягом останніх кількох років вона проводила свою літню відпустку саме у цьому туристичному регіоні. Чи повернеться вона сюди цього року? "Ми буди б дуже раді, але, звісно, це залежить від канцлерки. Ми сподіваємося, що зможемо вітати її у Зульдені, як і у попередні роки", - висловив сподівання італійський політик.

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