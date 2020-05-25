 Відкриття кордонів: в ЄС досі немає єдності | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 03.06.2020

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Європа

Відкриття кордонів: в ЄС досі немає єдності

У середині червня внутрішні кордони в Європі нарешті зможуть відкритися після послаблення карантинних обмежень. Однак відбудеться це не скрізь і не для всіх, що може спричинити неабияку плутанину.

Кордони між державами ЄС залишаються здебільшого закритими

Кордони між державами ЄС залишаються здебільшого закритими

Поїздки за кордон у Європі, які були звичною справою до пандемії коронавірусу, мають стати можливими перед початком літнього туристичного сезону. Насамперед цього вимагає туристична галузь, по якій коронавірус вдарив чи не найболючіше. Але й люди після багатотижневої вимушеної паузи також відчувають жагу до подорожей. Уряд ФРН має скасувати попередження щодо поїздок до 31 європейської держави - 26-ти держав ЄС, а також Великобританії, Ісландії, Норвегії, Швейцарії та Ліхтенштейну.

Наразі у Німеччині досі є чинною рекомендація дотримуватися карантину для осіб, які в'їхали з країн, що входять до Шенгенської зони або з Великобританії - у тому випадку, якщо в країні, звідки особа прибула до ФРН, протягом семи останніх днів спостерігалося менше 50 інфікувань коронавірусом на 100 тисяч жителів. Німецький уряд мав скасувати ці обмеження ще минулого тижня, але переніс ухвалення рішення на початок червня. Обов'язковою умовою для цього має бути сприятлива ситуація з поширенням коронавірусу.

Надії на відкриття кордонів

Коли розпочалася пандемія, не було й натяку на бодай якусь єдність у діях держав ЄС. Кожна держава діяла так, як вважала за потрібне: або в односторонньому порядку закривала кордони, або запроваджувала карантин, через який поїздки формально й не заборонялися, але для туристів були практично нереальними. Тепер же багато хто сподівається на узгоджені країнами кроки з відкриття кордонів. Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо минулого тижня заявив: "Ми виступаємо за те, щоб 15 червня усі разом в Європі знову змогли відкрити кордони".

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Але поки що, незадовго до сезону літніх відпусток, не схоже, що це все ж таки відбудеться. Вільне переміщення всередині Європи потребує, щоб заходи з охорони здоров'я в різних країнах не дуже відрізнялися. Наприклад, єдиним мав би бути підхід стосовно того, чи потрібно носити маску та дотримуватися мінімальної відстані до оточуючих, або єдині критерії щодо можливого посилення карантину. Уряд ФРН пропонує поширити на всю Європу власну норму, згідно з якою посилення карантину має відбутися у випадку, якщо кількість нових заражень перевищуватиме 50 випадків на сто тисяч населення.

Різні підходи 

Поки що ж плани країн стосовно відкриття кордонів та заходів з гігієни є різними. Ось декілька прикладів:

Італія 

Вже з 3 червня має відкритися в'їзд для громадян країн ЄС без обов'язкової самоізоляції після в'їзду. У перерахунку на кількість населення в Італії підтверджено найбільшу кількість випадків інфікування коронавірусом. Утім, епідемія зачепила одні регіони Італії більше, ніж інші, тож досі діють обмеження на переміщення між різними регіонами Італії. Але насамперед невідомо, чи відкриють свої кордони також й сусідні країни. Так, глава міністерства охорони здоров'я Австрії Рудольф Аншобер (Rudolf Anschober) 28 травня заявив, що, хоча він і є великим прихильником свободи подорожей, "але з Італією все ще ми мусимо бути обережними". Також і Швейцарія не рекомендує своїм громадянам їхати до Італії і залишає свої кордони поки що закритими.

Франція 

Уряд країни, як і раніше, не рекомендує громадянам будь-які поїдки за кордон. Натомість іноземці, навіть якщо їм буде дозволено відвідувати Францію з середи червня, змушені будуть дотримуватися суворих протиепідеміологічних правил, які можуть зіпсувати поїздку. У містах та регіонах, які сильно постраждали від епідемії - наприклад, у Парижі, - ресторани і кафе досі залишаються закритими.

Іспанія 

Країна, яка також сильно постраждала від епідемії, хоче розпочати відкриття кордонів в рамках пілотного проєкту наприкінці червня, що раніше планувалося зробити з 1 липня. Тоді має бути скасований обов'язковий карантин для осіб, які в'їжджають до Італії, без чого відкриття кордону не мало б сенсу для туристів.

Бельгія

Королівство досі зберігає контроль на кордонах і забороняє в'їзд та виїзд без нагальної потреби. Це обмеження може бути зняте лише після консультацій з відповідною країною, з якою межує Бельгія, та після порівняння ситуації з поширенням коронавірусу по обидва боки кордону.

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Польща

Попри те, що з кінця травня у Польщі відкрилися готелі й ресторани, до 12 червня в'їзд до країни для іноземців заборонений. Винятки становлять лише водії вантажівок та особи, які мають посвідки на проживання в країні. І поки що невідомо, чи відкриє країна свій кордон з 12 червня.

Норвегія 

Кордони цієї країни, що не входить до складу ЄС, але входить до Шенгенської зони, залишаються закритими - це обмеження може зберігатися до кінця літа. Уряд Норвегії декларує, що спочатку оцінюватиме ситуацію і не раніше кінця липня ухвалить рішення, чи дозволяти в'їзд з сусідніх країн.

США 

Досі чинною є заборона на в'їзд, за деякими винятками, з країн Шенгенської зони. І президент США Дональд Трамп залишає відкритим питання того, як довго ця заборона триватиме. За його словами, європейські країни мають спершу "здійснити  прогрес" у боротьбі з коронавірусом.

Одностороннє відкриття кордонів?

Існує ймовірність виникнення хаосу із подорожами в Європі, який виглядатиме наступним чином: деякі країни, як, наприклад, Італія, відкриють свої кордони, але інші сусідні країни цього не зроблять. Це означає, що австрієць або німець зможуть в'їхати до Італії, але італієць не зможе поїхати до Австрії або ФРН. Італія навряд чи миритиметься з такою ситуацією довгий час.

Також поки що незрозумілим залишається те, як регулюватиметься в'їзд до ЄС з третіх країн з середини червня. Зараз відносно подорожніх з цих країн діють суворі обмеження на в'їзд до держав ЄС, які жодним чином не враховують ситуацію з епідемією в третіх країнах. Якщо ця заборона на в'їзд буде продовжена, то громадяни третіх країн й далі не матимуть змоги в'їжджати до ЄС, й неважливо, наскільки сильно коронавірус вразив їхню батьківщину.

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Дмитро Кулеба про поїздки українців за кордон та відпустку цього літа (02.06.2020)

  • Вічне місто завмерло Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Рим - вічне місто завмерло

    Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.

  • Порожній Мілан На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Порожній Мілан

    На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.

  • Спорожнілі площі Мадрида Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Спорожнілі площі Мадрида

    Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.

  • Самотній собор святого Стефана Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені усі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Самотній собор святого Стефана

    Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені всі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.

  • Чехія відмежувалася від світу Карлів міст у Празі зазвичай прогинається під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Чехія відмежувалася від світу

    Карлів міст у Празі зазвичай "прогинається" під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.

  • Надзвичайний стан у Франції Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів військовими союзниками, наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Надзвичайний стан у Франції

    Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів "військовими союзниками", наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.

  • Пам'ятки Берліна закриті У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Пам'ятки Берліна закриті

    У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з "надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою".

  • Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Туризм у стані коми

    Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.

    Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ


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