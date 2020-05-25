Відкриття кордонів: в ЄС досі немає єдності

Поїздки за кордон у Європі, які були звичною справою до пандемії коронавірусу, мають стати можливими перед початком літнього туристичного сезону. Насамперед цього вимагає туристична галузь, по якій коронавірус вдарив чи не найболючіше. Але й люди після багатотижневої вимушеної паузи також відчувають жагу до подорожей. Уряд ФРН має скасувати попередження щодо поїздок до 31 європейської держави - 26-ти держав ЄС, а також Великобританії, Ісландії, Норвегії, Швейцарії та Ліхтенштейну.

Наразі у Німеччині досі є чинною рекомендація дотримуватися карантину для осіб, які в'їхали з країн, що входять до Шенгенської зони або з Великобританії - у тому випадку, якщо в країні, звідки особа прибула до ФРН, протягом семи останніх днів спостерігалося менше 50 інфікувань коронавірусом на 100 тисяч жителів. Німецький уряд мав скасувати ці обмеження ще минулого тижня, але переніс ухвалення рішення на початок червня. Обов'язковою умовою для цього має бути сприятлива ситуація з поширенням коронавірусу.

Надії на відкриття кордонів

Коли розпочалася пандемія, не було й натяку на бодай якусь єдність у діях держав ЄС. Кожна держава діяла так, як вважала за потрібне: або в односторонньому порядку закривала кордони, або запроваджувала карантин, через який поїздки формально й не заборонялися, але для туристів були практично нереальними. Тепер же багато хто сподівається на узгоджені країнами кроки з відкриття кордонів. Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо минулого тижня заявив: "Ми виступаємо за те, щоб 15 червня усі разом в Європі знову змогли відкрити кордони".

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Але поки що, незадовго до сезону літніх відпусток, не схоже, що це все ж таки відбудеться. Вільне переміщення всередині Європи потребує, щоб заходи з охорони здоров'я в різних країнах не дуже відрізнялися. Наприклад, єдиним мав би бути підхід стосовно того, чи потрібно носити маску та дотримуватися мінімальної відстані до оточуючих, або єдині критерії щодо можливого посилення карантину. Уряд ФРН пропонує поширити на всю Європу власну норму, згідно з якою посилення карантину має відбутися у випадку, якщо кількість нових заражень перевищуватиме 50 випадків на сто тисяч населення.

Різні підходи

Поки що ж плани країн стосовно відкриття кордонів та заходів з гігієни є різними. Ось декілька прикладів:

Італія

Вже з 3 червня має відкритися в'їзд для громадян країн ЄС без обов'язкової самоізоляції після в'їзду. У перерахунку на кількість населення в Італії підтверджено найбільшу кількість випадків інфікування коронавірусом. Утім, епідемія зачепила одні регіони Італії більше, ніж інші, тож досі діють обмеження на переміщення між різними регіонами Італії. Але насамперед невідомо, чи відкриють свої кордони також й сусідні країни. Так, глава міністерства охорони здоров'я Австрії Рудольф Аншобер (Rudolf Anschober) 28 травня заявив, що, хоча він і є великим прихильником свободи подорожей, "але з Італією все ще ми мусимо бути обережними". Також і Швейцарія не рекомендує своїм громадянам їхати до Італії і залишає свої кордони поки що закритими.

Франція

Уряд країни, як і раніше, не рекомендує громадянам будь-які поїдки за кордон. Натомість іноземці, навіть якщо їм буде дозволено відвідувати Францію з середи червня, змушені будуть дотримуватися суворих протиепідеміологічних правил, які можуть зіпсувати поїздку. У містах та регіонах, які сильно постраждали від епідемії - наприклад, у Парижі, - ресторани і кафе досі залишаються закритими.

Іспанія

Країна, яка також сильно постраждала від епідемії, хоче розпочати відкриття кордонів в рамках пілотного проєкту наприкінці червня, що раніше планувалося зробити з 1 липня. Тоді має бути скасований обов'язковий карантин для осіб, які в'їжджають до Італії, без чого відкриття кордону не мало б сенсу для туристів.

Бельгія

Королівство досі зберігає контроль на кордонах і забороняє в'їзд та виїзд без нагальної потреби. Це обмеження може бути зняте лише після консультацій з відповідною країною, з якою межує Бельгія, та після порівняння ситуації з поширенням коронавірусу по обидва боки кордону.

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Польща

Попри те, що з кінця травня у Польщі відкрилися готелі й ресторани, до 12 червня в'їзд до країни для іноземців заборонений. Винятки становлять лише водії вантажівок та особи, які мають посвідки на проживання в країні. І поки що невідомо, чи відкриє країна свій кордон з 12 червня.

Норвегія

Кордони цієї країни, що не входить до складу ЄС, але входить до Шенгенської зони, залишаються закритими - це обмеження може зберігатися до кінця літа. Уряд Норвегії декларує, що спочатку оцінюватиме ситуацію і не раніше кінця липня ухвалить рішення, чи дозволяти в'їзд з сусідніх країн.

США

Досі чинною є заборона на в'їзд, за деякими винятками, з країн Шенгенської зони. І президент США Дональд Трамп залишає відкритим питання того, як довго ця заборона триватиме. За його словами, європейські країни мають спершу "здійснити прогрес" у боротьбі з коронавірусом.

Одностороннє відкриття кордонів?

Існує ймовірність виникнення хаосу із подорожами в Європі, який виглядатиме наступним чином: деякі країни, як, наприклад, Італія, відкриють свої кордони, але інші сусідні країни цього не зроблять. Це означає, що австрієць або німець зможуть в'їхати до Італії, але італієць не зможе поїхати до Австрії або ФРН. Італія навряд чи миритиметься з такою ситуацією довгий час.

Також поки що незрозумілим залишається те, як регулюватиметься в'їзд до ЄС з третіх країн з середини червня. Зараз відносно подорожніх з цих країн діють суворі обмеження на в'їзд до держав ЄС, які жодним чином не враховують ситуацію з епідемією в третіх країнах. Якщо ця заборона на в'їзд буде продовжена, то громадяни третіх країн й далі не матимуть змоги в'їжджати до ЄС, й неважливо, наскільки сильно коронавірус вразив їхню батьківщину.

Дивитись відео 01:22 Поділитись Дмитро Кулеба про поїздки українців за кордон та відпустку цього літа (02.06.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3d8yA Дмитро Кулеба про поїздки українців за кордон та відпустку цього літа (02.06.2020)