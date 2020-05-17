 Іспанія через коронавірус лише з липня відкриє кордони для туристів-іноземців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Іспанія через коронавірус лише з липня відкриє кордони для туристів-іноземців

Прийом іноземних туристів відновлять за умови дотримання жорстких заходів безпеки, попередив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Пляж в Аліканте у травні 2020 року, температура повітря сягає 28°

Пляж в Аліканте у травні 2020 року, температура повітря сягає 28°

Уряд Іспанії планує з липня цього року відкрити кордони країни для в'їзду іноземних туристів. Про це в суботу, 23 травня, повідомив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес в телезверненні до нації. "З липня прийом іноземних туристів буде відновлено за умови дотримання правил безпеки", - сказав Санчес, якого цитує dpa.

Читайте також:     
На межі колапсу: третині зайнятих у туризмі у Німеччині загрожує безробіття

"Ми гарантуємо, що туристи не наражатимуться на ризик (подорожуючи до Іспанії. - Ред.), а також, що вони не спричинять жодного ризику для нас", - запевнив політик.

Читайте також: Туризм у ЄС під час пандемії: більше запитань, ніж відповідей

Кілька провідних туристичних країн ЄС вже оголосили відкриття своїх кордонів для туристів влітку. Греція планує почати туристичний сезон цього року 15 червня. Згідно з наміром уряду в Афінах, міжнародні рейси мають поступово відновитися з 1 липня. Італія планує дозволити туристам в'їзд у країну і відкрити свої аеропорти з 3-го червня.

Австрія має намір відкрити свій кордон з Німеччиною 15 червня. З 1 липня відпочивальники у Нідерландах знову матимуть дозвіл відвідувати кемпінги. А уряд ФРН хоче вже в середині червня скасувати своє загальне застереження щодо небезпек подорожувати за кордоном, надаючи при цьому детальну інформацію щодо окремих країн.

Читайте також: Авіаперельоти під час пандемії: чого чекати в аеропортах Німеччини?

Нагадаємо, наприкінці квітня іспанська преса повідомляла з посиланням на членів уряду, що іноземні туристи не зможуть відвідувати Іспанію до кінця 2020 року. Раніше про те саме казали й окремі члени іспанського уряду. Водночас іноземний туризм, так звана "індустрія сонця і пляжу", - головна галузь іспанської економіки. У 2019 році в країні відпочило майже 84 мільйони іноземців.

Читайте також: Туреччина готується до відновлення туристичного сезону

Як повідомлялося, 15 травня влада Іспанії запровадила карантин для всіх іноземців, які прибувають до країни. Це правило буде чинне щонайменше до 15 червня цього року.

  • Вічне місто завмерло Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Рим - вічне місто завмерло

    Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.

  • Порожній Мілан На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Порожній Мілан

    На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.

  • Спорожнілі площі Мадрида Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Спорожнілі площі Мадрида

    Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.

  • Самотній собор святого Стефана Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені усі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Самотній собор святого Стефана

    Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені всі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.

  • Чехія відмежувалася від світу Карлів міст у Празі зазвичай прогинається під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Чехія відмежувалася від світу

    Карлів міст у Празі зазвичай "прогинається" під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.

  • Надзвичайний стан у Франції Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів військовими союзниками, наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Надзвичайний стан у Франції

    Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів "військовими союзниками", наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.

  • Пам'ятки Берліна закриті У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Пам'ятки Берліна закриті

    У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з "надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою".

  • Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Туризм у стані коми

    Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.

    Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ


Аудіо й відео до теми

Де відпочити влітку українцю в умовах карантину? (15.05.2020)  

Також за темою

Spanien Coronavirus

В Іспанії вперше за два місяці за добу померло менше 100 осіб з коронавірусом 17.05.2020

Іспанські медики зафіксували протягом минулих 24 годин 87 померлих унаслідок COVID-19. Такий низький показник спостерігається вперше за два останніх місяці, запевняють у Мадриді.

Spanien Corona-Pandemie | La Concha beach in San Sebastian

Іспанія запровадила карантин для всіх, хто прибуває до країни 15.05.2020

Мандрівники, які прибувають до Іспанії, повинні самоізолюватися на 14 днів. Таке правило буде чинне щонайменше до 15 червня.

Italien Höhleneingang vor Mittelmeer

Які європейські країни відкриють свої кордони цього літа? 18.05.2020

При відкритті кордонів Київ координуватиме свої дії з європейськими партнерами, кажуть в МЗС України. Поки ж кожна країна ЄС по-своєму вирішує питання зняття обмежень на подорожі. Остання інформація - в огляді DW.

Реклама

Докладно

Зеленський хоче, аби український паспорт було легше і отримати, і лишити

Чи з'явиться в Україні незабаром подвійне громадянство

Володимир Зеленський хоче узаконити отримання українцями ще одного громадянства. Але на шляху - чимало перепон.  

Дефіцит держбюджету України на 2020 рік збільшився до майже 300 мільярдів гривень

Чи вистачить Україні грошей МВФ?

Україна отримає п'ять мільярдів доларів від МВФ на покриття дефіциту держбюджету. Але треба більше.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  