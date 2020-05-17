Іспанія через коронавірус лише з липня відкриє кордони для туристів-іноземців

Уряд Іспанії планує з липня цього року відкрити кордони країни для в'їзду іноземних туристів. Про це в суботу, 23 травня, повідомив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес в телезверненні до нації. "З липня прийом іноземних туристів буде відновлено за умови дотримання правил безпеки", - сказав Санчес, якого цитує dpa.

Читайте також:

На межі колапсу: третині зайнятих у туризмі у Німеччині загрожує безробіття

"Ми гарантуємо, що туристи не наражатимуться на ризик (подорожуючи до Іспанії. - Ред.), а також, що вони не спричинять жодного ризику для нас", - запевнив політик.

Читайте також: Туризм у ЄС під час пандемії: більше запитань, ніж відповідей

Кілька провідних туристичних країн ЄС вже оголосили відкриття своїх кордонів для туристів влітку. Греція планує почати туристичний сезон цього року 15 червня. Згідно з наміром уряду в Афінах, міжнародні рейси мають поступово відновитися з 1 липня. Італія планує дозволити туристам в'їзд у країну і відкрити свої аеропорти з 3-го червня.

Австрія має намір відкрити свій кордон з Німеччиною 15 червня. З 1 липня відпочивальники у Нідерландах знову матимуть дозвіл відвідувати кемпінги. А уряд ФРН хоче вже в середині червня скасувати своє загальне застереження щодо небезпек подорожувати за кордоном, надаючи при цьому детальну інформацію щодо окремих країн.

Читайте також: Авіаперельоти під час пандемії: чого чекати в аеропортах Німеччини?

Нагадаємо, наприкінці квітня іспанська преса повідомляла з посиланням на членів уряду, що іноземні туристи не зможуть відвідувати Іспанію до кінця 2020 року. Раніше про те саме казали й окремі члени іспанського уряду. Водночас іноземний туризм, так звана "індустрія сонця і пляжу", - головна галузь іспанської економіки. У 2019 році в країні відпочило майже 84 мільйони іноземців.

Читайте також: Туреччина готується до відновлення туристичного сезону

Як повідомлялося, 15 травня влада Іспанії запровадила карантин для всіх іноземців, які прибувають до країни. Це правило буде чинне щонайменше до 15 червня цього року.