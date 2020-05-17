Іспанія через коронавірус лише з липня відкриє кордони для туристів-іноземців
Прийом іноземних туристів відновлять за умови дотримання жорстких заходів безпеки, попередив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.
Пляж в Аліканте у травні 2020 року, температура повітря сягає 28°
Уряд Іспанії планує з липня цього року відкрити кордони країни для в'їзду іноземних туристів. Про це в суботу, 23 травня, повідомив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес в телезверненні до нації. "З липня прийом іноземних туристів буде відновлено за умови дотримання правил безпеки", - сказав Санчес, якого цитує dpa.
Кілька провідних туристичних країн ЄС вже оголосили відкриття своїх кордонів для туристів влітку. Греція планує почати туристичний сезон цього року 15 червня. Згідно з наміром уряду в Афінах, міжнародні рейси мають поступово відновитися з 1 липня. Італія планує дозволити туристам в'їзд у країну і відкрити свої аеропорти з 3-го червня.
Австрія має намір відкрити свій кордон з Німеччиною 15 червня. З 1 липня відпочивальники у Нідерландах знову матимуть дозвіл відвідувати кемпінги. А уряд ФРН хоче вже в середині червня скасувати своє загальне застереження щодо небезпек подорожувати за кордоном, надаючи при цьому детальну інформацію щодо окремих країн.
Нагадаємо, наприкінці квітня іспанська преса повідомляла з посиланням на членів уряду, що іноземні туристи не зможуть відвідувати Іспанію до кінця 2020 року. Раніше про те саме казали й окремі члени іспанського уряду. Водночас іноземний туризм, так звана "індустрія сонця і пляжу", - головна галузь іспанської економіки. У 2019 році в країні відпочило майже 84 мільйони іноземців.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Рим - вічне місто завмерло
Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Порожній Мілан
На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Спорожнілі площі Мадрида
Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Самотній собор святого Стефана
Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені всі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Чехія відмежувалася від світу
Карлів міст у Празі зазвичай "прогинається" під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Надзвичайний стан у Франції
Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів "військовими союзниками", наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Пам'ятки Берліна закриті
У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з "надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою".
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Туризм у стані коми
Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.