Туреччина готується до відновлення туристичного сезону

Туреччина готується до відкриття туристичного сезону. З кінця травня планується поступово відкривати внутрішнє авіасполучення, а в червні поступово - після попереднього погодження з певними країнами - міжнародне, повідомив у неділю, 10 травня, турецький міністр культури і туризму Мехмет Ерсой в інтерв'ю телеканалу CNN Türk.

Готелі та заклади громадського харчування повинні будуть дотримуватися суворих правил для запобігання поширенню коронавірусу. Ідеться про забезпечення дистанції між людьми та запровадження правил гігієни. Співробітники готелів та ресторанів пройдуть спеціальні курси підготовки.

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Ресторанам у Туреччині, зокрема, доведеться відмовитися від шведського столу. Їжа та напої видаватимуться відпочивальникам винятково співробітниками закладів.

Крім того, у Туреччині оприлюднять дані про можливості медичного обслуговування у туристичних районах.

Ерсой зазначив, що до коронавірусної кризи Туреччина розраховувала на обслуговування цього року 58 мільйонів туристів. Водночас нині він передбачає, що відкриються до 60 відсотків готелів.

За даними Університету Джонса Хопкінса, в Туреччині станом на 10 травня налічується понад 137 тисяч заражених коронавірусом, більше 3,7 тисячі пацієнтів померли.

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