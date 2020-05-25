Коронавірус: перші результати і висновки ІФА-тестування у Львові

У Львові не стали чекати тест-систем для імуноферментного аналізу (ІФА) від уряду, а вирішили закупити їх самі, щоб почати тестування швидше. Ці тести особливі тим, що їх можна робити в рази швидше, ніж методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР). Вони можуть показати, чи є людина інфікованою коронавірусом зараз, чи перенесла інфекцію в минулому, а отже - отримала імунітет. Як пояснюють у Центрі громадського здоров'я міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України, метод ІФА-тестування визначає імуноглобуліни двох типів - M і G. Якщо виявляється M, то це свідчить про гострий процес захворювання, якщо G - то людина перехворіла і виробилися антитіла до цього захворювання.

Перші тест-системи місту допомогли придбати благодійники. Далі місто планує виділяти гроші на це зі свого бюджету. Тестувати на антитіла у Львові вирішили спершу медиків, а згодом - комунальних працівників, які забезпечують життєдіяльність міста, оскільки вони також перебувають у групі ризику.

Станом на 4 червня у Львові вже перевірили 1515 осіб. З них у 44-х виявили імуноглобулін М, що означає, що хвороба COVID-19 у них ще активна. "Ми таких людей відправляємо на самоізоляцію, беремо в них аналіз на ПЛР і чекаємо на результат, щоб ствердно сказати - є у них короновірусна інфекція чи немає", - пояснює начальник управління охорони здоров'я Львівської міськради Володимир Зуб. Водночас з протестованих у 151 людини виявили імуноглобулін G, що означає, що у них вже виробився імунітет до хвороби. "Це свідчить про те, що приблизно 10 відсотків наших працівників перехворіли безсимптомно і не знали про те, що вони хворіли", - додає Володимир Зуб.

COVID-19 без симптомів

У ці 10 відсотків "безсимптомників" потрапила і медсестра Ярина Наумова. Вона дізналася про те, що перехворіла на коронавірус тільки завдяки ІФА-тестуванню. Наумова працює в інфарктному відділенні львівської лікарні швидкої медичної допомоги, куди щодня доставляють нових пацієнтів, але припускає, що вірус підхопила не від них, а від колег. Нині в лікарні - 90 хворих на коронавірус медиків.

Читайте також: МОЗ України планує тестувати на антитіла до коронавірусу: що відомо про ІФА-тести

"Оскільки хворих на COVID-19 в лікарні багато, я допускала, що рано чи пізно це може статись. Але щоразу думала, що оминуло", - каже вона. Колеги, які хворіли, скаржились на високу температуру, кашель, а в неї жодних симптомів не було. "Якось я перемерзла, й у мене був нежить. Однак я не звернула на це вагу, бо в мене таке часто буває. І ні температури, ні інших підозрілих симптомів не було", - говорить медсестра. Тому, коли тести показали, що Наумова перехворіла, вона була трохи здивована, але втішилась, що легко обійшлося, додає співрозмовниця DW.

Висновки тестувань

Професорка та експертка Державного експертного центру МОЗ України Валентина Чоп'як вважає, що аналізувати перші отримані результати ІФА-тестувань у Львові ще зарано. Особливо в контексті масштабів поширення захворювання чи "колективного імунітету". Отримані дані не показують достовірну картину, оскільки протестували лише медиків. "Для того, щоб оцінити популяційний імунітет, ми повинні взяти репрезентативну вибірку. Так, як це роблять в Європі чи Китаї. Тести роблять для всіх бажаючих, а тоді збирають дані з усіх установ і концентрують їх у базі, звідки проводиться вибірка рандомним способом. Наприклад, кожного десятого. І перевіряється, чи є у них антитіла, чи ні", - пояснює професорка.

Якщо ж говорити про "колективний імунітет" серед протестованих у Львові медиків, то професорка каже, що 10 відсотків ще й для групи ризику - дуже низький показник. Це може бути з кількох причин. Перша, і на її думку, найочевидніша - протестовані ще не контактували з вірусом. Друга можлива причина - у них міг не виробитись імунітет. І третя - могли бути неякісні тест-системи.

Читайте також: Коронавірус: дані про "суперпоширювачів" інфекції вселяють надію

А загалом, для того, щоб вірус припинив поширюватись, потрібно щоб у популяції було 60 відсотків, а ще краще - 80 відсотків імунітету.

Особливості ІФА-тестування в Україні

Якщо в інших країнах тестування на антитіла проводять для того, щоб отримати інформацію про масштаби захворювання чи "колективний імунітет", щоб краще прогнозувати розвиток пандемії, то в Україні ці тести використовують для допомоги лабораторним центрам, які роблять ПЛР-тести. Такий алгоритм закладений урядом. На сторінці Центру громадського здоров'я МОЗ так і вказано, що головна мета ІФА-тестувань - розвантажити систему діагностування COVID-19.

На думку головного медика Львова Володимира Зуба, проводити масове тестування, щоб визначити "колективний імунітет" теж важливо, але краще це робити пізніше, коли перехворіє більша кількість людей. А зараз, на його думку, необхідно розвантажити лабораторні центри. "В нас сьогодні приблизно 3000 зразків чекає черги на опрацювання в лабораторному центрі. Ми впродовж 10-12 днів не знаємо, чи в контактної особи є коронавірусна хвороба, чи її немає, чи хворий одужав, чи ще ні", - пояснює Володимир Зуб. Він вважає, що тести дозволять лабораторним центрам працювати більш ефективно, оскільки зараз з усіх зібраних ПЛР-тестів лише 10-15 відсотків виявляються позитивними. "Ми набираємо ПЛР-тести, витрачаємо на це час, ресурс, а потім виявляється, що частину тестів можна було і не роботи, але ми перестрахувались. Тому для таких випадків і треба робити тести на імуноглобулін М", - пояснює медик.

Попри це, вчені радять з обережністю ставитись до результатів ІФА-тестів, оскільки вони можуть давати хибний результат. Наприклад, якщо пацієнт раніше був заражений іншим коронавірусом, а не SARS-CoV-2, тест однаково може бути позитивним. У Львові кажуть, що це враховують. "Так, імуноферментний аналіз не є стовідсотково достовірним. І він не є рекомендований Всесвітньою організацієї охорони здоров'я як метод діагностики COVID-19. Для нас єдиним достовірним методом діагностики коронавірусної інфекції залишається ПЛР-тест", - пояснює Володимир Зуб. Імуноферментний аналіз, додає він, є лише допоміжним методом.