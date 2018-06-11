Північна Корея закликала відсторонити Помпео від перемовин щодо денуклеаризації

КНДР у четвер, 18 квітня, виступила з вимогою відсторонити державного секретаря Сполучених Штатів Америки Майка Помпео від ядерних переговорів між Вашингтоном і США. Наразі перемовини забуксували, і північнокорейська сторона покладає відповідальність за це на Помпео, повідомляє північнокорейська державна інформаційна агенція KCNA.

Генеральний директор відділу зі зв'язків із США МЗС Північної Кореї Квон Йонг Гун висловив занепокоєння, що за участі Помпео перемовини знову "ускладняться". "Навіть у випадку відновлення діалогу з США" північнокорейська сторона воліла би, щоб замість Помпео Вашингтон у ньому представляла "більш обережна і зріла у спілкуванні" особа.

Нагадаємо, що у квітні 2018 року керівництво КНДР вперше заявило про готовність обговорити можливість створення без'ядерної зони на Корейському півострові. На першому саміті президента США Дональда Трампа і Кім Чен Ина 12 червня 2018 року в Сінгапурі було підписано спільний документ, що зобов'язував КНДР до повної денуклеаризації Корейського півострова, але не містив конкретних кроків задля досягнення цієї мети. Друга зустріч лідерів США і КНДР наприкінці лютого цього року в Ханої закінчилася безрезультатно.

Міст до Північної Кореї Міст у нікуди Даньдун розташований з китайського боку кордону між КНР та КНДР. Головною туристичною принадою цього міста є міст через прикордонну річку Ялуцзян. Його розбомбили у 1950 році під час Корейської війни. Залишки конструкції з північнокорейського боку розібрали, а з китайського - поновили і перетворили на пам'ятник "Зламаний міст".

Міст до Північної Кореї Туристична принада "Зламаний міст" приваблює безліч туристів. Зокрема і завдяки розміщеному лише у кількох метрах іншому мосту - Китайсько-корейської дружби. Це один із небагатьох шляхів, яким можна в'їхати до КНДР та виїхати з країни. Нижче за течією є і третій міст, геть новий. Утім, користуватися ним неможливо, оскільки Північна Корея не побудувала зі свого боку річки дороги та термінали.

Міст до Північної Кореї Погляд через річку Із боку КНДР поблизу кордону - місто Сінийджу. У місті 400 тисяч мешканців, його вважають великим для Північної Кореї транспортним центром. Невдовзі його значення ще збільшиться - зараз ведуться роботи зі спорудження швидкісної магістралі й налагодження залізничного сполучення зі Пхеньяном.

Міст до Північної Кореї Іще один погляд зі "Зламаного мосту" "Зламаний міст" дає можливість туристам та усім зацікавленим отримати з боку Даньдуна хоча би поверхневе уявлення про життя в Північній Кореї. Приміром, про техніку північнокорейських селян.

Міст до Північної Кореї КНДР у телескоп Для охочих побачити КНДР поближче на набережній підготували телескопи. За кілька юанів можна деякий час подивитися на життя у країні, повністю відрізаній від решти світу.

Міст до Північної Кореї Сувеніри з кордону На пам'ять про поїздку на китайсько-північнокорейський кордон туристи можуть придбати в Даньдуні сувеніри. А фотографію загадкової КНДР за колючим дротом - безкоштовно на додачу.

Міст до Північної Кореї Делікатеси з голодної країни У самому Даньдуні туристи можуть навіть відвідати один із північнокорейських ресторанів. Ними дійсно керують із КНДР - для підтримки престижу країни. А заразом і для збільшення валютних надходжень до кас Пхеньяна.

Міст до Північної Кореї Прохолодні відносини Після четвертого випробування ядерної зброї, проведеного КНДР у січні 2016 року, відносини між Пхеньяном та Пекіном помітно охололи. Китайське керівництво підтримало посилення санкцій ООН проти Північної Кореї. А після чергового випробування Пхеньяном балістичної ракети Пекін припинив поставки вугілля до КНДР.

Міст до Північної Кореї Економічного процвітання немає Пхеньян та Пекін планували укріплювати господарські зв'язки у прикордонній зоні. Але ознак співробітництва знімальна група Reuters не побачила. Цей квартал будинків преміум-класу в Даньдуні вже збудували. Але багато будівель у місті напівпорожні, чимало будівництв заморожені. Зону вільної торгівлі також не створено. Автор: Естер Фельден, Ольга Войтович

