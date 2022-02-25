"Південмаш"

Будапештський меморандум: що насправді обіцяли Україні

Атомна зброя в обмін на гарантії безпеки - таку угоду Київ уклав з РФ та країнами Заходу. Тепер про ставлення українців до документа 1994 року запитають на всенародному опитуванні. Та що саме обіцяли Україні?