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"Південмаш"

Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова - українське державне підприємство.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Південмаш". Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова є українським державним підприємством, яке спеціалізується на виробництві ракетно-космічної техніки та технологій оборонного характеру. "Південмаш" розташовано в місті Дніпро. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Зеленський призначив командувача Нацгвардії України

Зеленський призначив командувача Нацгвардії України 25.02.2022

Президент України Володимир Зеленський призначив командувачем Національної гвардії Юрія Лебедя, який від січня минулого року обіймав посаду виконувача обов'язків керівника цього військового формування.

Українсько-американська ракета вивела на орбіту корабель з вантажем для МКС

Українсько-американська ракета вивела на орбіту корабель з вантажем для МКС 20.02.2022

Ракета-носій "Антарес", спільного виробництва України і США, вивела на орбіту корабель з вантажем НАСА для Міжнародної космічної станції. У ньому провізія, обладнання для станції і матеріали для наукових досліджень.
Трагедія у Дніпрі на Південмаші: ДБР розглядає три версії стрілянини

Трагедія у Дніпрі на "Південмаші": ДБР розглядає три версії стрілянини 09.02.2022

Слідство розглядає три версії масової стрілянини на підприємстві "Південмаш" у Дніпрі - нестатутні відносини, психічне захворювання підозрюваного нацгвардійця та диверсію.
Масове вбивство в Дніпрі: стрілець відмовився від своїх свідчень

Масове вбивство в Дніпрі: стрілець відмовився від своїх свідчень 04.02.2022

Артемій Рябчук змінив захисників і відмовився від своїх попередніх свідчень. У ДБР запевняють, що не тиснули на нього для зізнання.
Масова стрілянина в Дніпрі: нацгвардієць визнав провину

Масова стрілянина в Дніпрі: нацгвардієць визнав провину 29.01.2022

Суд у Дніпрі взяв під варту без права внесення на два місяці українського нацгвардійця Артемія Рябчука, підозрюваного у розстрілі варти на підприємстві "Південмаш".
Командувач Нацгвардії України йде у відставку через масову стрілянину на Південмаші

Командувач Нацгвардії України йде у відставку через масову стрілянину на "Південмаші" 27.01.2022

Командувач Національної гвардії України Микола Балан подав рапорт про відставку через вбивства військовослужбовців на заводі "Південмаш" у Дніпрі.
Навіщо Україні супутник й чому довелося звертатися до SpaceX Ілона Маска

Навіщо Україні супутник й чому довелося звертатися до SpaceX Ілона Маска 02.06.2021

Український супутник "СІЧ-2-30" виведе на орбіту ракета-носій компанії Ілона Маска SpaceX. Яка Україні користь від власного супутника? Відповідь - у матеріалі DW.
Будапештський меморандум: що насправді обіцяли Україні

Будапештський меморандум: що насправді обіцяли Україні 18.10.2020

Атомна зброя в обмін на гарантії безпеки - таку угоду Київ уклав з РФ та країнами Заходу. Тепер про ставлення українців до документа 1994 року запитають на всенародному опитуванні. Та що саме обіцяли Україні?
У США запустили до МКС космічну вантажівку ракетоносієм з українськими компонентами

У США запустили до МКС "космічну вантажівку" ракетоносієм з українськими компонентами 18.04.2019

Елементи першого ступеня ракетоносія Antares, який успішно вивів корабель Cygnus у космос, виготовили в українському Дніпрі.
У США успішно запустили до МКС ракету з українськими компонентами

У США успішно запустили до МКС ракету з українськими компонентами 21.05.2018

У США на космодромі на острові Воллопс успішно запустили ракету-носій Antares у рамках контракту НАСА. Елементи першого ступеня ракети виготовили в Дніпрі.
Власником проекту Морський старт стала російська S7 Group

Власником проекту "Морський старт" стала російська S7 Group 17.04.2018

Російська корпорація "Енергія" продала свої активи проекту "Морський старт", який запускав розроблені в Україні ракети "Зеніт", російській же компанії S7 Group.

Топ-5 міжнародних космічних проектів України (12.04.2018) 12.04.2018

До міжнародного дня космонавтики DW підготувала добірку про космічні проекти, в яких бере участь Україна. Деякі з них здійснюються на замовлення Європейського космічного агентства та NASA. Українцям є чим пишатися!
Трамп планує приватизувати Міжнародну космічну станцію - ЗМІ

Трамп планує приватизувати Міжнародну космічну станцію - ЗМІ 12.02.2018

Нинішня адміністрація Білого дому обдумує приватизацію Міжнародної космічної станції, повідомляє видання The Washington Post. Плани Трампа зачіпають інтереси української ракетно-космічної галузі.
Росія запустила перший ангольський супутник і втратила з ним зв'язок

Росія запустила перший ангольський супутник і втратила з ним зв'язок 27.12.2017

Джерела в індустрії кажуть, що це типова ситуація. Причини проблеми наразі не повідомляються.
РНБО не знайшла можливостей передачі Україною КНДР ракетних двигунів

РНБО не знайшла можливостей передачі Україною КНДР ракетних двигунів 22.08.2017

Офіційний Київ має намір ініціювати закрите засідання РБ ООН. Україна прагне довести, що не причетна до постачань двигунів КНДР, йдеться у заяві РНБО та адміністрації президента України.
Клімкін пропонує провести міжнародне розслідування поставок ракетних технологій в КНДР

Клімкін пропонує провести міжнародне розслідування поставок ракетних технологій в КНДР 22.08.2017

Очільник МЗС України виступає за міжнародне розслідування джерела поставок ракетних двигунів у КНДР і переконує, що Україна не могла допомагати ракетній програмі Пхеньяна.
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