Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова - українське державне підприємство.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Південмаш". Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова є українським державним підприємством, яке спеціалізується на виробництві ракетно-космічної техніки та технологій оборонного характеру. "Південмаш" розташовано в місті Дніпро. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Ракета-носій "Антарес", спільного виробництва України і США, вивела на орбіту корабель з вантажем НАСА для Міжнародної космічної станції. У ньому провізія, обладнання для станції і матеріали для наукових досліджень.