 Путін розповів, про що говорив з Трампом і Меркель | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.06.2019

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Новини

Путін розповів, про що говорив з Трампом і Меркель

Президент РФ Володимир Путін заявив, що його американський колега Дональд Трамп зробив тему українських моряків "однією з пріоритетних".

Japan Osaka | G20 Gipfeltreffen - Donald Trump und Vladimir Putin (pictura-alliance/dpa/Tass/M. Metzel)

Президент Росії Володимир Путін повідомив у суботу, 29 червня, на прес-конференції в Осаці на саміті G20, що обговорив з президентом США Дональдом Трампом українських моряків. "Ця тема піднімалася - я не пам'ятаю, на обіді або під час нашої зустрічі. Але, у будь-якому випадку, президент США зробив цю тему однією з пріоритетних під час нашого спілкування на "двадцятці", - цитує Путіна "Інтерфакс".

"Ми пояснили, що там відбувається. Говорили на цю тему. Рішення поки немає. У нас іде судовий розгляд. Потрібно дочекатися, будемо потім це вирішувати. Головне, щоб це не було в рамках передвиборчої кампанії в Україні, щоб ці процеси не були пов'язані з внутрішньополітичною українською тематикою", - додав Путін.

Йдеться про захоплення Росією у листопаді 2018 року у Керченскій протоці трьох військових суден України, що прямували з Одеси до Маріуполя, з їхніми екіпажами. РФ звинувачує 24-х українських моряків у незаконному перетині російського кордону у складі організованої групи. Усі моряки заявили слідству, що є військовополоненими. ЄС та  США запровадили санкції щодо РФ за напад у Керченській протоці.

Про "нормандський формат"

DW.COM

За повідомленням Білого дому, темами переговорів Дональда Трампа та Володимира Путіна стали ситуації в Ірані, Сирії, Венесуелі та Україні. Трамп наголошував на хороших стосунках з Путіним. (28.06.2019)

Зовнішньополітичні радники лідерів країн "нормандської" четвірки зустрінуться у липні, повідомили Володимир Зеленський та Анґела Меркель. Глави двох держав також наголосили на збереженні санкцій щодо РФ. (18.06.2019)

Крім того, російський президент розповів, що також обговорював Україну з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel). За словами Путіна, він домовився з канцлеркою про збереження "нормандського формату" і готовий до проведення "нормандського саміту". "Ми домовилися, що використовуватимемо цей формат і надалі", - сказав Путін. За його словами, він "згоден з канцлеркою, що ми повинні використовувати всі інструменти, а там їх не так вже й багато, один з чинних - "нормандський формат".

Путін запевнив, що Росія працюватиме над цим питанням. "Питання тільки, коли, необхідно узгодити терміни, в якій послідовності проводитимемо консультації - удвох, утрьох, учотирьох", - пояснив Путін.

Нагадаємо, перша зустріч глав держав та урядів Росії, Німеччини, Франції та України в так званому "нормандському форматі" відбулася 6 червня 2014 року в містечку Бенувіль у Нормандії, що дало назву формату зустрічі. Згодом стали проводитися й зустрічі на рівні міністрів закордонних справ цих країн, де так само головною темою переговорів були пошуки політичного врегулювання для конфлікту в Україні.

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