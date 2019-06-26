Путін розповів, про що говорив з Трампом і Меркель

Президент Росії Володимир Путін повідомив у суботу, 29 червня, на прес-конференції в Осаці на саміті G20, що обговорив з президентом США Дональдом Трампом українських моряків. "Ця тема піднімалася - я не пам'ятаю, на обіді або під час нашої зустрічі. Але, у будь-якому випадку, президент США зробив цю тему однією з пріоритетних під час нашого спілкування на "двадцятці", - цитує Путіна "Інтерфакс".

"Ми пояснили, що там відбувається. Говорили на цю тему. Рішення поки немає. У нас іде судовий розгляд. Потрібно дочекатися, будемо потім це вирішувати. Головне, щоб це не було в рамках передвиборчої кампанії в Україні, щоб ці процеси не були пов'язані з внутрішньополітичною українською тематикою", - додав Путін.

Йдеться про захоплення Росією у листопаді 2018 року у Керченскій протоці трьох військових суден України, що прямували з Одеси до Маріуполя, з їхніми екіпажами. РФ звинувачує 24-х українських моряків у незаконному перетині російського кордону у складі організованої групи. Усі моряки заявили слідству, що є військовополоненими. ЄС та США запровадили санкції щодо РФ за напад у Керченській протоці.

Про "нормандський формат"

Крім того, російський президент розповів, що також обговорював Україну з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel). За словами Путіна, він домовився з канцлеркою про збереження "нормандського формату" і готовий до проведення "нормандського саміту". "Ми домовилися, що використовуватимемо цей формат і надалі", - сказав Путін. За його словами, він "згоден з канцлеркою, що ми повинні використовувати всі інструменти, а там їх не так вже й багато, один з чинних - "нормандський формат".

Путін запевнив, що Росія працюватиме над цим питанням. "Питання тільки, коли, необхідно узгодити терміни, в якій послідовності проводитимемо консультації - удвох, утрьох, учотирьох", - пояснив Путін.

Нагадаємо, перша зустріч глав держав та урядів Росії, Німеччини, Франції та України в так званому "нормандському форматі" відбулася 6 червня 2014 року в містечку Бенувіль у Нормандії, що дало назву формату зустрічі. Згодом стали проводитися й зустрічі на рівні міністрів закордонних справ цих країн, де так само головною темою переговорів були пошуки політичного врегулювання для конфлікту в Україні.