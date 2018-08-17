Путін привезе на весілля Кнайссль козачий хор, критика в Австрії не вщухає

Російський президент Володимир Путін приїде на весілля австрійської міністерки закордонних справ Карін Кнайссль (Karin Kneissl) разом з 10-ма учасниками козачого хору. Про це у п'ятницю, 17 серпня, повідомили агенції dpa джерела в дипломатичних колах. Це нібито і буде подарунком шефа Кремля нареченим.

53-річна австрійська міністерка виходить заміж за 54-річного підприємця Вольфґанґа Майлінґера (Wolfgang Meilinger). На весіллі Кнайссль у суботу, 18 серпня, в Штирії гулятимуть щонайменше 100 гостей. Серед них будуть канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz) та віцеканцлер і голова правопопулістської Австрійської партії свободи (АПС) Гайнц-Крістіан Штрахе (Heinz-Christian Strache). Безпартійна Карін Кнайссль увійшла до складу уряду за квотою дружньої до Росії АПС.

Міністерка запросила Путіна на своє весілля під час останнього візиту президента РФ до Австрії на початку червня. Той тоді "прийняв з радістю" запрошення. За інформацією, опублікованою в австрійському виданні Österreich, для весільного святкування зарезервований ресторан Gasthaus Tscheppe, розташований у виноробному районі. Очікується, що Путін прибуде до місця святкувань о 13:30 гелікоптером з Граца. А вже за кілька годин російський президент вирушить до Берліна на зустріч з Меркель.

Критика в Австрії не вщухає

Несподіване запрошення Володимира Путіна на весілля Кнайссль й далі продовжують критикувати в Австрії. Колишній канцлер Австрії Франц Враніцкі в інтерв'ю німецькому виданню Bild зазначив, що це "дуже дивний вчинок, який не пасує до концепції країни: як з точки зору внутрішньої та зовнішньої політики, так і в суспільно-політичному плані", цитує dpa.

Депутат парламенту від опозиційної Соціал-демократичній партії Австрії Андреас Шидер (Andreas Schieder) висловив сумнів, що Австрія, яка нині головує в ЄС, може претендувати на роль "чесного посередника" в налагоджені діалогу між Росією та Євросоюзом, тоді як "міністерка закордонних справ та канцлер Австрії настільки очевидно прихильні до однієї сторони", інформує AFP.

Інша депутатка від соціал-демократів Евелін Реґнер (Evelyn Regner) заявила, що запрошення Путіна на весілля очільниці закордонного відомства країни створює "ганебний" імідж Австрії серед її партнерів по ЄС. Реґнер назвала запрошення Путіна "провокацією європейських масштабів".

Представники партії Зелених закликали до відставки Кнайссль, заявивши, що "Путін - найбільш агресивний ворог ЄС у питаннях зовнішньої політики".