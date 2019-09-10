 Профільний комітет Ради рекомендує відправити у відставку всіх членів ЦВК | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.09.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Профільний комітет Ради рекомендує відправити у відставку всіх членів ЦВК

Профільний комітет Верховної Ради рекомендує підтримати подання президента України про відставку ЦВК. Натомість голова ЦВК назвала такими, що не відповідають дійсності, заяви, що комісія політично заангажована.

Верховна Рада України

Верховна Рада України

Парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує Верховній Раді підтримати подання президента України про дострокове припинення повноважень усіх членів Центральної виборчої комісії (ЦВК).

Таке рішення члени комітету ухвалили на засіданні в середу, 11 вересня, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

Саме подання президента надійшло до ВР раніше.

Перший віце-спікер парламенту, представник президента у ВР Руслан Стефанчук, представляючи ініціативу глави держави на засіданні комітету, зазначив, що для ухвалення рішення Верховної Ради про відставку всього складу ЦВК необхідно 300 голосів народних депутатів. За його словами, діяльність нинішнього складу ЦВК супроводжується низкою неоднозначних рішень і дій.  

Як заявила заступниця голови комітету, представниця "Слуги народу" Аліна Загоруйко, мотивація цього подання містить зокрема такі аспекти, як бездіяльність ЦВК під час реєстрації кандидатів у народні депутати, а також упередження членів ЦВК та дії всупереч виборчому законодавству. Крім того, в поданні як аргумент наводиться 28 ухвал судів про скасування рішень ЦВК. Ці судові ухвали так само визнавали дії ЦВК протиправними, наголосили в профільному комітеті, передає агенція "Українські новини".

Натомість голова ЦВК Тетяна Сліпачук стверджує, що відомство під її керівництвом працювало незалежно. "Центральна виборча комісія була абсолютно незалежна та рівновіддалена від усіх політичних сил", - сказала керівниця ЦВК. Вона також заявила, що політичне рішення про звільнення всіх членів ЦВК ставить під сумнів легітимність виборчих процесів, проведених нинішнім складом комісії. За словами Сліпачук, міжнародні спостерігачі, які стежили за виборами, констатували, що багато проблем, з якими мала справу комісія, є проблемами виборчого законодавства і свавілля в судовій практиці.

 

 

Раніше у фракції "Слуга народу" заявляли, що Верховна Рада зможе розглянути у четвер подання президента Володимира Зеленського про відставку членів ЦВК, якщо відповідне рішення підтримає профільний комітет.

  • Літня жінка отримує бюлетень для голосування

    День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам

    Проголосувала майже половина виборців

    Правом віддати голоси на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня скористались майже 50 відсотків виборців, повідомила Центральна виборча комісія. Це найнижча явка на парламентських виборах за останні 13 років.

  • Собака на виборчій дільниці

    День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам

    На виборах не обійшлось без курйозів

    У Львові 94-річна жінка порвала бюлетень і намагалася його з'їсти, у Миколаївській області чоловік, проявивши свою "позицію", вийшов з кабінки повністю голий. А у Дніпропетровській області біля виборчої дільниці торгували пиріжками по п'ять копійок.

  • У штабі партії Європейьска солідарність

    День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам

    Канапки та напої в штабах

    В очікуванні результатів голосування у штабах партій пригощали напоями та канапками. Штаб "Слуги народу" розташувався у виставковому центрі "Парковий", "Голосу" - у концертному клубі "Стереоплаза", "Опозиционної платформи - За життя" у бізнес-центрі "Парус", а "Європейської солідарності" - просто неба у дворі партійного офісу (на фото).

  • Володимир Зеленський під час оголошення результатів екзитполів

    День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам

    Партія "Слуга народу" вирвалась далеко вперед

    "73 відсотки були б кращими, але ми дуже вдячні за велику довіру до нашої партії", - заявив після оголошення результатів перших екзитполів президент України Володимир Зеленський. За цими даними, "Слуга народу", яку очолює Дмитро Разумков, взяла 44,2 відсотка голосів виборців.

  • Лідери Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко та Віктор Медведчук

    День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам

    До Верховної Ради проходять колишні "регіонали"

    "Опозиційну платформу - За життя", згідно з даними екзитполів, підтримали понад 11 відсотків виборців. Відразу після виборів голова політради партії Віктор Медведчук (праворуч) звинуватив колишніх колег з "Партії регіонів" у порушеннях. Він закинув "Опозиційному блоку" поширення відео, у якому перший номер ОП-ЗЖ Юрій Бойко (ц) нібито закликає голосувати за конкурентів.

  • У штабі Європейської солідарності

    День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам

    Партія експрезидента - "основна мішень" на виборах

    Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав усі партії, які проходять до парламенту, відмежуватися від проросійських політсил, яких назвав "путінськими маріонетками". "Ми були основною мішенню на цих виборах", - сказав Порошенко, коментуючи результати "Європейська солідарність", якій екзитполи дають 8,8 відсотка голосів виборців.

  • Юлія Тимошенко

    День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам

    Юлія Тимошенко з "Батьківщиною" знов у Раді

    Партія "Батьківщина" не претендує на якісь посади, заявила її лідерка Юлія Тимошенко, хоча раніше не приховувала свій намір очолити новий український уряд. Поки що жодна з партій, які ймовірно долають 5-відсотковий бар'єр, не запропонувала "Батьківщині" співпрацю.

  • Лідер Голосу Святослав Вакарчук

    День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам

    Святослава Вакарчука не підвів "Голос"

    А от лідер групи "Океан Ельзи" Святославу Вакарчуку співпрацю в парламенті пропонують і "Слуга народу", і "ЄС". Він сам не вперше проходить до Верховної Ради, але вперше - з власною політичною партією. У ній вже заявляють, що бачили б свого лідера на посаді прем'єр-міністра. За даними екзитполів "Голосу" здобув 6,5 відсотка голосів виборців.

    Автор: Олена Губар


DW.COM

ЦВК завершила реєстрацію депутатів, серед останніх - Порошенко та Вакарчук

Центральна виборча комісія зареєструвала ще 29 депутатів, серед яких Петро Порошенко та Святослав Вакарчук, та завершила реєстрацію. Загальна кількість зареєстрованих народних обранців - 424. (28.08.2019)  

Зеленський вніс до Ради подання про звільнення членів ЦВК

У "Слузі народу" кажуть, що підставою для звільнення членів ЦВК є порушення під час минулої парламентської виборчої кампанії, в тому числі й зафіксовані факти бездіяльності Центрвиборчкому. (10.09.2019)  

"Слуга народу" через суд виборює депутатський мандат від Черкащини

Верховний суд України повторно скасував протокол ЦВК про результати виборів в 198 окрузі Черкаської області за позовом кандидатки від "Слуги народу" Наталії Дьяченко. (26.08.2019)  

День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам

Майже 50 відсотків виборців віддали голоси за партії та своїх кандидатів в народні депутати на позачергових виборах до парламенту, які відбулись 21 липня. Як минув день виборів - у фотодобірці DW. (21.07.2019)  

Також за темою

Ukraine Präsident Wolodymyr Selenskyj

Зеленський вніс до Ради подання про звільнення членів ЦВК 10.09.2019

У "Слузі народу" кажуть, що підставою для звільнення членів ЦВК є порушення під час минулої парламентської виборчої кампанії, в тому числі й зафіксовані факти бездіяльності Центрвиборчкому.

Ukraine Kiew | Erste Sitzung des neu gewählten Parlament mit Volodymyr Zelenskiy

Верховна Рада України скасувала депутатську недоторканність 03.09.2019

Під час голосування в другому читанні законопроєкт про скасування депутатської недоторканності підтримали 373 народні обранці. Перед голосуванням до законодавців звернувся президент Володимир Зеленський.

Ukraine Parlamentswahlen

"Слуга народу" оскаржує результати виборів у деяких округах 26.07.2019

У партії "Слуга народу" вказують на низку порушень під час голосування та підрахунку голосів на окремих виборчих округах та оскаржують офіційні результати.

Реклама

Докладно

Штаб-квартира Єврокомісії в Брюсселі

Майбутній склад Єврокомісії та Україна

Чи вдасться Києву збудувати діалог з новими єврокомісарами - експерти висловлюють обережний оптимізм.  

Дмитро Кулеба

Кулеба: Україна зосередиться на економічній інтеграції до ЄС

Йдеться про інтеграцію до енергетичного союзу та цифрового ринку, а також "промисловий безвіз", розповів Кулеба.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  