Профільний комітет Ради рекомендує відправити у відставку всіх членів ЦВК

Парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує Верховній Раді підтримати подання президента України про дострокове припинення повноважень усіх членів Центральної виборчої комісії (ЦВК).

Таке рішення члени комітету ухвалили на засіданні в середу, 11 вересня, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

Саме подання президента надійшло до ВР раніше.

Перший віце-спікер парламенту, представник президента у ВР Руслан Стефанчук, представляючи ініціативу глави держави на засіданні комітету, зазначив, що для ухвалення рішення Верховної Ради про відставку всього складу ЦВК необхідно 300 голосів народних депутатів. За його словами, діяльність нинішнього складу ЦВК супроводжується низкою неоднозначних рішень і дій.

Як заявила заступниця голови комітету, представниця "Слуги народу" Аліна Загоруйко, мотивація цього подання містить зокрема такі аспекти, як бездіяльність ЦВК під час реєстрації кандидатів у народні депутати, а також упередження членів ЦВК та дії всупереч виборчому законодавству. Крім того, в поданні як аргумент наводиться 28 ухвал судів про скасування рішень ЦВК. Ці судові ухвали так само визнавали дії ЦВК протиправними, наголосили в профільному комітеті, передає агенція "Українські новини".

Натомість голова ЦВК Тетяна Сліпачук стверджує, що відомство під її керівництвом працювало незалежно. "Центральна виборча комісія була абсолютно незалежна та рівновіддалена від усіх політичних сил", - сказала керівниця ЦВК. Вона також заявила, що політичне рішення про звільнення всіх членів ЦВК ставить під сумнів легітимність виборчих процесів, проведених нинішнім складом комісії. За словами Сліпачук, міжнародні спостерігачі, які стежили за виборами, констатували, що багато проблем, з якими мала справу комісія, є проблемами виборчого законодавства і свавілля в судовій практиці.

Раніше у фракції "Слуга народу" заявляли, що Верховна Рада зможе розглянути у четвер подання президента Володимира Зеленського про відставку членів ЦВК, якщо відповідне рішення підтримає профільний комітет.