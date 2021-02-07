Проти демонстрантів у М'янмі застосували водомети і гумові кулі

У М'янмі четвертий день поспіль продовжуються протести проти військового перевороту. У вівторок, 9 лютого, знову тисячі протестувальників вийшли на вулиці Янгона та інших міст країни.

Поліція вперше від початку протестів застосувала силу проти демонстрантів. Протестувальників намагалися розігнати за допомогою сльозогінного газу, водометів і пострілів гумовими кулями.

Кілька учасників протесту були поранені, щонайменше одна дівчина перебуває у критичному стані, бо гумова куля потрапила їй у голову, повідомляє агентство dpa з посиланням на місцеві ЗМІ. Також повідомляється про арешти протестувальників, однак їхня кількість наразі невідома.

Протестувальники виступають проти військового перевороту

Як повідомлялося, 1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року.

Колишній генерал та донині віцепрезидент М'їн Све тепер виконуватиме роль перехідного глави держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки триватиме надзвичайний стан, саме він буде найголовнішою особою держави.

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М'їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків.