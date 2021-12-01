Активіста-противника вакцинації Остапа Стахіва випустили з СІЗО під заставу

Засновника громадської організації "Права людини", яка проводила мітинги противників обов'язкової вакцинації, Остапа Стахіва звільнили із СІЗО у Львові після внесення застави у майже один мільйон гривень. Про це у середу, 1 грудня, повідомив його адвокат Михайло Магарський.

"Ми це зробили. Ми - це Остап, це ті молоді дівчата і хлопці Остапові, які не боялись кгбістів, які знають добре свої права, які продовжують ловити спецслужби на фальсифікаціях доказів. Моя подяка всім, хто допомагав і підтримував. Перемога буде за нами", - написав Магарський у Facebook.

Як зазначив Стахів, після виходу зі слідчого ізолятора він поїде додому, візьме потрібні речі і потім вирушить до Львівської обласної психіатричної лікарні, де пробуде до 30 днів. За рішенням суду там він має пройти судово-психіатричну експертизу. "Я буду з телефоном і зможу виходити на вулицю", - сказав він у відео, опублікованому на сторінках організації "Права людини" у соцмережах.

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Нагадаємо, 16 листопада СБУ повідомила Остапу Стахіву про підозру у вчиненні дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. 18 листопада суд у Львові визначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці з правом внесення застави розміром у майже мільйон гривень. Після цього, 24 листопада, у Києві кілька тисяч людей пройшли ходою від урядового кварталу до будівлі Служби безпеки України з вимогою, зокрема, звільнити з-під варти Стахіва.