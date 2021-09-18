Протести проти коронавірусних обмежень в Австралії: поліція затримала понад 200 людей

Під час протестів противників жорсткого локдауну, запровадженого через коронавірус, в австралійському Мельбурні в суботу, 18 вересня, сталися сутички між поліцією та демонстрантами. У результаті 235 людей затримані, повідомляє агенція dpa з посиланням на місцеві ЗМІ. Як зазначається, 10 поліцейських були поранені, шестеро з них були доправлені до лікарні.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, у протесті взяли участь близько 700 людей, багато з них не вдягали медичних масок. В охороні правопорядку були задіяні дві тисячі поліцейських. Для розгону демонстрантів, як зазначається, вони застосували сльозогінний газ.

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"Сьогодні ми побачили групу протестувальників, які зібралися не для того, щоб відстоювати свої свободи, а просто щоб вступити в сутички з поліцією", - наводять ЗМІ слова начальника поліції штату Вікторія Марка Галліота. Як зазначається, поліція зробила зусилля для того, щоб обмежити доступ демонстрантів до центру міста, щоб уникнути інцидентів. Тоді учасники маршу перемістилися в інші райони міста.

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Під час демонстрації в центрі міста не їздив громадський транспорт, були перекриті вулиці. Протести пройшли також в інших австралійський містах, зокрема у Сіднеї та Брисбені.

Протести в містах Австралії спалахнули на тлі продовження там вкрай суворого режиму локдауну. Так, в Мельбурні діє вже шостий за рахунком режим карантинних обмежень з початку пандемії. У Сіднеї локдаун триває вже понад два місяці. Раніше влада Австралії успішно справлялися зі стримуванням коронавірусу, зокрема, завдяки суворим локдаунам та закритим зовнішнім кордонам. Однак тепер це вдається складніше, зокрема, через поширення більш заразного дельта-варіанту коронавірусу. Всього в Австралії з початку пандемії COVID-19 виявили 84 тисячі заражень, більше 1,1 тисячі інфікованих померли.