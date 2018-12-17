 Протести по п′ятницях: школярі стурбовані змінами клімату | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 15.03.2019

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Європа

Протести по п'ятницях: школярі стурбовані змінами клімату

Світ здивували масові протести школярів. Тим часом екологічний рух Fridays for Future планує чергові акції з рекордним числом учасників. Подробиці - у DW.

Протести школярів за захист клімату

Протести школярів за захист клімату в Гамбурзі

15 березня школярі в майже 100 країнах світу вийдуть на загальну акцію на захист клімату. На цей день заплановано понад 1300 демонстрацій, у Німеччині вони пройдуть щонайменше в 150 містах та населених пунктах. Акція стане кульмінацією протестів проти зміни клімату, які проводяться щоп'ятниці рухом Fridays for Future ("П'ятниці заради майбутнього". - Ред.). Мета - закликати уряди різних країн активніше боротися зі змінами клімату.

Молоде покоління хоче впливати на політику

За словами одного з організаторів протестів у федеральній землі Бранденбург Вінсента Бартолейна (Vincent Bartolain), всі учасники протесту розділилися по групах, кожна з яких планує діяти в певному місці. Але весь інформаційний матеріал вони отримають із центрального організаційного комітету, що відповідає за акції по всій країні.

Це флаєри, стікери і плакати, виготовлені переважно на папері зі вторинної сировини, в друкарнях, які дотримуються екологічних стандартів. На плакатах написи такого змісту: "Планети "Б" не існує", "Прогули в школі можна пережити, а зміни клімату - ні", "Марш зараз або потоп потім",  розповідає DW Бартолейн.

Акція Fridays for Future в Лондоні

Акція Fridays for Future в Лондоні

За його словами, щоб покрити витрати на друковану продукцію, техніку і логістику, організатори акції оголосили збір коштів. Але переважна частина отриманих коштів надійшла з приватних джерел. Коли Бартолейна запитують про те, що змусило школярів і студентів брати участь у Fridays for Future, він з подивом та неприхованим роздратуванням відповідає: "Ми хочемо впливати на політику, щоб не лунали лише порожні обіцянки, а терміни їхнього виконання не переносилися весь час".

Як школярі шукають підтримки

18-річний Вінсент Бартолейн є членом партії Зелених та одним з кандидатів на виборах у ландтаг Бранденбурга, заплановані на 1 вересня. Він представляє нове покоління німців, які більше цікавляться політикою, ніж їхні попередники.

Яскравим взірцем для нового покоління активістів екологічного руху є шведська школярка Грета Тунберг, яка бореться проти змін клімату. Впродовж кількох місяців 16-річна дівчина кожної п'ятниці замість уроків у школі виходить на пікет із захисту клімату. Одне з американських видань внесло цю дівчину з синдромом Аспергера в список 25 найвпливовіших підлітків 2018 року.

Шведська школярка Грета Тунберг

Шведська школярка Грета Тунберг своїми протестами спричинила глобальний рух

Єдність завдяки соцмережам та інтернету

До акцій Грети Тунберг приєдналися тисячі школярів по всьому світу. Замість того, щоб по п'ятницях відвідувати заняття в школах, вони переважно перед будівлями парламентів проводять демонстрації під девізом Fridays for Future. Те, що починалося з одиничного пікету, переросло в цілий глобальний протестний рух.

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Тільки в Німеччині існує 155 таких груп. Про свої акції учасники екологічного руху розповідають в соцмережах Facebook, Instagram, Twitter і на різних платформах в інтернеті, в тому числі Reddit і Flickr. Рух має свій канал на Youtube. На Soundcloud та Spotify - подкасти.

Усі новини на тему захисту клімату або організаційні питання обговорюються й вирішуються одразу завдяки новим можливостям онлайн-комунікації. Рух, котрий розпочався як спонтанна ініціатива знизу, отримує дедалі більшу підтримку. "З плином часу нас стали підтримувати різні організації та спільноти", - ділиться Вінсент Бартолейн.

Протести школярів - тема політичних дебатів

12 тисяч науковців з Німеччини, Австрії та Швейцарії підписали петицію на підтримку цього екологічного руху. У документі зазначається, що в цих трьох країнах вживають замало заходів для захисту клімату та довкілля в багатьох аспектах, тож виступи школярів цілком обґрунтовані. Щоб зберегти планету, потрібно діяти зараз, наголошується в петиції.

Один з її підписантів - Фолькер Кашинґ (Volker Quasching) з берлінської Вищої школи техніки і економіки. Він зазначає, що багато політиків, які не мають уявлення про масштаб проблеми, вже закликали учнів повернутися за парти, а не протестувати.

"Тому ми зараз тут, - наголосив Кашинґ на прес-конференції в Берліні. - Ми професіонали. І ми кажемо, що молодь має рацію. Крім того, брати участь в протестах замість того, щоб йти до школи - сміливий вчинок". Фолькер Кашинґ, як і решта вчених, котрі підписали петицію, закликає політиків виконати вимоги школярів. Таким чином вчені відреагували і на політичні дебати про те, чи повинні школярі взагалі брати участь в акціях протесту.

Натомість міністерка освіти ФРН Анья Карлічек (Anja Karliczek) виступила з критикою на адресу школярів, які протестують. А праві популісти з партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) назвали протести "використанням дітей у політичних цілях".

Тим часом, крім політичних дебатів на цю тему, учасники шкільних акцій протесту отримують і сповнені ненависті й образ послання в мережі. На сайті руху Fridays for Future повідомляється про регулярні "погрози і образи", що надходять як на адресу руху, так і тих осіб, котрі його представляють. Попри це організатори Fridays for Future не мають наміру здаватися. "У будь-якому разі ми будемо йти цим шляхом і далі", - запевняють вони на своєму сайті.

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Протести школярів за захист клімату

Школярі протестують проти змін клімату

Рух Fridays for Future планує чергові акції з рекордним числом учасників.  

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