Протести по п'ятницях: школярі стурбовані змінами клімату

Світ здивували масові протести школярів. Тим часом екологічний рух Fridays for Future планує чергові акції з рекордним числом учасників. Подробиці - у DW.
15 березня школярі в майже 100 країнах світу вийдуть на загальну акцію на захист клімату. На цей день заплановано понад 1300 демонстрацій, у Німеччині вони пройдуть щонайменше в 150 містах та населених пунктах. Акція стане кульмінацією протестів проти зміни клімату, які проводяться щоп'ятниці рухом Fridays for Future ("П'ятниці заради майбутнього". - Ред.). Мета - закликати уряди різних країн активніше боротися зі змінами клімату.
Молоде покоління хоче впливати на політику
За словами одного з організаторів протестів у федеральній землі Бранденбург Вінсента Бартолейна (Vincent Bartolain), всі учасники протесту розділилися по групах, кожна з яких планує діяти в певному місці. Але весь інформаційний матеріал вони отримають із центрального організаційного комітету, що відповідає за акції по всій країні.
Це флаєри, стікери і плакати, виготовлені переважно на папері зі вторинної сировини, в друкарнях, які дотримуються екологічних стандартів. На плакатах написи такого змісту: "Планети "Б" не існує", "Прогули в школі можна пережити, а зміни клімату - ні", "Марш зараз або потоп потім", розповідає DW Бартолейн.
За його словами, щоб покрити витрати на друковану продукцію, техніку і логістику, організатори акції оголосили збір коштів. Але переважна частина отриманих коштів надійшла з приватних джерел. Коли Бартолейна запитують про те, що змусило школярів і студентів брати участь у Fridays for Future, він з подивом та неприхованим роздратуванням відповідає: "Ми хочемо впливати на політику, щоб не лунали лише порожні обіцянки, а терміни їхнього виконання не переносилися весь час".
Як школярі шукають підтримки
18-річний Вінсент Бартолейн є членом партії Зелених та одним з кандидатів на виборах у ландтаг Бранденбурга, заплановані на 1 вересня. Він представляє нове покоління німців, які більше цікавляться політикою, ніж їхні попередники.
Яскравим взірцем для нового покоління активістів екологічного руху є шведська школярка Грета Тунберг, яка бореться проти змін клімату. Впродовж кількох місяців 16-річна дівчина кожної п'ятниці замість уроків у школі виходить на пікет із захисту клімату. Одне з американських видань внесло цю дівчину з синдромом Аспергера в список 25 найвпливовіших підлітків 2018 року.
Єдність завдяки соцмережам та інтернету
До акцій Грети Тунберг приєдналися тисячі школярів по всьому світу. Замість того, щоб по п'ятницях відвідувати заняття в школах, вони переважно перед будівлями парламентів проводять демонстрації під девізом Fridays for Future. Те, що починалося з одиничного пікету, переросло в цілий глобальний протестний рух.
Тільки в Німеччині існує 155 таких груп. Про свої акції учасники екологічного руху розповідають в соцмережах Facebook, Instagram, Twitter і на різних платформах в інтернеті, в тому числі Reddit і Flickr. Рух має свій канал на Youtube. На Soundcloud та Spotify - подкасти.
Усі новини на тему захисту клімату або організаційні питання обговорюються й вирішуються одразу завдяки новим можливостям онлайн-комунікації. Рух, котрий розпочався як спонтанна ініціатива знизу, отримує дедалі більшу підтримку. "З плином часу нас стали підтримувати різні організації та спільноти", - ділиться Вінсент Бартолейн.
Протести школярів - тема політичних дебатів
12 тисяч науковців з Німеччини, Австрії та Швейцарії підписали петицію на підтримку цього екологічного руху. У документі зазначається, що в цих трьох країнах вживають замало заходів для захисту клімату та довкілля в багатьох аспектах, тож виступи школярів цілком обґрунтовані. Щоб зберегти планету, потрібно діяти зараз, наголошується в петиції.
Один з її підписантів - Фолькер Кашинґ (Volker Quasching) з берлінської Вищої школи техніки і економіки. Він зазначає, що багато політиків, які не мають уявлення про масштаб проблеми, вже закликали учнів повернутися за парти, а не протестувати.
"Тому ми зараз тут, - наголосив Кашинґ на прес-конференції в Берліні. - Ми професіонали. І ми кажемо, що молодь має рацію. Крім того, брати участь в протестах замість того, щоб йти до школи - сміливий вчинок". Фолькер Кашинґ, як і решта вчених, котрі підписали петицію, закликає політиків виконати вимоги школярів. Таким чином вчені відреагували і на політичні дебати про те, чи повинні школярі взагалі брати участь в акціях протесту.
Натомість міністерка освіти ФРН Анья Карлічек (Anja Karliczek) виступила з критикою на адресу школярів, які протестують. А праві популісти з партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) назвали протести "використанням дітей у політичних цілях".
Тим часом, крім політичних дебатів на цю тему, учасники шкільних акцій протесту отримують і сповнені ненависті й образ послання в мережі. На сайті руху Fridays for Future повідомляється про регулярні "погрози і образи", що надходять як на адресу руху, так і тих осіб, котрі його представляють. Попри це організатори Fridays for Future не мають наміру здаватися. "У будь-якому разі ми будемо йти цим шляхом і далі", - запевняють вони на своєму сайті.