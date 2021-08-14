Протести - відкрита реакція на суспільну ситуацію, відкрита демонстрація невдоволення.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "протести в Україні". До найбільших протестів в новітній історії України належать протести 2013/2014 років, які переросли в Революцію гідності, та протести 2004 року, відомі як "помаранчева революція". Протести 2013/2014 років були викликані небажанням українського державного керівництва на чолі з Віктором Януковичем підписувати угоду про асоціацію з ЄС. Причиною протестів 2004 року стали фальсифікації на президентських виборах. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.