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Протести в Україні

Протести - відкрита реакція на суспільну ситуацію, відкрита демонстрація невдоволення.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "протести в Україні". До найбільших протестів в новітній історії України належать протести 2013/2014 років, які переросли в Революцію гідності, та протести 2004 року, відомі як "помаранчева революція". Протести 2013/2014 років були викликані небажанням українського державного керівництва на чолі з Віктором Януковичем підписувати угоду про асоціацію з ЄС. Причиною протестів 2004 року стали фальсифікації на президентських виборах. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Протести на Банковій: постраждали правоохоронці

Протести на Банковій: постраждали правоохоронці 14.08.2021

Під час протестів на Банковій в центрі Києва сталися сутички між мітингарями та правоохоронцями. Кілька правоохоронців отримали опіки очей та травми, відкрито кримінальне провадження.
Одному з організаторів акції біля Офісу президента оголошено підозру

Одному з організаторів акції біля Офісу президента оголошено підозру 23.03.2021

Кримінальне провадження щодо подій на акції протесту біля Офісу президента розслідують за підозрою у хуліганстві.
Коментар: З вибитих шибок шибеницю для несправедливості не побудуєш

Коментар: З вибитих шибок шибеницю для несправедливості не побудуєш 22.03.2021

Безлади біля Офісу президента є наслідком концентрованого відчаю протестувальників через неможливість впливу на владу. Але й реформи таким чином пришвидшити не вдасться, вважає Лариса Денисенко.
Безлади на Банковій: ОП оцінив збитки у два мільйони гривень

Безлади на Банковій: ОП оцінив збитки у два мільйони гривень 21.03.2021

За оцінкою Офісу президента України, збитки внаслідок заворушень під час акції на підтримку Сергій Стерненка на вулиці Банковій у Києві сягають двох мільйонів гривень.
Безлади під ОП: поліція відкрила кримінальне провадження

Безлади під ОП: поліція відкрила кримінальне провадження 21.03.2021

У поліції Києва відкрили кримінальне провадження за фактом заворушень біля Офісу президента України під час акції на підтримку Сергія Стерненка.
Коментар: Вирок Стерненку - вирок усій судовій системі України

Коментар: Вирок Стерненку - вирок усій судовій системі України 01.03.2021

Запит на справедливість, якої на двох Майданах вимагали українці, так і не був реалізований, вважає Сергій Руденко, оцінюючи справу одеського активіста Сергія Стерненка.
Зміна газопостачальника в Україні: місія можлива?

Зміна газопостачальника в Україні: місія можлива? 29.01.2021

Після протестів в Україні уряд тимчасово обмежив ціну на газ для населення. Але споживачі мають і в своїх руках механізм, як уникнути астрономічних сум у платіжках. Ним треба тільки скористатися.

СБУ заявила про викриття агента ФСБ на Херсонщині, що планував протести

СБУ заявила про викриття агента ФСБ на Херсонщині, що планував протести 23.01.2021

Викритий українською спецслужбою житель Херсонської області входить в агентурний апарат ФСБ РФ і так званого "МДБ ЛНР", стверджують у Службі безпеки України.
Криза медичних кадрів: чому українські медики покидають Україну?

Криза медичних кадрів: чому українські медики покидають Україну? 23.12.2020

Українські лікарі погрожують страйком після Нового року, якщо уряд не перегляне медичний бюджет на 2021 рік. Багато хто з медиків вже зараз серйозно замислився про виїзд на роботу за кордон.
Намети на Майдані Незалежності: як ФОПи борються проти фіскалізації

Намети на Майдані Незалежності: як ФОПи борються проти фіскалізації 16.12.2020

Українські підприємці з руху #saveФОП продовжують акцію протесту в центрі Києва. Чого вимагають протестувальники та які в них подальші плани, читайте у репортажі DW.
Акція SaveФОП: підприємці в Україні не хочуть відступати

Акція SaveФОП: підприємці в Україні не хочуть відступати 04.12.2020

Багатотисячна хода в центрі Києві, пікетування офісу президента й Верховної Ради - так завершився перший тиждень безстрокової акції підприємців SaveФОП з протестом проти посилення фіскальних вимог та карантинних заходів.
Конституційний надзвичайний стан: як у Берліні оцінюють конфлікт Зеленського та КСУ

"Конституційний надзвичайний стан": як у Берліні оцінюють конфлікт Зеленського та КСУ 05.11.2020

Німецькі політики й експерти наголошують на важливості боротьби з корупцією в Україні. При цьому вони закликають шукати вихід з конституційної кризи без порушення Конституції чи позбавлення незалежності судової влади.
Коментар: КCУ vs Зеленський - як Новачок для України

Коментар: КCУ vs Зеленський - як "Новачок" для України 02.11.2020

Одним розчерком пера нині можна відправити Україну в пекельний конституційний локдаун, в якому кожен подальший крок тих, хто вважає, що вирішує проблему, закручуватиме спіраль кризи ще крутіше, застерігає Олена Перепадя.
Експерт: Незалежність судової системи в Україні треба зміцнювати, а не послаблювати

Експерт: Незалежність судової системи в Україні треба зміцнювати, а не послаблювати 02.11.2020

Чому політичні рішення не можна застосувати навіть тоді, коли судді діють під впливом сторонніх інтересів, в інтерв'ю DW пояснив професор порівняльного конституційного права Франческо Палермо.
На порозі безправ'я. Чому шлях Зеленського у суперечці з КСУ є хибним

На порозі безправ'я. Чому шлях Зеленського у суперечці з КСУ є хибним 30.10.2020

Експерти та політики критикують шлях, вибраний Володимиром Зеленським для повернення е-декларування і відновлення повноважень НАЗК, та вказують, що законопроєкт президента загрожує правовим хаосом.
Коментар: Зеленський проти КС - Україна сповзає в глибоку кризу

Коментар: Зеленський проти КС - Україна сповзає в глибоку кризу 30.10.2020

Скасування Конституційним судом кримінальної відповідальності за недостовірне декларування майна спричинило правовий колапс. Країна повернулася в епоху Кучми, пише Сергій Руденко.
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