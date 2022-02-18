Протести в Казахстані

У січні 2022 року Казахстан сколихнули досі найбільші в країні протести. Вони були викликані стрибком цін на пальне. Невдоволення мас переросло в збройне протистояння із силовиками.

Невдоволення різким стрибком цін на зріджений газ, яким заправляють авто, за лічені дні перетворились у Казахстані на масові антиурядові протести, які переросли в збройні сутички з правоохоронцями. Ці події стали найбільшою кризою для президента Касима-Жомарта Токаєва, котрий у 2019 році змінив на президентській посаді багаторічного державного лідера Нурсултана Назарбаєва. 81-річний Назарбаєв й надалі має статус єлбаси (глави народу), хоча з посади голови Ради безпеки Токаєв його усунув. Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на всій території країни. Протестувальників він назвав "терористами" і звернувся по допомогу до Організації Договору з колективної безпеки (ОДКБ), до складу якої входять, крім Казахстану, також Росія, Білорусь, Вірменія, Таджикистан та Киргизстан.