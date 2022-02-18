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Протести в Казахстані

У січні 2022 року Казахстан сколихнули досі найбільші в країні протести. Вони були викликані стрибком цін на пальне. Невдоволення мас переросло в збройне протистояння із силовиками.

Невдоволення різким стрибком цін на зріджений газ, яким заправляють авто, за лічені дні перетворились у Казахстані на масові антиурядові протести, які переросли в збройні сутички з правоохоронцями. Ці події стали найбільшою кризою для президента Касима-Жомарта Токаєва, котрий у 2019 році змінив на президентській посаді багаторічного державного лідера Нурсултана Назарбаєва. 81-річний Назарбаєв й надалі має статус єлбаси (глави народу), хоча з посади голови Ради безпеки Токаєв його усунув. Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на всій території країни. Протестувальників він назвав "терористами" і звернувся по допомогу до Організації Договору з колективної безпеки (ОДКБ), до складу якої входять, крім Казахстану, також Росія, Білорусь, Вірменія, Таджикистан та Киргизстан.

У Німеччині закликають конфіскувати нерухомість Назарбаєва у Баден-Бадені

У Німеччині закликають конфіскувати нерухомість Назарбаєва у Баден-Бадені 18.02.2022

У Ландтазі Баден-Вюртемберга вимагають від уряду реакції на статтю DW про елітну нерухомість сім'ї Назарбаєва. Серед вимог - конфіскація пам'ятки національного значення.
Палаци сім'ї Назарбаєвих. Про що у Баден-Бадені не говорять уголос

Палаци сім'ї Назарбаєвих. Про що у Баден-Бадені не говорять уголос 11.02.2022

Дочка і зять експрезидента Казахстану Назарбаєва, а також пов'язані з ними фірми володіють нерухомістю у ФРН, в яку було вкладено понад сто мільйонів євро. Про розкіш, яку не афішували, - у розслідуванні DW.
Нурсултана Назарбаєва офіційно позбавили впливу на політику Казахстану

Нурсултана Назарбаєва офіційно позбавили впливу на політику Казахстану 07.02.2022

Влада Казахстану більше не зобов'язана узгоджувати з першим президентом країни основні напрямки її політики. Відповідний закон підписав президент Касим-Жомарт Токаєв.
Активіста Наримбаєва затримали в Алмати після повернення з України

Активіста Наримбаєва затримали в Алмати після повернення з України 06.02.2022

Активіст і блогер Єрмек Наримбаєв протягом шести років жив в Україні. В Казахстані його затримали за старою кримінальною справою.
Протести у Казахстані: президент Токаєв відмовився від міжнародного розслідування

Протести у Казахстані: президент Токаєв відмовився від міжнародного розслідування 29.01.2022

Президент Касим-Жомарт Токаєв називає ухвалену Європарламентом резолюцію щодо Казахстану необ'єктивною та вважає, що країна самостійно впорається із розслідуваннями заворушень.
Назарбаєв поступився головуванням у правлячій партії Нур Отан

Назарбаєв поступився головуванням у правлячій партії "Нур Отан" 28.01.2022

Після пропозиції Нурсултана Назарбаєва делегати позачергового з’їзду підтримали кандидатуру президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва на посаду голови партії "Нур Отан".
Парламент Казахстану скасував довічне головування Назарбаєва у Радбезі

Парламент Казахстану скасував довічне головування Назарбаєва у Радбезі 27.01.2022

Меджліс та Сенат Казахстану ухвалили скасування довічного головування першого президента країни Нурсултана Назарбаєва у Раді безпеки та Асамблеї народу Казахстану (АНК).

У Казахстані завершилася операція ОДКБ

У Казахстані завершилася операція ОДКБ 19.01.2022

Командувач угрупуванням ОКДБ Андрій Сердюков ствердужє, що "миротворці впоралися з поставленим завданням, і не було допущено жодної провокації". Загалом у Казахстан було направлено 2030 військових та 250 одиниць техніки.
У Казахстані затримали чиновників через ріст цін на газ

У Казахстані затримали чиновників через ріст цін на газ 15.01.2022

У Казахстані затримали низку чиновників, яких вважають причетними до зростання цін на скраплений газ, що стало приводом до масштабних протестів.
У Казахстані почалося виведення військ ОДКБ

У Казахстані почалося виведення військ ОДКБ 13.01.2022

Як повідомило міноборони РФ, військовослужбовці ОДКБ готують техніку для завантаження в російські літаки та збираються повертатися у місця постійної дислокації.
Казахстан: міжнародний аеропорт Алмати відновив роботу

Казахстан: міжнародний аеропорт Алмати відновив роботу 13.01.2022

Аеропорт Алмати після скоєного під час масових протестів нападу відновив роботу і вже прийняв перший міжнародний рейс з Туреччини.
Новий уряд Казахстану: більшість міністрів зберегли посади

Новий уряд Казахстану: більшість міністрів зберегли посади 11.01.2022

Президент Казахстану покладав особливу провину через протести в країні на уряд, проте призначив лише сім нових членів кабінету міністрів із 21.
Ексбанкір-утікач Аблязов: Протести в Казахстані поновляться

Ексбанкір-утікач Аблязов: Протести в Казахстані поновляться 11.01.2022

Лідер "Демократичного вибору Казахстану" Мухтар Аблязов стверджує, що його рух координує протести в країні. Він вважає, що якщо війська ОДКБ не залишать Казахстан, протести відновляться.

Як криза у Казахстані може вплинути на світовий енергетичний ринок

Як криза у Казахстані може вплинути на світовий енергетичний ринок 10.01.2022

Казахстан є найбільшим у світі експортером урану та входить до числа провідних виробників нафти та вугілля. Хаос, що утворився в країні останніми днями, вже позначився на світових енергетичних ринках. Які прогнози?
СБУ завітала до казахських опозиціонерів у Києві

СБУ завітала до казахських опозиціонерів у Києві 10.01.2022

Двоє активістів руху "Демократичний вибір Казахстану" обвинувачують СБУ в нападі й погрозах депортацією за координацію протестів на батьківщині. Спецслужба говорить про "ознаки можливого незаконного перебування".
МЗС України вперше офіційно засудило насильство в Казахстані

МЗС України вперше офіційно засудило насильство в Казахстані 10.01.2022

Міністерство закордонних справ України уважно слідкує за подіями в Казахстані та засуджує насильство, яке призвело до численних жертв, йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

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