Прокуратура додатково арештувала акції "Мотор Січі" - Ярославський

Президент української бізнес-групи DCH Олександр Ярославський заявив, що прокуратура наклала додатковий арешт на акції підприємства "Мотор Січ". За його словами, це сталося після того, як китайські інвестори разом з DCH подали заявку до Антимонопольного комітету України (АМКУ) щодо купівлі акцій компанії. Про це йдеться у заяві Ярославського, оприлюдненій у п'ятницю, 7 серпня, на сайті DCH.

Також він повідомив, що у цій справі з'явилося обвинувачення у "державній зраді". "Вчора, після того китайські інвестори підприємства оприлюднили інформацію про спільну з DCH заявку в АМКУ в рамках обов'язкового розкриття інформації на Шанхайській біржі, прокуратура додатково наклала арешт на акції та докваліфікувала формулювання обвинувачення до "державної зради", - заявив Ярославський.

"Зрозуміло, що правоохоронні органи повинні стежити за дотриманням законності, але виникає запитання: хто конкретно в цій ситуації державний зрадник?", - продовжив Ярославський.

Він також заявив про "силовий тиск" на співробітників АМКУ "з метою перешкодити реалізації наших домовленостей з китайськими партнерами та перешкодити їм, законним акціонерам підприємства, розпоряджатися своєю власністю".

Бізнесмен закликав президента України Володимира Зеленського втрутитися в цю ситуацію. Крім того, Ярославський пообіцяв "збереження та розвиток наявної виробничої бази підприємства, технологій, робочих місць, прав інтелектуальної власності".

Зеленський закликав захистити інтереси держави

Напередодні президент України Зеленський закликав прем'єр-міністра Дениса Шмигаля разом з Радою нацбезпеки і оборони та Службою безпеки України захистити економічні інтереси держави. "Слід здійснити системну оцінку впливу на стан економічної безпеки держави приватизації або продажу корпоративних прав у статутному капіталі підприємств, (…) зокрема ПАТ "Мотор Січ", - повідомили в Офісі президента.

У відповідь секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що апарат Ради "вживає вичерпних заходів щодо … унеможливлення передачі в незаконний спосіб іншій державі українських оборонних технологій".

Перед цим китайська компанія Beijing Skyrizon і DCH Group спільно подали нову заяву в АМКУ про купівлю акцій "Мотор Січі". При цьому Beijing Skyrizon відкликала з комітету заяву, яку вона раніше подавала спільно з держконцерном "Укроборонпром".