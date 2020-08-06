 Прокуратура додатково арештувала акції ″Мотор Січі″ - Ярославський | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 07.08.2020

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Економіка

Прокуратура додатково арештувала акції "Мотор Січі" - Ярославський

Після того, китайська Beijing Skyrizon та група DCH Олександра Ярославського подали заявку до АМКУ про купівлю "Мотор Січі", її акції додатково арештували, заявив бізнесмен Ярославський.

Мотор Січ намагаються купити китайскі інвестори та Ярославський

"Мотор Січ" намагаються купити китайскі інвестори та Ярославський

Президент української бізнес-групи DCH Олександр Ярославський заявив, що прокуратура наклала додатковий арешт на акції підприємства "Мотор Січ". За його словами, це сталося після того, як китайські інвестори разом з DCH подали заявку до Антимонопольного комітету України (АМКУ) щодо купівлі акцій компанії. Про це йдеться у заяві Ярославського, оприлюдненій у п'ятницю, 7 серпня, на сайті DCH.

Також він повідомив, що у цій справі з'явилося обвинувачення у "державній зраді". "Вчора, після того китайські інвестори підприємства оприлюднили інформацію про спільну з DCH заявку в АМКУ в рамках обов'язкового розкриття інформації на Шанхайській біржі, прокуратура додатково наклала арешт на акції та докваліфікувала формулювання обвинувачення до "державної зради", - заявив Ярославський.

"Зрозуміло, що правоохоронні органи повинні стежити за дотриманням законності, але виникає запитання: хто конкретно в цій ситуації державний зрадник?", - продовжив Ярославський.

Він також заявив про "силовий тиск" на співробітників АМКУ "з метою перешкодити реалізації наших домовленостей з китайськими партнерами та перешкодити їм, законним акціонерам підприємства, розпоряджатися своєю власністю".

Бізнесмен закликав президента України Володимира Зеленського втрутитися в цю ситуацію. Крім того, Ярославський пообіцяв "збереження та розвиток наявної виробничої бази підприємства, технологій, робочих місць, прав інтелектуальної власності".

Зеленський закликав захистити інтереси держави

Напередодні президент України Зеленський закликав прем'єр-міністра Дениса Шмигаля разом з Радою нацбезпеки і оборони та Службою безпеки України захистити економічні інтереси держави. "Слід здійснити системну оцінку впливу на стан економічної безпеки держави приватизації або продажу корпоративних прав у статутному капіталі підприємств, (…) зокрема ПАТ "Мотор Січ", - повідомили в Офісі президента.

У відповідь секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що апарат Ради "вживає вичерпних заходів щодо … унеможливлення передачі в незаконний спосіб іншій державі українських оборонних технологій".

Перед цим китайська компанія Beijing Skyrizon і DCH Group спільно подали нову заяву в АМКУ про купівлю акцій "Мотор Січі". При цьому Beijing Skyrizon відкликала з комітету заяву, яку вона раніше подавала спільно з держконцерном "Укроборонпром".

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Докладно

Мотор Січ намагаються купити китайскі інвестори та Ярославський

Прокуратура арештувала акції "Мотор Січі" - Ярославський

У справі також з'явилося обвинувачення у "державній зраді", заявив український бізнесмен.  

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