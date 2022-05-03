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Продукти харчування - продукти, що їх споживає людина.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "продукти харчування". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Людей і авто на київських вулицях більшає, полиці супермаркетів заповнюються харчами, знову відкриваються продуктові ярмарки, починають працювати перукарні, кав'ярні та ресторани – Київ потроху повертається до життя.
Світове виробництво сиру стрімко зростає, і для багатьох це головна альтернатива, коли вони відмовляються від м’яса. Але молочні продукти та сир можуть мати такий же негативний вплив на довкілля, як і м’ясо. Ба навіть ще більший. То яка альтернатива?
Ціни на продукти харчування в Україні б'ють рекорди. Уряд вдався до державного регулювання цін, а тепер пропонують запровадити ще й "продуктові картки" для малозабезпечених. Що означає ця ідея і чи готова до неї держава?
Ціни на продукти харчування в Україні б'ють рекорди. Уряд вдався до державного регулювання цін, а тепер пропонують запровадити ще й "продуктові картки" для малозабезпечених. Що означає ця ідея і чи готова до неї держава?
Українські виробники хліба нарікають, що через зростання ціни на газ, сировину та інших витрат їхня діяльність стає збитковою. Крім того, хлібопекарі нарікають на надмірний експорт української пшениці. То наскільки здорожчає хліб для українських споживачів?