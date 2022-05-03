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Продукти харчування

Продукти харчування - продукти, що їх споживає людина.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "продукти харчування". Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Італія виділила 14 мільярдів євро на боротьбу зі зростанням цін

Італія виділила 14 мільярдів євро на боротьбу зі зростанням цін 03.05.2022

Громадяни отримають одноразові виплати, а компанії з енергоємним виробництвом - податкові послаблення. Раніше влада знизила податок на бензин на 30 центів за літр.
СОТ: Війна в Україні знизить ріст світової економіки на 1,3 відсотка

СОТ: Війна в Україні знизить ріст світової економіки на 1,3 відсотка 12.04.2022

Зростання цін на продукти харчування та енергоносії, а також криза напівпровідників - про такі економічні наслідки війни РФ проти України для світу попереджує Світова організація торгівлі.
Як світ відчуває наслідки війни в Україні (фотогалерея)

Як світ відчуває наслідки війни в Україні (фотогалерея) 11.04.2022

По всьому світу стрімко зростають ціни на паливо, продовольство та інші ресурси, реагуючи на вторгнення Росії в Україну та санкції Заходу проти РФ. Хто постраждав від кризи найсильніше, дивіться у галереї DW.

На 41-й день від початку бомбардувань Києва столиця України почала оживати

На 41-й день від початку бомбардувань Києва столиця України почала оживати 05.04.2022

Людей і авто на київських вулицях більшає, полиці супермаркетів заповнюються харчами, знову відкриваються продуктові ярмарки, починають працювати перукарні, кав'ярні та ресторани – Київ потроху повертається до життя.
Українцям роздаватимуть продуктові набори у зонах бойових дій

Українцям роздаватимуть продуктові набори у зонах бойових дій 22.03.2022

Уряд України забезпечить людей у зонах бойових дій безкоштовними продуктовими наборами тривалого зберігання. Зокрема, крупами та консервами.

Війна Росії проти України вдарила по продажу російських продуктів у ФРН

Війна Росії проти України вдарила по продажу російських продуктів у ФРН 16.03.2022

Після запровадження Євросоюзом санкцій проти Росії у Німеччині почастішали випадки бойкоту місцевими магазинами російських продуктів. Іноді він шкодить не тим, проти кого задуманий.
Київ - особливості харчових закупів під час війни

Київ - особливості харчових закупів під час війни 11.03.2022

Порожні полиці супермаркетів під час війни вже не шокують українців. Кияни активно діляться інформацією про асортимент у магазинах та особливості походів на закупи. Репортаж DW зі столиці України.
П'ятий день оборони Києва. Яким він був

П'ятий день оборони Києва. Яким він був 28.02.2022

На п'ятий день оборони в Києві запроваджений триваліший комендантський час, жорсткіший режим перебування на вулицях, виникли перші ознаки дефіциту харчів, довжелезні черги до крамниць і аптек та постійне виття сирен.

Відмовитися від сиру, щоб врятувати планету? (04.02.2022) 04.02.2022

Світове виробництво сиру стрімко зростає, і для багатьох це головна альтернатива, коли вони відмовляються від м’яса. Але молочні продукти та сир можуть мати такий же негативний вплив на довкілля, як і м’ясо. Ба навіть ще більший. То яка альтернатива?
Українці беруться за зброю на випадок вторгнення Росії - Європа у фокусі (відео)

Українці беруться за зброю на випадок вторгнення Росії - "Європа у фокусі" (відео) 01.02.2022

Україна: територіальна оборона замість паніки. Франція: вкрадене дитинство. Туреччина: ковбої на вулицях Стамбула. Греція: продуктове сміття для малозабезпечених.

Українці беруться за зброю на випадок вторгнення Росії - "Європа у фокусі" (31.01.2022) 31.01.2022

Україна: територіальна оборона замість паніки. Франція: вкрадене дитинство. Туреччина: ковбої на вулицях Стамбула. Греція: продуктове сміття для малозабезпечених. Німеччина: 64-річна королева авіації.

Продуктові картки: чи справді це порятунок від високих цін на харчі (відео)

"Продуктові картки": чи справді це порятунок від високих цін на харчі (відео) 21.01.2022

Ціни на продукти харчування в Україні б'ють рекорди. Уряд вдався до державного регулювання цін, а тепер пропонують запровадити ще й "продуктові картки" для малозабезпечених. Що означає ця ідея і чи готова до неї держава?

"Продуктові картки": порятунок від високих цін на харчі чи повернення в СРСР? (20.01.2022) 20.01.2022

Ціни на продукти харчування в Україні б'ють рекорди. Уряд вдався до державного регулювання цін, а тепер пропонують запровадити ще й "продуктові картки" для малозабезпечених. Що означає ця ідея і чи готова до неї держава?
Уряд України повернувся до держрегулювання цін на гречку з маслом

Уряд України повернувся до держрегулювання цін на гречку з маслом 12.01.2022

Кабмін на час карантину запровадив державне регулювання цін на соціально значущі продукти харчування. Торговельна надбавка на них не зможе перевищувати 10 відсотків від оптово-відпускної ціни.
Чому дорожчає український хліб? (відео)

Чому дорожчає український хліб? (відео) 12.01.2022

Українські виробники хліба нарікають, що через зростання ціни на газ та борошно їхня діяльність стає збитковою. Крім того, скаржаться на надмірний експорт української пшениці. То наскільки здорожчає хліб для українців?

Чому дорожчає український хліб? (11.01.2022) 11.01.2022

Українські виробники хліба нарікають, що через зростання ціни на газ, сировину та інших витрат їхня діяльність стає збитковою. Крім того, хлібопекарі нарікають на надмірний експорт української пшениці. То наскільки здорожчає хліб для українських споживачів?
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