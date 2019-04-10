 Програми кандидатів: у чому відмінність обіцянок Порошенка і Зеленського | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 11.04.2019

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Україна

Програми кандидатів: у чому відмінність обіцянок Порошенка і Зеленського

Ідеї кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського, викладені в передвиборних програмах, багато в чому схожі. Найголовніше - вони часто стосуються сфер, на які президент не має впливу.

Передвиборні програми Володимира Зеленського (л) та Петра Порошенка (п) багато в чому збігаються

Передвиборні програми Володимира Зеленського (л) та Петра Порошенка (п) багато в чому збігаються

У своїх передвиборчих програмах кандидати у президенти Петро Порошенко та Володимир Зеленський позначили шлях, яким, на їхню думку, Україна має рухатися найближчі п'ять років. DW разом з експертами проаналізувала ці програми, розміщені на сайті ЦВК.

Промовиста форма подачі та меседжі

Свою програму "Велика держава вільних і щасливих людей" Петро Порошенко виклав у вигляді перелічення здобутків свого попереднього "президентства", які переплітаються з обіцянками на наступну "п'ятирічку". Програма Порошенка закінчується реченням "Україна – це Європа!", яке експерти вважають збірним меседжем для тих, хто хоче далі рухатися шляхом, обраним у 2014 році.

Програма Володимира Зеленського "Україна моєї мрії" починається з емоційного опису свого уявлення, якою має бути країна. Його програма написана від першої особи дуже простими короткими реченнями, які більше "включають" емоції. Закінчується програма Зеленського словами "Змінимо Україну разом!", які, на думку експертів, апелюють до прагнення людей об’єднати країну. "Програма Порошенка - це типові обіцянки у типовій стилістиці. Вона більше розрахована на людей більш досвідчених, які вже зробили свій життєвий вибір. Програма Зеленского - це нарис, де мазками вказано можливі орієнтири та цілі без конкретики, як їх можна досягнути. Вона розрахована на молодих, які не мають життєвого досвіду, віддалені від  процесу прийняття рішень", - сказав DW провідний експерт політико-правових програм Центру Разумкова Віктор Замятін.

Безпека та армія

У програмах обох кандидатів декларується рух України до НАТО. Володимир Зеленський пропонує зробити це через референдум. Петро Порошенко обіцяє, що Україна у 2023 році отримає план дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО та подасть заявку на вступ до ЄС. Зеленський згадує про ЄС лише як партнера у реалізації окремих проектів та як гаранта підтримки України в конфлікті на Донбасі.

І Порошенко, і Зеленський прагнуть повернути Україні контроль над Кримом і Донбасом

І Порошенко, і Зеленський прагнуть повернути Україні контроль над Кримом і Донбасом

Обидва кандидати прагнуть повернути окуповані території України в Криму та на Донбасі. При цьому Зеленський обіцяє ще й "змусити агресора відшкодувати завдані збитки". А Порошенко запевняє, що повернення Донбасу і Криму відбудеться "політико-дипломатичним шляхом" за допомогою міжнародних санкцій та міжнародної місії ООН. Тоді як Зеленський пропонує долучати до вирішення конфлікту гарантів Будапештського меморандуму - окрім Росії, також США та Великобританію.

Обидва кандидати у своїх програмах вказують на необхідність зміцнення української армії. Петро Порошенко обіцяє модернізувати та оснастити її новітніми зразками зброї та техніки і підняти рівень соціального забезпечення військовослужбовців. Володимир Зеленський робить акцент на подоланні корупції в оборонці. "Моє завдання - зробити так, щоб зарплата військовослужбовців була на рівні натівських стандартів", - пише Зеленський у своїй програмі.

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Експерт програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник констатує, що пріоритети у безпековому блоці обох кандидатів особливо не відрізняються, оскільки не місять конкретних шляхів реалізації написаного. "Це набір декларацій і гасел. Зокрема, озвучення Порошенком точної дати отримання ПДЧ в НАТО є популістським, бо це залежить не від нього, а від низки зовнішніх чинників", - каже Мельник.  Він критикує і ініціативи Зеленського. "Зарплати за стандартами НАТО немає. Кожна країна Альянсу сама встановлює зарплату військовим, залежно від свого економічного розвитку. Такі заяви - це популізм", - вважає експерт Центру Разумкова.

Боротьба з корупцією та суди

У найбільш затребуваних реформах - антикорупційній та судовій - обидва кандидати нічого нового не пропонують, а лише повторюють відомі кліше. Володимир Зеленський пропонує, аби прості суперечки вирішували мирові судді, які б обирав народ, а для кримінальних злочинів з представників того ж народу був створений суд присяжних.  Новоствореним антикорупційним органам і Вищому антикорупційному суду кандидат обіцяє підтримку, а викривачам корупції - матеріальне заохочення.

Петро Порошенко представляє в своїй програмі антикорупційну реформу як доконаний факт

Петро Порошенко представляє в своїй програмі антикорупційну реформу як доконаний факт

У програмі Петра Порошенка судова реформа взагалі не згадується, а антикорупційну реформи він представляє у своїй програмі як доконаний факт. "Запровадження декларування доходів і статків чиновників усіх рівнів, притягнення до відповідальності корупціонерів, виведення з тіні державних закупівель і ліквідація корупційних схем вже дозволили спрямувати до бюджету сотні мільярдів гривень", - ідеться у програмі чинного президента.

"Порошенко фіксує лише свої перемоги. А ініціатива Зеленського давати матеріальне заохочення викривачам корупції в українському менталітеті може спрацювати. Люди отримуватимуть свій відсоток з викритих статків корупціонерів і не будуть терпимими до них", - вважає голова антикорупційної організації State Watch Гліб Каневський.

Ліберальна економіка

Обидва кандидати демонструють багато ініціатив в економічній сфері. Зокрема, і Порошенко, і Зеленський роблять пропонують робити ставку ІТ-сектор і обіцяють інвесторам захист вкладених коштів, а також майже слово в слово повторюють у своїх програмах, що Україні потрібна заміна податку на прибуток на податок на виведений капітал. "Хоча кандидати різні на перший погляд, але їхні програми схожі, зокрема, надзвичайно ліберальні щодо економіки. Але там надзвичайно мало конкретики", - каже економістка Центру економічної стратегії Дарія Михайлишина. За її словами, не варто забувати, що відповідно до Конституції, повноваження президента в економічній сфері є досить обмеженими. "Тому навіть якщо вони багато чого обіцяють зробити, навряд чи їм це вдасться виконати. Адже за економіку в країні більше відповідальні уряд і парламент", - наголошує експертка.

Багато ідей Зеленського і Порошенка може реалізувати лише Верховна Рада України та сформований нею уряд

Багато ідей Зеленського і Порошенка може реалізувати лише Верховна Рада України та сформований нею уряд

Соціальні ініціативи та екзотика

Так само не належить до компетенцій президента України і соціальна сфера, якої так само стосуються обіцянки кандидатів у президенти. Петро Порошенко робить акцент на подоланні бідності, Володимир Зеленський - на здоров'ї та освіті. Принцип "гроші ходять за людьми", відповідно до програми Порошенка, має реалізовуватися і в освітній реформі, і у системі охорони здоров'я, і в політиці соціального захисту. У програмі Зеленського -"гроші ходять за талановитим студентом".

Містяться у програмах кандидатів і екзотичні ініціативи. Зокрема, Володимир Зеленський у своїй програмі пропонує запровадити економічний паспорт українця. За цією ідеєю, кожна дитина матиме право накопичувати на своєму рахунку частину від реалізації державою природних благ (надра, землі тощо). А після досягнення повноліття вона повинна отримати ці накопичення як власний стартовий капітал.

Петро Порошенко ж ставить у передвиборчій програмі ціль, аби Україна стала однією з десяти найбільш відвідуваних країн Європи. Для цього він пропонує гасло: "Модна країна, яку відкриває світ". Експерти ж вказують на те, що ані першу, ані другу "оригінальні" ініціативи кандидатів реалізувати неможливо, посилаючись при цьому передусім на те, що в країні триває війна.

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