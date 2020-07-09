Проблеми "Газпрому": "Північний потік-2", Китай, Туреччина, Польща і ЄС (відео)

Поставки "Газпрому" на європейський ринок знизилися в першому кварталі поточного року на понад 24 відсотки. Збут "блакитного палива" до Німеччини, за даними Федеральної митної служби Росії, знизився за цей же період на 45%. На окремих напрямках падіння газового експорту особливо драматичне. Проблемою також став і обвал цін на енергоносії. Однак і на цьому перелік проблем російського газового велетня не обмежується.