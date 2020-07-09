 Проблеми ″Газпрому″: ″Північний потік-2″, Китай, Туреччина, Польща і ЄС (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 09.07.2020

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Економіка

Проблеми "Газпрому": "Північний потік-2", Китай, Туреччина, Польща і ЄС (відео)

Російський концерн "Газпром" потерпає від низьких цін на газ та падіння попиту на блакитне паливо. Також заморожено будівництво амбітного проєкту "Північний потік-2". Про негаразди й проблеми "Газпрому" - в огляді DW.

Будівництво Північного потоку-2 нині у підвішеному стані (Reuters/V. Vaganov)

Будівництво "Північного потоку-2" нині у підвішеному стані

Поставки "Газпрому" на європейський ринок знизилися в першому кварталі поточного року на понад 24 відсотки. Збут "блакитного палива" до Німеччини, за даними Федеральної митної служби Росії, знизився за цей же період на 45%. На окремих напрямках падіння газового експорту особливо драматичне. Проблемою також став і обвал цін на енергоносії. Однак і на цьому перелік проблем російського газового велетня не обмежується.

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