Проблеми "Газпрому": "Північний потік-2", Китай, Туреччина, Польща і ЄС (відео)

Російський концерн "Газпром" потерпає від низьких цін на газ та падіння попиту на блакитне паливо. Також заморожено будівництво амбітного проєкту "Північний потік-2". Про негаразди й проблеми "Газпрому" - в огляді DW.
Поставки "Газпрому" на європейський ринок знизилися в першому кварталі поточного року на понад 24 відсотки. Збут "блакитного палива" до Німеччини, за даними Федеральної митної служби Росії, знизився за цей же період на 45%. На окремих напрямках падіння газового експорту особливо драматичне. Проблемою також став і обвал цін на енергоносії. Однак і на цьому перелік проблем російського газового велетня не обмежується.
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